Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: "İlk Defa Çok Buruk, Çok Sıkıntılı Bir Bayram Yaşıyoruz"

(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Devletlerin dini adalettir. Bir yerde adalet yoksa orada ne huzur kalır, ne hizmet kalır, ne moral kalır… Hiçbir şey kalmaz! Bugün ülkemiz, maalesef bu durumdadır. İlk defa çok buruk, çok sıkıntılı bir bayram yaşıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla Pazarkapı İş Merkezi'ndeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek derneklerin başkan, yönetici ve üyelerinin bayramlarını kutladı. Trabzon Muhtarlar Federasyonu'nu ziyaret eden Başkan Kaya, 'yereldeki çalışma arkadaşlarım' dediği muhtarlarla bayramlaştı. Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Belediye Meclis Üyeleri, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüboğlu, Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mehmet Çiçek, Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, İşitme Engelliler Derneği yöneticileri, mahalle muhtarları ve belediye birim müdürlerinin de katıldığı bayramlaşma programında konuşan Başkan Kaya, birlik ve beraberlik mesajları verdi, ülkenin ve kentin gerçek gündemine odaklanılması ve sorunların çözümü için iktidar-muhalefet ayrı yapılmadan herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Programa katılanların bayramını kutlayan Başkan Kaya, "Allah memleketimizin birliğini, beraberliğini bozmasın. ve o eski günlerde yaşadığımız, birbirine sarılarak, kucaklaşarak, birbirimizin derdiyle dertlenerek geçirdiğimiz bayramlar tadında bayramlar nasip etsin. Bunu niye söylüyorum? Bugün sabah acı bir haber aldık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız maalesef bir kaza geçirdi. 48 yaşında pırıl pırıl bir insan. Elektrik akımına kapıldı, şu an hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok üzgünüm, çok sevdiğim bir kardeşim. Maalesef ülkede talihsizlikler, adaletsizlikler üst üste geliyor" diye konuştu.

"İlk defa çok buruk, çok sıkıntılı bir bayram yaşıyoruz"

Yaşananlar nedeniyle çok sıkıntılı ve buruk bir bayram yaşadıklarını dile getiren Başkan Kaya, şöyle devam etti:

"Sizler de biliyorsunuz, ülkede temel önceliğin derdi olan, sıkıntısı olan milletimize hep birlikte destek olunması gerekirken bugün maalesef öncelikler değişmiştir. Ben muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanı olarak bunu şehrimde en derin şekilde yaşıyorum. Gönül istiyor ki bu ülkede demokrasi tıkır tıkır işlesin. Kimse ötekileştirilmesin, kimse ayrıştırılmasın, kimseye haksızlık, adaletsizlik yapılmasın. Devletlerin dini adalettir. Bir yerde adalet yoksa orada ne huzur kalır, ne hizmet kalır, ne moral kalır, hiçbir şey kalmaz! Bugün maalesef ülkemiz bu durumdadır. İlk defa çok buruk çok sıkıntılı bir bayram yaşıyoruz. Siyasi partilerin genel başkanları bayramlaşmıyor, kırgınlıklar, dargınlıklar var. İnsanlara inanılmaz haksızlıklar, adaletsizlikler yapılıyor. İktidar partisinin kurucuları, Genel Başkanlığını yapmış, Bakanlığını yapmış insanların iki gün önce bir çağrısı vardı. Hepimiz vicdanlı insanlarız, hepimiz inançlı insanlarız. O çağrıya herkesin kulak vermesi lazım. Artık onlar da yapılan adaletsizliklerden ve uygulamalardan şikayet ettiler, bunlardan bir an önce dönmemiz gerektiğini, ülkenin gerçek gündemine odaklanmamız gerektiğini ifade ettiler. Bu çağrıyı ben yapmadım, iktidar partisinin kurucuları yaptı. Televizyonlara bakıyoruz, haberlere bakıyoruz, sokaklara bakıyoruz. Binlerce insan geçinemediğini söylüyor. Ülkeyi yönetenlerin temel önceliği bu olmalı, geçinemeyen insanlara el uzatılmalı, sıkıntıları bertaraf edilmeli. Bunun iktidarı, muhalefeti yok."

