Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi

Haberin Videosunu İzleyin
Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi
20.10.2025 22:17  Güncelleme: 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi
Haber Videosu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. İki binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, binalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlaklara yol açtı. Olayın ardından 13 daire sakini tedbir amaçlı tahliye edildi.

TEMEL KAZISI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürekler ağza geldi. Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.

Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi

BİNALAR TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Altınordu, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Emlak, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü Saldırganın kimliği ortaya çıktı Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu Liverpool’a bir darbe daha Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit’te bir cinayet daha Dehşet gecesinin yaşandığı Edremit'te bir cinayet daha
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için “O olmasaydı kazanamazdık“ yorumları yapıyor Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" yorumları yapıyor
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı
KKTC’li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Zeki Triko’nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

23:24
Can Holding soruşturmasında 11 kişi tutuklandı Aralarında Kenan Tekdağ da var
Can Holding soruşturmasında 11 kişi tutuklandı! Aralarında Kenan Tekdağ da var
23:05
AK Partili Şamil Tayyar, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın o sözlerine fena sinirlendi
AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi
22:29
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı
Napoli Başkanı De Laurentiis: 23 yaşından sonra futbolcular milli takıma çağrılmamalı
21:33
İddianamedeki detaylar çarpıcı Rıza Akpolat’la ilgili dudak uçuklatan rüşvet iddiası
İddianamedeki detaylar çarpıcı! Rıza Akpolat'la ilgili dudak uçuklatan rüşvet iddiası
21:22
Vadinin ermişiydi Ünü spiker ile dünyaevine girdi
Vadinin ermişiydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi
21:16
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz
20:14
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın CHP’ye katılacağı iddia edildi
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katılacağı iddia edildi
19:21
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak
19:12
Almanya’dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın
18:29
Ülkenin gündemine oturdu Zelenskiy’in Instagram’da yaptığı hareket bomba
Ülkenin gündemine oturdu! Zelenskiy'in Instagram'da yaptığı hareket bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 23:59:32. #7.12#
SON DAKİKA: Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.