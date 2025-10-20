Temel kazısı sırasında toprak kayması: İki bina tahliye edildi

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması, yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlaklara yol açtı. Olayın ardından 13 daire sakini tedbir amaçlı tahliye edildi.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yürekler ağza geldi. Güzelyalı Mahallesi 89 No'lu Sokak'ta temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yan taraftaki ve üstteki iki binanın duvarlarında çatlak oluştu.
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Altınordu Belediyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 13 daire sakini tedbir amacıyla tahliye edildi.
