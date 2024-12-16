Orman Yangınlarıyla Mücadelede İlk Müdahale Süresi 11 Dakikaya İndi

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TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, sosyal medyada orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik yorumları eleştirdi. Polat, "İlk müdahale süremiz son yıllarda büyük gelişme gösterdi. 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Tamamen kontrol altına alınma süresiyse 4 saat oldu. Bu sürenin aşıldığı yangınlar genellikle ulaşım sorunu olan sarp alanlar. Bu da süreyi uzatıyor. Söndürdüğümüz yangınlar içerisinde uzayan yangınlar nedeniyle ne yazık ki verdiğimiz emek görülmüyor. Sanki uzayan yangınlar söz konusuymuş gibi teşkilata haksızlık oluyor" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve daire başkanlarının katılımıyla yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Orman Genel Müdürlüğü'nün 185 yıllık tecrübeye sahip olduğunu söyledi. Karacabey, geleceğin ihtiyaçlarını planlayarak yönetmenin son derece önemli olduğunu belirterek, "Ormanlarda yapılan çalışmaların sonuçları yüzlerce yıl sonra ortaya çıkıyor. Bugün ekilen tohum, 100 yıl sonra orman oluyor. Bizler tecrübemizi teknolojiyle birleştirerek çalışan bir kurumuz. Türkiye ormancısı dünya ormancıları içinde elde ettiği başarılarıyla parmakla gösterilen ekipler olmuşlardır" dedi.

İklim değişikliğinin temel nedenlerinden birinin ormansızlık olduğunu belirten Bekir Karacabey, "İklim değişikliği ormanları da etkiliyor. Ormanlarımızı bu değişime karşı korumamız ve dirençli hale getirmemiz lazım. Karbon yutak alanı olması nedeniyle ormanlar dünyanın gündeminde. Ormanlarımızı planlarken karbon yutak kapasitesi yüksek orman alanları kurmak için de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, 2024 yılının birçok açıdan hareketli bir yıl olduğunu söyledi. Türkiye'nin dört bir yanında her türlü manipülasyona karşın orman alanı oluşturmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yardımcısı Polat, "Ekmeye, dikmeye devam ettik. Bu kararlılık Türkiye ormancısını uluslararası camiada önemli yere taşıdı. Gelir getirici tür ağaçlandırmaları orman köylümüzün yüzünü güldürüyor" dedi.

'MÜDAHALE SÜRESİ 40 DAKİKALARDAN 11 DAKİKAYA İNDİ'

2024 yılında 3 bin yangın çıktığını belirten Polat, "Orman yangınlarına ilk müdahale süremiz son yıllarda büyük gelişme gösterdi. 40 dakikalardan 11 dakikaya indirdik. Tamamen kontrol altına alınma süresiyse 4 saat oldu. Bu sürenin aşıldığı yangınlar genellikle ulaşım sorunu olan sarp alanlar. Bu da süreyi uzatıyor. Bunların sayısıysa günde 1-2 ya da ayda 3-4 civarıdır. 3 bin yangının içinde bunların sayısı 10'u geçmiyor. Söndürdüğümüz yangınlar içerisinde uzayan yangınlar nedeniyle ne yazık ki verdiğimiz emek görülmüyor. Sanki uzayan yangınlar söz konusuymuş gibi teşkilata haksızlık oluyor. Özellikle sosyal medyada" dedi.

Yanan ormanlık alanların imara açıldığı yönündeki iddialara ilişkin de Bakan Yardımcısı Polat, "Anayasada hükmü var. Yanan alanlar 1 yıl içerisinde ağaçlandırılıyor. Yanan alanlarda hiçbir işlem yapılmıyor ağaçlandırma dışında. 2024 yılında 28 bin hektar alan yanarak zarar gördü" diye konuştu.