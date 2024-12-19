Orhan Sarıbal: "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılmadan İcralık Oldu. Türkiye'nin Yönetim Anlayışındaki Kronik Problemin Adeta Bir Sembolü" - Son Dakika
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Orhan Sarıbal: "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılmadan İcralık Oldu. Türkiye'nin Yönetim Anlayışındaki Kronik Problemin Adeta Bir Sembolü"

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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse 1 yıl önce "3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz" dediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin icralık olduğunu açıkladı. Sarıbal, "Görülüyor ki bu ülkede büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor, açılışlar bolca alkış topluyor, ama iş tamamlanmaya ve halkın kullanımına sunulmaya gelince her şey bir kaosa dönüşüyor. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Türkiye’nin yönetim anlayışındaki kronik problemin adeta bir sembolü" dedi.

19.12.2024 16:15
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(BURSA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse 1 yıl önce "3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz" dediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin icralık olduğunu açıkladı. Sarıbal, "Görülüyor ki bu ülkede büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor, açılışlar bolca alkış topluyor, ama iş tamamlanmaya ve halkın kullanımına sunulmaya gelince her şey bir kaosa dönüşüyor. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Türkiye'nin yönetim anlayışındaki kronik problemin adeta bir sembolü" dedi.

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal, yaptığı yazılı açıklamada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neredeyse 1 yıl önce "3 ay içinde hasta kabulüne başlıyoruz" dediği Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin icralık olduğunu açıkladı.

"Büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor"

Bu sabah saatlerinde yüklenici firma Dost İnşaat'ın İş Bankası'na olan borcu nedeniyle hastanede bulunan jeneratör grubu ile ilgili haciz işlemi başlatmak üzere Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'ne giden memurların, İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı güvenliğin engeliyle karşılaştığını duyuran Sarıbal şunları söyledi:

"Ortada, ne halkın hizmetine sunulabilmiş bir hastane var ne de devletin işini düzgün bir şekilde yönetebilmesi. Bir yandan hastane bekleyen Bursa, diğer yandan borçlarının tahsilini isteyen şirketler arasında sıkışıp kalmış bir süreç… Avukat Ergül Balcı'nın 'Devletin işini devlet engelliyor' sözü ise bu trajikomik tabloyu en iyi şekilde özetliyor. Görülüyor ki bu ülkede büyük projeler devasa bütçelerle duyuruluyor, açılışlar bolca alkış topluyor, ama iş tamamlanmaya ve halkın kullanımına sunulmaya gelince her şey bir kaosa dönüşüyor. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi, Türkiye'nin yönetim anlayışındaki kronik problemin adeta bir sembolü. Bursa artık bu hastanenin gerçekten hizmete açılmasını, müteahhit borçlarıyla değil, hastalara sunduğu sağlık hizmetleriyle gündeme gelmesini bekliyor."

Orhan Sarıbal: "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılmadan İcralık Oldu. Türkiye\'nin Yönetim Anlayışındaki Kronik Problemin Adeta Bir Sembolü"
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Orhan Sarıbal: 'Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılmadan İcralık Oldu. Türkiye'nin Yönetim Anlayışındaki Kronik Problemin Adeta Bir Sembolü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Orhan Sarıbal: "Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılmadan İcralık Oldu. Türkiye'nin Yönetim Anlayışındaki Kronik Problemin Adeta Bir Sembolü" - Son Dakika
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