"Temel görevimiz mağdur olan bu insanlarımızın, esnafımızın yanında olabilmektir"

İlçede yaşanan afetle ilgili de konuşan Başkan Kaya, Ortahisar Belediyesi olarak görev ve sorumluluk sahasına bakmadan sürekli sahada olduklarının altını çizerek şunları söyledi:

"Birkaç gün önce bir sel felaketi yaşadık. Sizler de biliyorsunuz burada temel görev TİSKİ'mizindir. Kanalların temizliğinden rögar kapaklarına kadar olan işleri yapsın diye biz her ay belediyemize gelen bütçeden TİSKİ'ye yüzde 10 para ödüyoruz. Aslında metrekareye 63 kilogram yağmur çok fazla bir yağmur değil. Metrekareye 150-160 kg yağan yağışlara tanık olduk. Tedbir alırsanız, aklı kullanırsanız, işinizi doğru yaparsanız bu tür felaketler hiçbir yere zarar vermez. Ama bir anda gelen bir yağış oldu. Ben bizzat yağışın ilk başladığı anda arkadaşlarımızla birlikte sahadaydım. Mesela Beşirli'de su seviyesinin yükselme anını birebir gözlemledim. Daha sonra kameralardan da izledim. Su geliyor, yolun üstünde rögar kapakları var ama rögar kapaklarının üstünde ufak delikler var. Birinin gelip o kapakları kaldırması lazım. İşte TİSKİ'miz, orada çalışan arkadaşlarımız hemen burada inisiyatif alıp o kapakları da kaldırsalar, su akıp gidecek, sıkıntı yaşanmayacak. Dolayısıyla kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama hepimize düşen dersler var. Yaşanmış her olumsuzluktan hepimizin hissesini alması lazım. Biz, 'görev TİSKİ'mizindir, Büyükşehir Belediyemizindi" diye bakmaksızın bütün arkadaşlarımıza birlikte ilk anda çizmelerimizi giyip sahaya çıktık. Esnafımızın yardımına koştuk. Sel sularıyla gelen, dükkanları basan kirlilikten dükkanlarımızı, sokaklarımızı kurtarmaya çalıştık. Gece geç saatlere kadar bütün ekibimiz çalıştı. Çalışma arkadaşlarım hepsine huzurunuzda teşekkür ediyorum, büyük bir gayret gösterdiler. Yolları temizledik. Ama sonrasında geride büyük bir enkaz kaldı. Birçok dükkan sular içinde kaldı, çok büyük mal kayıpları, mağduriyetler oluştu. 'Her şey oldubitti' şeklinde bakmak çok yanlış. Esnafımız hala çok dertli. ve çok ufak çaplı dokunuşlar yapıldı şimdilik. Büyük zararlar var. Mesela bir arkadaş bana, '15 milyon lira zararım var' dedi. Bir başkası '3 milyon zararım var' dedi. Bütün malını kaybetmiş! Temel görevimiz mağdur olan bu insanlarımızın, esnafımızın yanında olabilmektir."

"Hepimizin bakışı bu olursa inanın hiçbir problem kalmaz"

Afetle ilgili kendisini arayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür eden Başkan Kaya, "Sayın Ulaştırma Bakanı'mız sağ olsun afetin başındaki ilk anlarda bizzat beni aradı. 'Sayın Başkan'ım yardımcı olacağımız, yapacağımız bir şey var mıdır?' diye sordu. Kendilerine çok teşekkür ettim, afetle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptım. Sağ olsun ilk andan itibaren meseleyle ilgilendi, ilgilenmeye de devam ediyor. Sonrasında yaptığımız görüşmede de eksik gördüğüm bir meseleyi kendisine arz ettim. Ayrıca esnaflarımızın ve mahallelerimizin yaşadığı bu sıkıntılara ilişkin taleplerimizi de paylaştım. Ona da aynı samimiyet yaklaştı, 'Başkan'ım hangi mahallemizde ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte destek oluru'" dedi. O anlamda da Sayın Bakanımıza buradan teşekkür ediyorum. Bütün mesele bir yaraya merhem olabilmek, bir derde derman olabilmektir. Hepimizin bakışı bu olursa inanın hiçbir problem kalmaz" dedi.

Sahip olunan aidiyetlerin ayrışmaya vesile olmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Kaya, "Hepimizin bir parti aidiyeti var, hayata bakışı var. Bunun farklı olması kadar güzel bir şey yok. Bu farklılık büyük bir zenginliktir. Ama nasıl bir zenginlik olur bu? Eğer birbirine saygı duymayı birbirini sevmeyi ve yapmamız gereken işleri en öne alarak meseleyi değerlendirmeyi bilirsek hiç sıkıntı yok. Ama sen o partilisin, ben bu partiliyim diyerek kavga mı edelim arkadaşlar? Yıllardır bu memleket ne çekmiş de bunlar çekmedi mi. 'Artık yeter' demek zorunda değil miyiz yani. İşimize odaklanacağız. Bundan kıymetli bir şey yok" diye konuştu.

