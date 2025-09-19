Ordu\'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu.
Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.
