Ortahisar Belediyesi'nden Yeni Sosyal Belediyecilik Projesi: "Gezici Halk Market"

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Gezici Halk Market" adıyla yeni bir sosyal belediyecilik projesini hayata geçireceklerini belirterek, "Bu hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımız evinin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde, rencide olmadan alabilecek" dedi. Kaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı da kınayarak, "Siyasi liderlerin nefret, kin içerikli söylemlerinin, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı cümlelerinin, bu tür suç makinesi gibi özgürce aramızda gezinen kendini bilmezleri cesaretlendirdiği ortadadır. Bu nefret dilinden artık vazgeçilmelidir" diye konuştu.

Ortahisar Belediye Meclisi mayıs ayı toplantılarının ilk birleşimi, Başkan Kaya yönetiminde gerçekleştirildi. Kaya, toplantının başında CHP lideri Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Siyasette nefret dilinin yerini nezaket dilinin alması gerektiğini söyleyen Kaya, şunları aktardı:

"Bütün gücümüzle Sayın Genel Başkanımızın yanındayız"

"Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu saldırı sadece Genel Başkanımıza değil, Türk siyasetine, demokrasimize, barışa ve halkımızın umuduna yapılmış bir saldırıdır! Bu saldırının arkasındaki karanlık güçler, bir an önce açığa çıkarılmalı ve sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır! Siyasi liderlerin nefret, kin içerikli söylemlerinin, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı cümlelerinin, bu tür suç makinesi gibi özgürce aramızda gezinen kendini bilmezleri cesaretlendirdiği ortadadır. Bu nefret dilinden artık vazgeçilmelidir. Genel Başkanımızın olayın ardından yaptığı, 'Sivil siyaseti savunmak, şiddeti dışlamak ve birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz. Kutuplaşmanın kimseye faydası yok. Kimseye kırgınlığım yok' açıklaması, sorumluluk mevkiindeki insanlar başta olmak üzere herkese örnek olmalıdır! Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin neferleri olarak 'Tam bağımsız ve aydınlık Türkiye' mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bütün gücümüzle Sayın Genel Başkanımızın yanındayız."

Ortahisar Belediyesi'nin nisan ayında yaptığı proje ve faaliyetlerle ilgili bir sunum yapan Kaya, Ortahisar Belediyesi'nin yeni hizmeti Gezici Halk Market'i anlattı. İlerleyen günlerde hizmete başlayacak "Gezici Halk Market" uygulamasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Kaya, şunları kaydetti:

"Gezici Halk Market uygulamamızı başlatıyoruz. İçini market şeklinde donattığımız bir minibüsümüz var, minibüsün içerisindeki raflarda bir evdeki temel ihtiyaç maddelerinin yer alıyor. Bu minibüs, mahalle muhtarlarımızla yaptığımız iş birlikleri doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşımızın ayağına gidecek. Yardımseverlerle dayanışma halinde olacağımız bu hizmetimiz sayesinde vatandaşlarımız evinin ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde, rencide olmadan alabilecek. Gezici Halk Market aracımız mahallelerimizi gezerek çeşitli temel gıda ve giyim yardımlarını vatandaşlarımıza ulaştıracak. Haftanın üç günü faaliyette olacak aracımız her gün iki mahallede hizmet sunacak ve böylelikle yardımlarımız haftada 60, ayda 240 ve yılda 2 bin 880 vatandaşımıza ulaşacak. Ayrıca bu yardımlarımıza ek olarak Gıda Kurtarma Derneği ile yapacağımız iş birliği doğrultusunda İhtiyaç sahibi ailelere pirinç, şeker, yağ, çay gibi temel gıda ürünlerinden oluşan gıda kolilerini ulaştırarak temel gıdaya ulaşmalarını kolaylaştıracak ve gıda israfının önlenmesi sürecine de katkı sağlayacağız."

Sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlere özellikle ağırlık verdiklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Gelecek para 46 milyon TL, maaş ve ikramiye ödemeleri ise 120 milyon TL"

"Bugün ülke gerçeği öyle bir noktada ki insanlar betonla, yolla artık ilgilenmiyorlar, insanların hayatına dokunan sosyal belediyecilik faaliyetleri insanların duasını almayı sağlıyor. Biz de kıt kaynaklarımızı verimli kullanarak bu alanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten zor bir tabloyu yönetmeye uğraşıyoruz. Bu ay İller Bankası'ndan gelecek olan para 46 milyon TL iken maaş ve ikramiye ödememiz 120 milyon TL. Tablo bu ve bunun tekrar değerlendirilmesi lazım. Bazı arkadaşlarımız siyaseten bazı eleştiriler yapıyorlar ama gerçekçi olalım eğer bizim hizmet etmemiz isteniyorsa bize 'Biz sizin hizmet etmenizi istiyoruz ve gelirlerinizin yüzde 40'ının geriye dönük borçlar nedeniyle kesildiğini biliyoruz, bu sizin hizmet etmenizi engellemek için yapılıyor. Buna karşı hep birlikte mücadele etmemiz lazım' denmeli. Ortada ağır ve yönetmesi zor olan bir tablo var. Bu konu bütün belediyelerin sırtında ağır bir yüktür ve çarkı çevirmek son derece zorlaşmıştır."

Toplantıda, Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Kent Konseyi Başkanlığı ve Akyazı Mahalle Muhtarlığı tarafından hazırlanan 'Kırsalda Kısırlaştırma Projesi' ile ilgili Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, meclis üyelerine sunum yaptı.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması konusunun çok önemli olduğunun altını çizen Kaya, şunları dile getirdi:

"Gerekirse hazineye ya da kamuya ait arsa, arazi ne bulursak oralarda işgalci olmak pahasına bu adımı atmak zorundayız"

"Ortahisar Belediyesi olarak bir 'doğal yaşam alanı' yapma arayışımız ilk günden beri devam ediyor fakat yer konusunda ciddi bir sorun yaşıyoruz. Bu sorunu bir türlü aşamadık. İlçe sınırları içindeki yerlerden maalesef uygun olabileceğini düşündüğümüz yerlerle ilgili yazışmalar yapıyoruz, girişimlerde bulunuyoruz fakat bir arpa boyu yol alamamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Mutlaka bir doğal yaşam alanı yapmamız, kısırlaştırma ve aşılama oranlarını artırmamız lazım. Bunlar öncelikli konular olarak önümüzde duruyor. Artık bütün kredimizi tükettiğimizi, bu konuda radikal tedbirler almamız gerektiğini, gerekirse hazineye ya da kamuya ait arsa, arazi ne bulursak oralarda işgalci olmak pahasına bu adımı atmak zorundayız."

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda Türkiye ikincisi olan Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımı'nı tebrik eden Kaya, "Süper Lig'deki ilk sezonunda başarılı bir performans ortaya koyan, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda da final oynama başarısını gösteren Ortahisar Belediyesi Kadın Hentbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Maçı son ana kadar bırakmayan ve bizlere bu büyük heyecanı yaşatan hentbolcularımızı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum. Kupayı kazanamasalar da onlar gönüllerimizi kazandı, gönüllerimizin şampiyonu oldu. Önümüzdeki yıl çok daha başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanıyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaya, toplantıda çeşitli spor dallarında başarı elde eden Ortahisar Belediyesi sporcularını tebrik etti, Avrupa'da başarı gösteren Trabzonspor'un U19 takımını alkışlattı.

Toplantıda daha sonra gündem maddeleri görüşülerek oylandı ve ilgili komisyonlara havale edildi.