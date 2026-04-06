Ortahisar Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu Kabul Edildi… Başkan Kaya: "Bir Çakıl Taşının Bile Hesabını Yaparak Belediyecilik Yapmaya Çalışıyoruz"

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bir çakıl taşının bile hesabını yaparak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, vatandaş memnuniyetine dayalı, şeffaf, kamucu, halkçı ve hesap verebilir bir anlayışla belediyecilik yapmaya çalışıyoruz" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Celal Akaç ise "Ya bin 700 personelimizin maaşını ödeyecektik ya da SGK ve vergi borcumuzu. Biz bin 700 personelimize maaş ödemeyi tercih ettik" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Meclisi nisan ayı toplantılarının bugün yapılan son oturumunda, 2025 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Başkan Vekili Zorlu yönetiminde yapılan görüşmelerde, Faaliyet Raporu'nun sunumu gerçekleştirildi; meclis üyelerinin çeşitli konulardaki soruları, ilgili birim müdürleri tarafından cevaplandırıldı.

Başkan Kaya da 2025 yılında yapılan çalışmalar için mesai arkadaşlarına, müdürlüklere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Oldukça zor şartlar altında belediyecilik yaptıklarını vurgulayan Kaya, bu mazeretlere sığınmadan en güzel hizmetleri yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Çok sıkıntılı, stresli ve baskı altında bir dönemde belediyecilik yapıyoruz"

"Milletimiz, Trabzon halkı bizlere güvenerek çok önemli bir emaneti teslim ettiler. Bizler de bu bilinçle birlikte, bir çakıl taşının bile hesabını yaparak, kaynaklarımızı verimli kullanarak, vatandaş memnuniyetine dayalı, şeffaf, kamucu, halkçı ve hesap verebilir bir anlayışla belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Gönül isterdi ki rahat bir dönem olsun, huzurlu bir belediyecilik yapabilelim ama gerçekten çok sıkıntılı, stresli ve baskı altında bir dönemde belediyecilik yapıyoruz. Ülkede yaşanan adaletsizlik ve haksızlıkları herkes yakinen biliyor. Böyle bir ortamda, hiç bahane üretmeden, bize verilen bu değerli emanetin kıymetini bilen bir anlayışla, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımla birlikte, halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmetleri gerçekleştirmemizde büyük emekleri olan bütün müdürlüklerimize, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bundan sonrası düne göre daha iyi olacak, bizim anlayışımız bu. Faaliyet Raporumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

CHP Grubu adına konuşan Akaç da Faaliyet Raporu görüşmelerinde yaşanan nitelikli tartışmalar için teşekkür etti, yapılan eleştiri ve değerlendirmelerin dikkate alınarak gereğinin yapılacağını söyledi.

Gelir-gider dengesinin bozulmasıyla ilgili eleştirilere cevap veren ve yaşanan sıkıntıların AK Parti iktidarının CHP'li belediyelere yönelik tutumundan kaynaklandığını öne süren Ataç, şöyle konuştu:

"Biz bin 700 personelimize maaşını ödemeyi tercih ettik"

"Bütçe döneminde gelir-gider dengesinin bozulmasının bir takım nedenleri vardır. Bu sadece Ortahisar Belediyesi'nin yaşadığı bir problem değildir. Ülke genelinde tüm CHP'li belediyelerin gelir-gider dengelerini bozan mevcut Hükümetin bir takım uygulamaları vardır. Bütün işleyişin, programın aksamasına neden olan konu, sistematik olarak yerel idarelerdeki gücümüzü, performansımızı kırmaya yönelik AK Parti iktidarının yürüttüğü süreçtir. Bunu açıklıkla söylemek istiyoruz. Biz 2024'ten bugüne, azami ölçüde tasarrufu esas alan bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Sadece kamuya olan yükümlülüklerimizi yerine getirmekte sıkıntı yaşıyoruz, yoksa piyasaya, vatandaşlarımıza ödemelerimizde hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece SGK ve vergi ödemeleriyle ilgili süreci yönetmede önemli bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun nedenini sizler de biliyorsunuz. Bir borç ödenebilir olmaktan çıkmışsa bir tercih yapmanız gerekiyor, biz de Sayın Başkanımızın öncülüğünde şu tercihi yaptık ya bin 700 personelimizin maaşını ya da SGK ve Vergi Dairesine borcumuzu ödeyecektik. 'Biz bin 700 personelimize maaş ödeyeceğiz' dedik. 'Personelimizin insanca yaşamalarını sağlayacak bir ücret politikasıyla hareket edeceğiz' dedik ve bunu tercih ettik."

"Geçmişteki borçlar planlı bir şekilde ödenmiş olsaydı, bu sıkıntıları yaşamayacaktık"

Ben belediyenin şirketlerini yönetiyordum, şu anda Celal Akaç'ın e-Devlet'inde, ORBEL'den 1 milyar 100 milyonluk haciz var. Göreve geldiğimizde bu yükü göğüslemek durumunda kaldık. Takdir edersiniz ki, geçmişten gelen borcun planlı bir şekilde ödemesi yapılsaydı biz bu yükü kaldırabilecek bir boyuttaydık. Göreve geldiğimizde her ay 20-25 milyon TL civarında SGK borcunu ödeme yükümlülüğü olan bir planlama yapmak durumundaydık. Bugün bu rakam 40 milyon TL'yi bulmuştur. Biz her ay SGK'ya 40 milyon TL ödeyecek gelir durumu olan bir belediye değiliz. Bu nedenle bir tercih yaptık. Tercihimiz kamu çalışanlarının evine ekmek götürmesine yönelik bir tercihtir. SGK ve Vergi Dairesi'ne olan borcumuzu inkar etmiyoruz. Biz emekçilerimizin, çalışanlarımızın parasını ödeyeceğiz, Devlete olan yükümlülüğümüzü ikinci plana koyarak bir faaliyet planlaması yaptık. Hükümetten de uygun bir ödeme planı çıkarması veya faizlerin sıfırlanarak sadece anaparaların ödenmesine yönelik bir düzenleme yapmasını bekliyoruz.

"Yeni dönemde de sosyo-ekonomik alana ve kültür-sanat alanında projelerimizi artırarak devam edeceğiz"

2025 yılında çok ciddi bir afet sıkıntısı yaşadık, bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Meclis üyelerimiz de bu gerçeğin farkında olarak müdürlüklerimize teşekkür ettiler, kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Bütün eforumuzu bu kentin insanının talep ve beklentilerinin altını dolduracak çalışmalara addettik, kamusal yatırımlara ciddi bir ağırlık verdik. Yeni dönemde de sosyo-ekonomik alana ve kültür-sanat alanında projelerimizi artırarak devam edeceğiz. Eksiklerimiz olabilir, buradan ifade edilen konuları değerlendirmeye alıyoruz, her birinin gereğini yapacağımızı ifade etmek istiyorum."

MHP Grup Başkan Vekili Abdurrahman Kınalı, meclis üyelerinin Ortahisar'da yapılacak faaliyetlere katkı sağlamak için görüş ve düşüncelerini dile getirdiğini belirterek 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Şanver ise 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda yer alan rakam ve hususlarla ilgili değerlendirme ve tespitlerde bulundu, ardından önerilerini dile getirdi. 2026 yılında yapılacak hizmetlerin Trabzon halkı için hayırlı olmasını temenni eden Şanver, "AK Parti Grubumuz adına sizlere ve kıymetli ekibinize başarılar diliyorum" dedi.