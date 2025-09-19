Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı

Haberin Videosunu İzleyin
Ordu\'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı
19.09.2025 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ordu\'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı
Haber Videosu

Ordu'da etkili rüzgar dalgaları 5 metreye kadar yükselirken, yağışlı hava devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

DALGA BOYU 5 METREYİ BULDU

Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu.

Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu

Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Uzmanlardan uyarı üstüne uyarı geldi! Şehirde dalga boyu 5 metreyi buldu
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Altınordu, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı 6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a veda ziyareti Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti
6 ay boyunca aralıksız hıçkırdı, hiçbir tanı konulamadı 6 ay boyunca aralıksız hıçkırdı, hiçbir tanı konulamadı
Uğur Meleke’den Jose Mourinho’ya ağır eleştiri Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya ağır eleştiri
Beşiktaş’ta yeni dönem Serkan Reçber görevine başladı Beşiktaş'ta yeni dönem! Serkan Reçber görevine başladı
Frankfurt’tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar Frankfurt'tan Galatasaray maçı öncesi skandal karar
AK Parti’de iki il başkanı istifa etti AK Parti'de iki il başkanı istifa etti
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
YSK yarın CHP’de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak YSK yarın CHP'de Olağanüstü Kurultay gündemiyle toplanacak
’’Hesap zamanı’’ demişti Ali Koç’un TFF’deki bu görüntüsüne tepki yağıyor ''Hesap zamanı'' demişti! Ali Koç'un TFF'deki bu görüntüsüne tepki yağıyor

14:27
Yüzde 80’i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar
13:50
Hazine ve Maliye Bakanlığı “vergisiz döviz düzeni“ iddialarını yalanladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı "vergisiz döviz düzeni" iddialarını yalanladı
13:24
Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet’in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü
Ali Erbaş helallik istedi, Diyanet'in yeni başkanı Safi Arpaguş elini öptü
13:09
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
12:51
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, ’Alevi Açılımı’nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
12:41
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
12:22
DEM Parti’nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest edecek görüntü
DEM Parti'nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek görüntü
11:51
Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i tanımadı
Nöbetçi öğretmen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i tanımadı
11:46
Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
11:34
Çöplerin toplanmadığı Konak’ta belediye başkanına 276 bin TL’ye makam aracı kiralandı
Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı
11:13
Bakan Fidan’dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 14:33:06. #7.13#
SON DAKİKA: Ordu'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.