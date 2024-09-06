Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu - Son Dakika
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Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanda yürüyüşe çıkan iki kişi, terk edilmiş bir günlük bebek buldu. Kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş halde bulunan bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

06.09.2024 21:19
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ormanda 1 günlük bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu

ORMANDA 1 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU

Olay, saat 16.30 sıralarında Karaçulha Kayıkseki bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, ormanda yürüyüşe çıkan T.Ç. ve arkadaşı, Kayıseki'de dinlenmek için mola verdi. T.Ç. ve arkadaşı, bu sırada ağaçların arasından bebek ağlaması sesi duydu. Seslerin olduğu yere giden iki arkadaş, burada kundağa sarılı ve göbek bağı kordonu kesilmemiş bir bebek buldu.

Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

T.Ç.'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1 günlük olduğu tespit edilen bebek, olay yerindeki sağlık kontrollerinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis bebeği terk eden kişi veya kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu
Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ormanlık alanda 1 günlük bebek bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Reyhan Bulgurcuoglu: Ağırlaştırılmış müebbet verilsin doğurana.Resmen evlât katili. 57 0 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN: Şans, doğumla, ilk nefeste başlar, Minik bebek dilerim güzellikler içinde mutlu bir hayat Yaşar. 35 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan: Ne biçim vicdan ya biz çocuklarimizi iki dakika yatirdigimizda dahi sürekli gelip kontrtederiz acaba uyandı mi kendini çevirdi mi diye. Allah Teala içinde anne duygusu olan insanlara çocuk nasip etsin inşallah . 1 0 Yanıtla

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