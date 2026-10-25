Ömer Eşki, YENİ Parti İzmir kongresinde iktidar hedefini yineledi

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "İnşallah İktidar Partisi'nin üyeleri olarak burada bir dahaki kongremizi gerçekleştireceğiz" dedi.

YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Kongreye, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Yüksel Taşkın, ilçe belediye başkanları, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partinin il ve ilçe yöneticileriyle partililer katıldı.

Kongrede konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiğinde, YENİ Parti'nin il binasının önünde eylem düzenlendiğini" belirtti. Eyleme sendikalardan yoğun katılım beklendiğini söyleyen Eşki, şunları kaydetti:

"Lakin ne TMMOB'un, DİSK'in, KESK'in yaptığı eylemde ne de bizim il binamızın önünde yapılan eylemde yıllarca burada sendikal krallıklar, aldık dedikleri sendikal krallıklar yaşayan arkadaşlar bir tek işçiyi o alana göndermediler. Üstelik o gelişin olduğu tarihte de 'Kasım ayına kadar bütün alacaklarınızı alacaksınız' diye mesaj çektiler, yani 'Oturun oturduğunuz yerde' dediler. Kendilerinin bu attığı mesaj bile tarihe sarı bir leke olarak geçecektir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.

Bunun dışında olumsuz bir şey konuşmak istemiyorum çünkü salonda yaş ortalaması oldukça yüksek olsa da ben çok daha fazla bir enerji olması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin ve yanındakilerin tek yapmak istediği şey bizlerin ümidini çalmak. Bu ekonomik şartlar altında, bu hukuk düzeninin içerisinde hiçbir iktidarın yerinde kalma imkan ve ihtimali yok. Sadece basının kapatılması, yargılamaların artırılması ve mutsuzluğun topluma zerk edilmesi var ellerinde. Bunu da yapıyorlar. İnanın, tüm anketlerde partimiz açık ara farkla önde. Gerçekten iktidara gitmek için iki şeye ihtiyacımız var: Biri, herkesin baskıyla, korkuyla geriye çekildiği dönemlerde burada dimdik ayakta duran sizlerin umutlu olması, diğeri de kurulduğunda o sandıklarda nöbet tutmamız. Onun dışında dünya üzerinde bizim iktidara gelmemizi engelleyebilecek hiçbir güç yok.

O yüzden bu ilk bizim kongremizde, tarihi bir anda, bölünme üzerine değil, birleşmek üzerine bir mücadele vermek gerekiyor. Birinci kurultayımız belki tarihe geçecek, belki iktidardan önce yaptığımız ilk ve son kurultayımız olacak. Orada kurultay delegesi kartıyla bir fotoğraf çekilmek belki torunlarımıza gösterdiğimizde bizi mutlu edecek bir an olabilir. O yüzden çok fazla da talep gelebilir. Ama benim inanışım şu: Bir tane Mustafa Kemal var, bir tane Genel Başkanımız var. Hepimiz de o birin arkasında sadece sıfır olabiliriz.

"EGOMUZU TÖRPÜLEMEK ZORUNDAYIZ"

Bakın, partimizin 2 numaralı ismi diyebileceğimiz, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız bir sürü yoğunluk ve mesai içerisinde burada dün gece geç saatlerde geldi, sabahın erken saatlerinden itibaren görüşmeler yaptı, kongrenin sorunsuz geçmesi için geldi burada divan başkanlığını yapıyor. Ama partide ne 2 numara var, ne 3 numara var, ne 13 numara var; partide herkes sıfır olmak zorunda. Karşımızdaki güçle mücadele etmek için kendi hırslarımızı, kendi amaçlarımızı, kendi egolarımızı törpülemek zorundayız.

Ben kurultay delegeliğine bilerek ve isteyerek aday olmadım. Çok isterdim o salonda kurultay delegesi kartını taşımayı ama benim için tabii ki orada olmak önemli ama bu mücadelenin içerisinde çok bir anlam ifade etmiyor. Oraya giden arkadaşlarımızın hepsi bu iktidar yolunda mücadele verecekler. Kimin gittiğinin bir önemi yok. Kimlerin orada olduğunun bir önemi yok. Oraya giden herkes Mustafa Kemal'in askeri, herkes Özgür Özel'in yoldaşı. Bunun dışında hiçbir kavramın, hiçbir apoletin önemi ve değeri yok.

Sizden bu bakış açısıyla bakmanızı ve bu kongrelerin bizi bölmek yerine bir araya getirmesi için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. O yüzden dilek ve temennilerde söz aldım, birinci dileğim budur. İkinci dileğim de lütfen bir belediye başkanı olarak sizlerin kapıda desteğinize inanılmaz derecede ihtiyacımız var. Bir sürü art niyetli saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir sürü hak etmediğimiz eleştiriyle karşı karşıya kalıyoruz. Sizlerin sokakta bir güler yüzünüz ya da bir kahvede, bir hanım sohbetinde bizimle ilgili konuşmanız, partiye sahip çıkmanız inanılmaz önemli. O yüzden bu birliği ve bütünlüğü sizlerin sağlayacağı destekle ancak hayata geçirebiliriz.

Sizden en büyük ricam lütfen bize sahip çıkın, lütfen partinize sahip çıkın, lütfen Özgür Özel'e ve Mustafa Kemal'e durmadan sahip çıkın. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok az kaldı. İnşallah iktidar partisinin üyeleri olarak burada bir dahaki kongremizi gerçekleştireceğiz."