Ortaklaşa Projesi İkinci Dönemi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ortaklaşa Projesi İkinci Dönemi Başlıyor

Ortaklaşa Projesi İkinci Dönemi Başlıyor
12.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İKSV, AB desteğiyle 'Ortaklaşa' programının yeni dönemini duyurdu, yerel kültürel etkileşimi artırmayı hedefliyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV), Avrupa Birliği (AB) desteğiyle yürütülen "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı"nın ikinci dönemi başlıyor.

İKSV, projenin yeni dönemini AB Türkiye Delegasyonu'nun ve proje paydaşları Culture Action Europe ile Marmara Belediyeler Birliğinin yanı sıra pek çok sivil toplum kuruluşu ve belediye temsilcilerinin de katıldığı bir basın toplantısıyla duyurdu.

Toplantıda İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AB Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Jean Barbe, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri M. Cemil Arslan, Culture Action Europe Genel Direktörü Natalie Giorgadze, İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve "Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" Proje Yöneticisi Selen Akçalı konuşma yaptı.

"Sivil toplumun ve belediyenin enerjisi Avrupa'daki ortaklarla birleşiyor"

Toplantıda konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, projenin geçmiş tecrübesinden bahsederek, "Geçtiğimiz üç senede çok büyük tecrübe kazandık ve aynı zamanda Anadolu'daki kültür-sanat STK'larına da çeşitli bağlar kurmaları konusunda yardımcı olduk ve yerel yönetimlerle, belediyelerle bir arada çalışma pratiğinin zenginleşmesine katkıda bulunduk diye umuyorum." dedi.

Yeni proje dönemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Taner, "Artık Ortaklaşa, yeni bir solukla, yeni bir şekilde şekilleniyor ve büyüyor. Sivil toplumun ve belediyenin enerjisi Avrupa'daki ortaklarla birleşiyor, bağlar daha da kuvvetleniyor. Bu ilişkiden büyük bir uluslararası tecrübe çıkacak." görüşlerini paylaştı.

"Bu projeyle çok özel bir ilişki geliştirme fırsatı yakalayabileceğiz"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Bölüm Başkanı Barbe, "Ortaklaşa" platformunun ikinci versiyonunun sadece başkentlerde değil, Türkiye genelinde de yerel kültürel ekosistemi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Arslan, platform sayesinde yerel yönetimlerin sivil toplumla ilişkilerinin kuvvetlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İkinci faza geçme sürecindeyiz. Türkiye'de yerel yönetimler en az 50 yıldır bu bölgede uluslararası ilişkiler kurma konusunda son derece istekli durumdalar. Kardeş kent ilişkileri, AB projeleri başta olmak üzere sınır ötesi ilişki kurma konusunda olağanüstü bir istek var. Fakat bu yüksek iştah ve yüksek arzu bir türlü somutlaşamıyor. Belki de bu projeyle kültür-sanat alanında somutlaşabilen, birlikte çalışılabilen çok özel bir ilişki geliştirme fırsatı yakalayabileceğiz."

Culture Action Europe Genel Direktörü Giorgadze, Türkiye'nin kendileri için önemli stratejik ülkelerden biri olduğunu dile getirerek, "Türkiye ile işbirliğini daha da derinleştirmek için bu fırsata sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Avrupa'yı aynı anda pek çok farklı sahneye sahip bir müzik festivali gibi hayal etmeyi seviyorum ve Türkiye kesinlikle bu kültürel alanın bir parçası." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 50 bin kişi kültür-sanat aracılığıyla bir araya geldi"

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Ece, bu projeyle birlikte yerelde bütüncül ve kapsayıcı bir kültür politikası kurmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Geride bıraktığımız üç yılda Avrupa Birliğinin desteğiyle 13 projeye toplam 1,3 milyon avro hibe desteği sağladık. Bu sayede Türkiye genelinde 6 kültür-sanat mekanı dönüştürüldü, 22 mekan yeniden kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı. 44 kültür-sanat profesyoneli istihdam edildi, 16 çalıştay düzenlendi, 6 kültür politikası belgesi, 6 protokol, 4 kitap, bir rehber ve bir araştırma raporu yayınlandı. Bu sayede Türkiye'nin dört bir yanında 5 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 50 bin kişi kültür-sanat aracılığıyla bir araya geldi."

"Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" Proje Yöneticisi Akçalı ise Türkiye'ye ve Avrupa'ya yayılmasını planladıkları projenin yeni dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu."

Akçalı, 2026-2029 döneminde projelere finansal destek sağlamanın yanında bu projeleri görünür kılmayı amaçladıklarını belirterek, kültür politikalarına etki etmek istediklerini ifade etti.

"Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı" 2026-2029 dönemi kapsamında üç proje teklif çağrısı yapılacak. Bu dönemde 1,9 milyon avro hibeyle yürütülecek programda, proje başına en fazla 120 bin avro, en az ise 60 bin avro destek sağlanacak."

Programa, Türkiye'deki yerleşik sivil toplum kuruluşları, belediyeler ile Avrupa'daki kültür-sanat alanında faaliyet içinde olan sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvurabilecek.

Ayrıca program kapsamında en az 6, en fazla ise 12 aylık projeler desteklenecek. Hibe programının proje çağrısı, gelecek ay yapılacak.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ortaklaşa Projesi İkinci Dönemi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı
Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü
Ergin Ataman’ın acı günü Ergin Ataman'ın acı günü
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
15:08
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
14:41
Felipe Melo’dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:36
Ortalık yangın yeri Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
13:17
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:51:18. #7.11#
SON DAKİKA: Ortaklaşa Projesi İkinci Dönemi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.