"Dert yanmıyorum, şikayetçi olmuyorum"

Muhtarların taleplerini çok önemsediğini dile getiren Başkan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sizler, benim çalışma arkadaşlarımsınız. Hemen hepinizle her gün görüşüyoruz. Arkadaşlarıma, 'Bir muhtarım geldiğinde, içeride misafirim varsa, o ayrılınca hemen muhtarımı al. Hiç randevuya gerek yok' talimatı verdim. Çünkü muhtarım oraya gelmişse, muhtemelen benim işimi kolaylaştırmak için, mahalleden ona gelen bir talebi bana iletmek için gelmiştir. Muhtarım gelmese vatandaş beni arayacak. Muhtarım sağ olsun kalkmış gelmiş bana bir derdi anlatıyor. Mahallesinde bir vatandaşın derdini çözmeye çalışıyor. Benim görevim imkanlar ölçüsünde ona yardımcı olmaktır. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Fakat şunu da söyleyeyim ki, dünle kıyasladığımız zaman elimiz gerçekten çok daraltıldı. Bu talimatla yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. Müteessir miyim? 'Herkes kendine yakışanı yapar!' diyorum. Hiç oraya da takılmıyorum. Geçen yıl gelen gelirin yarısı oranında bir para gönderiliyor belediyemize. Geçen yılki enflasyon rakamlarına baktığımız zaman en az yüzde 50 artması gerekirken gelen para şimdi yarı yarıya azaltıldı. Bunu da milletimizin vicdanına havale ediyorum. Dert yanmıyorum, şikayetçi olmuyorum. Sadece bir durum tespiti için bunu sizle paylaşıyorum. Ama biz durmuyoruz, çalışıyoruz. Bugüne kadar elimizden geldiğince özellikle sosyal belediyecilik anlamında güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz."

"Ortahisar'daki bütün öğrencilerimize el uzatmaya çalışacağız"

Ziyarette, eğitim gören ihtiyaçlı öğrenciler için kurulan Ortahisar Vakfı'yla ilgili bilgi veren Başkan Kaya, "Ortahisar Belediyesi olarak Ortahisar Vakfı'nı kurduk. Bu şimdiye kadar kurulmuş olmalıydı. Belediyemize zaman zaman bağış yapmak isteyen insanlar oluyor, bunların kayıt altında olmasını istedik. Vakfın temel önceliği Ortahisarlı olup şehir dışında okuyan, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimize burs vermektir. Bütün çalışma arkadaşlarıma da söyledim. Her birimiz mutlaka bu işin bir parçası olacağız. Herkes gücü nispetinde belli sayıda öğrenciye burs verecek, vermek zorundayız. Hepimiz 5 lira, 10 lira neyse bir maaş alıyoruz. O maaşın bir kısmını burs olarak vereceğiz. Ama gücünüz bir kişiye yetiyor ama on kişiye yetiyor. On bir yıl önce kurulmuş Ortahisar Belediyesi öğrencilere burs vermiyorsa bu çok büyük bir eksikliktir. Bu eksikliği de gidereceğiz. Güçlerimizi birleştireceğiz. Trabzon'umuzun saygın iş insanlarından destek alacağız. Federasyon Başkanımız sağ olsun yüzlerce insana ekmek veriyor, Allah razı olsun, sayılarını da arttırsın. Bu tür insanlara da, 'Abi gel sen de üç tane, beş tane öğrencimize burs ver' diyeceğiz. Böylece oluşturduğumuz vakfımızda ilk etapta 300-500 öğrenciye, sonra ihtiyaç duyan Ortahisar'daki bütün öğrencilerimize el uzatmaya çalışacağız" dedi.

"Milletin iradesine her zaman saygı duyduk"

Ziyaret için Başkan Kaya'ya teşekkür eden Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, "Dostluk, huzur ve kardeşlik içinde bir bayram geçirmemizi diliyorum. Bugünler, birbirimizi anma, birbirimize dokunma, birbirimizin derdiyle, sevinciyle hasbihal olma günüdür. Biz de bunu yapıyoruz. Ahmet Kaya başkanımız sağ olsun, belediyedeki bayramlaşmadan önce mesai arkadaşları olarak gördüğü bizlerle ilk resmi bayramlaşmasını yapıyor. Bunun için kendisine teşekkür ediyoruz. Bizlerin misyonumuz, vizyonumuz bellidir. Biz demokrasinin temel taşıyız, demokrasinin gereğine inanıp gereğini yaşıyoruz. Milletin iradesine her zaman saygı duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Duymayanların da demokrasiye saygı duymalarını bekliyor, görmek istiyoruz. Hepimizin bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

Programa katılan muhtarlar da taleplerine gösterilen ilgi ve verilen destekler için Başkan Kaya'ya ve belediyenin ilgili birim müdürlerine teşekkür ettiler.