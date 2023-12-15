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Ortak iş yaptıkları firmalarının çalışanları tarafından saldırıya uğradılar - Son Dakika
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Ortak iş yaptıkları firmalarının çalışanları tarafından saldırıya uğradılar

Bursa'da tartıştıkları ortak iş yaptıkları firmanın çalışanlarının trafikte taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan Mesut Y. ve Nurullah D. yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

15.12.2023 - 12:53,  Güncelleme: 13:11
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BURSA'da, tartıştıkları ortak iş yaptıkları firmanın çalışanlarının trafikte taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan Mesut Y. (52) ile Nurullah D. (37) yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Mesut Y. ve Nurullah D. ile ortak iş yaptıkları inşaat firmasının çalışanları E.S., H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. arasında tartışma çıktı. Olayın ardından trafikte seyir halindeyken karşılaşan taraflar tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Mesut Y. ile Nurullah D., karşı tarafın taşlı sopalı saldırısına uğradı. Mesut Y. ve Nurullah D. aldığı darbelerle yaralanırken, hafif ticari araçlarının camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut Y. ve Nurullah D., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taşlı ve sopalı saldırı yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ve adreslerini tespit ettiği 5 şüpheliyi, gece gözaltına aldı. Şüphelilerin olay yerine geldiği 16 YK 024 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin ehliyetine, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan el koyulup, psikoteknik raporu alması için işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Ortak iş yaptıkları firmalarının çalışanları tarafından saldırıya uğradılar
Kaynak: DHA
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İzmir, Bursa, Saldırı, Soruşturma, Gözaltı, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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