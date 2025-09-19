Ordu\'da Kuvvetli Rüzgar Dalgaları 5 Metreye Ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Ordu'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

DALGA BOYU 5 METREYİ BULDU

Altınordu ilçesinde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kıyıda iskele ve rıhtıma çarpan dalgaların boyu yer yer 5 metreyi buldu.

Yağışlı ve rüzgarlı havanın yarın da kentte etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.