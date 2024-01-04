Orhangazi\'de Altın Dolandırıcılığı: Kuyumcu 500 Milyon Lira ile Kayıplara Karıştı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 80 yıldır faaliyet gösteren bir kuyumcunun 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44), iddiaya göre 'Yavru' adını verdiği sistemle piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı müşterilerinden topladığı yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Yapılan şikayetlerin ardından hemen harekete geçen polis ekipleri, oluşturulan özel ekiple şüpheli Ahmet Ö.'yü 4 saatte yakalayıp gözaltına aldı.

Orhangazi ilçesinde 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö., 'yavru' adını verdiği sistem ile yakın çevresinden emanete bırakmaları şartı ile piyasa değerinin altındaki fiyata cumhuriyet altını satmaya başladı. Sisteme dahil olan kişilere 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak verilmeye başlandı. Bir süre sonra kar amaçlı emanete altın bırakanların sayısı arttı. Sistem büyüyünce, katılımcılara altın üzerinden komisyon verilmesine dönüştü. Sisteme katılan kişilere yüzde 4 ile yüzde 30 arasında komisyon verilmeye başlandı. 'Yavru' adı verilen sistemde parası ile gelen kişilere piyasa fiyatından daha uygun fiyatla altın satılıyor, 1 ay sonra taahhüt edilen oran sayısında altın kar olarak veriliyordu.

MAĞDURLAR, SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Kuyumcu Ahmet Ö., bir süre önce taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı sahiplerine zamanında teslim etmekte zorlandı. Bunun üzerine endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Bugün (Çarşamba) gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olan kişiler bilgi almak için aradıklarında ise Ahmet Ö.?ye ulaşamadı. Gün içinde ise kuyumcunun bir önceki gün akşamdan iş yerini boşaltarak kaçtığı bilgisi yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar ise Savcılığa şikayette bulundu.

SAVCILIKTAN KUYUMCU DÜKKANINA ARAMA KARARI

Kuyumcu Ahmet Ö. hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Akşam saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge emniyet şeridi ile kapatıldı. Savcılık izni ile kuyumcunun kapısı itfaiye ve çilingir marifetiyle açılmak istense de kapalı olan kepenkler açılamadı.

TOPLANAN PARA 500 MİLYONDAN FAZLA

köklü ailelerinden ve dededen kuyumcu olan Ahmet Ö.?nin kar dağıtım amaçlı kurduğu sistem sayesinde katılımcılardan topladığı para miktarının 500 milyon liradan fazla olduğu iddia edildi. Henüz Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemde olanların çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de olduğu iddia edildi. Topladığı paralarla ortadan kaybolduğu belirtilen Ahmet Ö.?nün yakalanması için çalışmalar sürerken, polis ekiplerince kuyumcuda çalışan 3 kişi gözaltına alındı. Savcılık soruşturması devam ediyor. (DHA)

ÖZEL EKİP 4 SAATTE YAKALADI

Dolandırıcılık şikayetleri üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü ve Orhangazi Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan özel ekip oluşturuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen koordineli soruşturma ile ekipler tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceledi. Titiz çalışma sonrasında özel ekip, Türkiye'de en kısa sürede baş şüphelisi yakalanan soruşturmaya tamamladı. Yakalanan Ahmet Ö. ve kuyumcu çalışanı 3 kişi, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA)