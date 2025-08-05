Ömer Ziya Belviranlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Ömer Ziya Belviranlı Son Yolculuğuna Uğurlandı

05.08.2025 16:15
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Marifet Yayınları'nın kurucusu Ömer Ziya Belviranlı, cenaze namazı sonrası Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

Marifet Yayınlarının kurucusu, yayıncı, siyasetçi ve kültür adamı Ömer Ziya Belviranlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Belviranlı'nın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sahrayıcedid Mezarlığı'na defnedildi.

Oğlu Cihat Belviranlı, cenaze namazı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yayıncılık dünyasına çok önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Marifet Yayınlarının sahibiydi ama sadece bir yayınevi sahibi değildi. Onun makamı, kitap satışından daha çok sohbet toplantılarına açıktı. Bütün Cağaloğlu ve eskilerin çok önemli isimleri o ofiste buluşurlardı. Ben de çok önemli sohbetlere onunla birlikte şahit oldum. Çok önemli insanları tanıma fırsatı buldum." dedi.

Babasının manevi değerlerinin çok yüksek olduğuna, aynı zamanda kültür ve sanat dünyasına çok önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Belviranlı, şunları kaydetti:

" Türkiye'de şu anda çok önemli görevlerde olmuş insanlarla birlikte önemli mücadeleler verdi. Gerek yeni talebelerin yetişmesinde gerek yeni İslami yayınların güzel bir şekilde yayınlanmasında emeğinin çok olduğuna inanıyoruz. Allah ondan razı olsun. İnşallah buradan da anlaşıldığı üzere zaten çok sevenleri var. Allah herkese böyle güzel cenazeler nasip etsin, böyle uğurlanmayı nasip etsin."

Eşi Mualla Belviranlı, "Son zamanlarında bazı hastalıkları vardı. Evdeydi ama son 2 gün mecbur olduk hastaneye götürdük. 2 gün yoğun bakımda kaldı, ondan sonra vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İyi bir insandı. Herkese yardıma koşardı." diye konuştu.

"Gençlere çok fazla ehemmiyet verirdi"

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Ömer Ziya amca bizim lise yıllarımızda yaptığımız bazı yayın faaliyetlerinde bize çok destek olmuş bir büyüğümüzdü. Gerçekten gençlere çok fazla ehemmiyet verirdi. Bize bir ağabey gibi davrandığını çok yakın hatırlıyorum, bizde çok güzel hatıraları oldu. Allah rahmet eylesin. Yayın dünyasında, eğitimde gençleri gözeten, kollayan insanların sayısı da inşallah artsın diye de dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Genel Sekreteri Mehmet Fatih Belviranlı, amcası Ömer Ziya Belviranlı'nın Türkiye çok önemli bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye 1950'lerden beri devam eden bir hafızasını kaybetti. Aslında hem İslam'a hem de Türk milletine büyük hizmetleri olan, yayıncı, fikir adamı, söyleşiyi seven, sohbeti seven, ikramını seven bir değerini kaybetti. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun." değerlendirmesini yaptı.

Amcasının son 1-2 aydır sağlık konusunda sıkıntılar yaşadığını ifade eden Belviranlı, "Emri hak vaki oldu. Allah mekanını cennet eylesin." şeklinde konuştu.

"Bu bir ilmi çalışma, yeter ki insanlara ulaşsın derdinde oldu"

Erkam Yayınlarının kurucularından, yayıncı Abdullah Sert ise Belviranlı'yı Yüksek İslam Enstitüsü yıllarında tanıdığını belirterek, "Her şeyden önce çok genç yaşlardan beri bir dava sahibiydi, çok dost canlısıydı." dedi.

Belviranlı'nın okulda kendisinden bir üst sınıfta, iş hayatında da bir adım önde olduğunu ifade eden Sert, "Dostlarına yardım etmeyi, herkesi sevdikleriyle buluşturmayı, ikram etmeyi seven, gerçekten çok sempatik, cana yakın, dost canlısı, güzel bir insandı. Tabii biz aynı muhitte Erenköy'de oturduğumuz için o vesileyle de çok yakın dostluğumuz oluyordu. Yayıncı olarak da komşuyduk Cağaloğlu'nda. Bizim Erkam Yayınları ile onun Marifet Yayınevi yan yana idi, sık sık haberleşiyorduk. Zaman zaman da görüşürdük." görüşünü paylaştı.

Aileyle yakın gönül dostluğu bulunduğuna işaret eden Sert, "Ama Ziya Bey'le çok candan bir dostluğumuz vardı. Benim için büyük bir kayıp gerçekten. Talebelik hayatımızdan sonra bizim yayıncı olmamız, onun da Marifet Yayınlarında olmasıyla özellikle ilim camiasına birçok arkadaşımızın, üniversiteli arkadaşlarımızın eserlerinin ammeye intikalinde çok büyük hizmetleri oldu. Yani işin ticari tarafına bakmadı Ziya Bey. Bu bir ilmi çalışma, yeter ki insanlara ulaşsın derdinde oldu. Hem çalışmalarıyla, hem heyecanlarıyla, gayretleriyle, gönüllerde güzel iz bırakan bir dosttu. Fizik olarak da sempatik bir insandı zaten. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Cenaze namazına, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Mekki Yassıkaya, Nurettin Durman, Dursun Gürlek, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, İhsan Kabil, Cemal Aydın, Hasan Güneş ile kültür, sanat, iş ve siyaset dünyasından pek çok kişi de katıldı.

Taziyeleri Ömer Ziya Belviranlı'nın eşi Mualla, oğulları Cihat ve Suat ile yeğeni Mehmet Fatih Belviranlı kabul etti.

Ömer Ziya Belviranlı kimdir?

Ömer Ziya Belviranlı, 1946'da Konya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulunun ardından liseyi Konya'da imam hatip lisesinde bitirdi.

Belviranlı, lise eğitiminden sonra üniversite okumak için 1965'te İstanbul'a geldi. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1970'te mezun olan Belviranlı, burada Zekai Konrapa, Nihad Sami Banarlı, Ali Nihad Tarlan, Ali Üsküdarlı Hoca, Halil Can Hoca ve Ömer Nasuhi Bilmen gibi dönemin alanında en iyi hocalarından dersler aldı.

Haftalık "Yeniden Milli Mücadele" dergisinin sahipliğini üstlenen ve dergide yazıları yayımlanan Belviranlı, ayrıca 1983 yılında Anavatan Partisinin (ANAP) İstanbul Kurucu İl Sekreteri oldu.

Çeşitli dernek ve vakıflarda görev alan Belviranlı, Nedve Yayınları ve ardından ağabeyi Dr. Kemal Belviranlı ile Marifet Yayınlarını kurdu.

Yerli ve yabancı 224 kitap çıkaran Ziya Belviranlı, Marifet Yayınlarında kültür hayatına seçkin eserler kazandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ömer Ziya Belviranlı Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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