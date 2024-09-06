Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanda 1 günlük bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ORMANDA 1 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Olay, saat 16.30 sıralarında Karaçulha Kayıkseki bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi. T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu. Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.