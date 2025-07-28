Orman Yangınına Giden Tankerin Kazasında 2 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Orman Yangınına Giden Tankerin Kazasında 2 Ölü

28.07.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'daki yangın söndürme çalışmaları sırasında tanker devrildi, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek hayatını kaybetti.

1) YANGINA SU GÖTÜRDÜKLERİ TANKERİN DEVRİLDİĞİ KAZADA ÖLEN 2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA'da yangına su götürdükleri tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek toprağa verildi. Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek için Gürsu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gürsu Emir Sultan Camisi'ndeki törene; AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orman Yangınına Giden Tankerin Kazasında 2 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
Trump’tan ’Gazze’de ateşkes’ açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak Trump'tan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Başsavcılık harekete geçti Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
Sapanca Gölü’ne giren genç hayatını kaybetti Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
Almanya’da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı Almanya'da yolcu treni raydan çıkarak devrildi: 3 ölü, 34 yaralı
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor

17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var
16:46
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
Ahmet Daştanbek 270 bin dolarlık rüşvet iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu: Bağış parası
14:52
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
01:11
Beyoğlu’nda dolmuş otobüse çarptı 5 kişi yaralandı
Beyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 5 kişi yaralandı
00:59
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Bursa yangınına ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı
00:44
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
Yem makinesine düşen adam hayatını kaybetti
00:13
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
Hamas Lideri: Katliamlar sürerken İsrail ile müzakerelere devam etmek anlamsız
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
00:03
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
Başkandan en acı paylaşım: Artık tamamen küle döndü
00:00
CHP’li Öztürk’ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
CHP'li Öztürk'ten Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı
23:20
Trump, AB ile ’yüzde 15’lik gümrük vergisi konusunda’ anlaştıklarını duyurdu
Trump, AB ile 'yüzde 15'lik gümrük vergisi konusunda' anlaştıklarını duyurdu
23:02
Suriye hükümeti: Süveyda’dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Suriye hükümeti: Süveyda'dan 150 bin kişi tahliye edildi, Dürzi lider özerklik istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 17:49:20. #7.11#
SON DAKİKA: Orman Yangınına Giden Tankerin Kazasında 2 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.