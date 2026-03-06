Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "700 Günde Vaatlerimizin Yaklaşık Yüzde 70'ini Gerçekleştirdik "

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görevde geride bıraktığı 700 günde ilçede hayata geçirilen projeleri ve yürütülen çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Aydın, "700 günde 58 vaadin 40'ını tamamlamışız. Gerek ekip arkadaşlarımız, gerek yönetim kadromuz, gerek müdürlerimiz ve 3 bin kişilik mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden uğraştık. Bugün de o verdiğimiz vaatlerin yüzde 70'ini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

31 Mart 2024'de yapılan yerel seçimlerde Osmangazi Belediye Başkanlığı'na seçilen ve 12 Nisan 2024 tarihinde mazbatasını alarak göreve başlayan Aydın, "700 Gündür Buradayız Şimdi Daha İleriye" başlığıyla düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyunun karşısına çıktı. Sosyal destek programlarından altyapı yatırımlarına, kültür ve sanat projelerinden kentsel gelişim hamlelerine kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını belirten Aydın, ilçenin geleceğine yönelik hedeflerini de açıkladı.

Daha önce seçim vaatlerini açıkladığı aynı mekanda basın mensuplarıyla yeniden bir araya gelen Aydın'ın toplantısına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı İsmail Altay, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediyesi Başkanvekili Salih Güleç, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile birim müdürleri katılım sağladı.

Osmangazi'de 700 günde neler değişti

Toplantı öncesinde düzenlenen iftarda basın mensuplarıyla ilgilenen Aydın, daha sonra 700 günlük hizmet dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göreve başlamadan kamuoyuna sundukları 58 vaadin büyük bir kısmını gerçekleştirdiklerine işaret eden Aydın, şunları söyledi:

"700 günde 58 vaadin 40'ını tamamlamışız. Yani yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirmişiz. Bunların 13'ü üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 5 vaadimiz için ise önümüzdeki süreçte çalışmalara başlayıp, hepsini gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz. 2 yıl gibi bir süre çok kolay değil. Gerek ekip arkadaşlarımız, gerek yönetim kadromuz, gerek müdürlerimiz ve 3 bin kişilik mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden uğraştık. Bugün de o verdiğimiz vaatlerin yüzde 70'ini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

"Hedefimiz sene sonunda kreş sayısında 10'a ulaşmak"

Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle Osmangazili vatandaşlar için hayata geçirdikleri projelere ve hizmetlerine değinen Aydın, bugüne kadar 25 açılış ile 30 temel atma gerçekleştirdiklerini vurguladı. 5 kreşi hayata geçirdiklerini, 3 tane kreşin inşaatının devam ettiğini belirten Aydın, "Hedefimiz sene sonunda kreş sayısında 10'a ulaşmak. Kreşlerimizde annelerin meslek yaşamına katılma oranı yüzde 25, her 4 anneden biri şu an rahatlıkla iş hayatına katılabiliyor. Ayrıca bugüne kadar 463 çocuğu ilk kez Uludağ ile buluşturduk. 48 mahallede kahvaltı programı gerçekleştirerek mahalle sakinlerini dinledik. 50 mahalleden 5 bin çocuğu Bursa spor maçına götürdük. Birçoğu ilk defa stadyuma girdi. Aslında Bursaspor taraftarı yetiştiriyoruz. Yine dönemimizde açtığımız kent lokantalarında 400 bin, Genç Cafe'lerde 555 bin misafiri ağırladık. Diğer tesislerimizi dahil ettiğimizde yaklaşık 1,5 milyona yakın ziyaretçi tesislerimizden faydalandı" ifadelerini kullandı.

700 günde kentin altyapısı ve ulaşımı için 150 bin ton asfalt döktüklerini belirten Aydın, 70 bin metrekare alana kaldırım döşendiğini, bunun yanı sıra yaklaşık 20 park açılışı gerçekleştirerek 700'ün üzerinde parkın bakımını, sulamasını ve yeşil alan korumasını yaptıklarını kaydetti.

Bursa'nın deprem kuşağında olduğunu anımsatan Aydın, Çukurca'da 17 bin metrekarelik bir alanda Bakanlıktan kamu yararı tahsisi aldıklarını belirterek, burada Afet Koordinasyon Merkezi oluşturacaklarının bilgisini verdi. Aydın, doğal afetlere ilişkin şunları dile getirdi:

"50 bin metrekarelik alanda afet yardımları için yer hazırlıyoruz"

"50 bin metrekarelik bir alanda lojistik, sığınma ve diğer ihtiyaçlarla ilgili afet ve acil yardımları yapacak yer hazırlıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir afet anında telefonun, internetin, iletişimin kesilmeyeceği kuleler dikeceğiz. Aynı zamanda 22 bin 100 kişiyi afetler ilgili eğitim verdik. Bunun yanında içerisinde her türlü ihtiyacın olduğu Afet Koordinasyon Konteynerleri koyuyoruz. Şu anda 10 mahallemizde, yıl sonuna kadar 100 mahallemizde bunları konumlandıracağız. Termal kameralı dronumuzu geçen sene yangınlarda kullanmıştık. Afet anında ne kadar ihtiyaç olduğunu bizzat test ettik, onunla ilgili de bir tane karavan afet kontrol merkezini, anında müdahale için konuşlandıracağız. Afet toplanma alanı 200 küsürlerdeydi, iki buçuk kat artırarak 459'a çıkarttık."

Sosyal destek ve spor faaliyetlerinde yoğun mesai

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal destek ve spor faaliyetleri alanında yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Aydın, ramazan ayında yaklaşık 20 bin vatandaşa erzak yardımı yapıldığını, 120 bine yakın vatandaşı ise iftar sofralarında ağırladıklarını aktardı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında 13 kütüphane ile hizmet verildiğini hatırlatan Aydın, "İlk olarak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, ardından İsmail Hakkı Tonguç Bağış Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Bayramdan sonra Hisar Arkeopark'ta yer alan Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'ni hizmete sunacağız. Bugüne kadar 34 bin 808 kitap ödünç verildi, 51 bin 531 kitabımız var. Her gün sağ olsun bir bağışçımız arayıp, kitaplarını bağışlamak istiyor. 186 bin 111 kişi havuzlarımızı, 95 bin 459 kişi de fitness salonlarımızı kullandı. İlk defa Yenibağlar'da kadınlara özel cimnastik fitness salonu açtık. Buraya talep oldukça fazla. İnşallah diğer mahallelerimizde de gerçekleştireceğiz" dedi.

Aydın, Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen faaliyetlere ilişkin yaptığı bilgilendirmede Hamitler'deki barınağın dışında Selçukgazi'de 75 bin metrekarelik bir alanda çalışmalara başladıklarını ve kısa süre içerisinde hizmete açacaklarını müjdeledi. 32 bin 261 medikal tedavinin, 6 bin 196 kısırlaştırmanın, 2 bin 530 sahiplendirmenin yapıldığını söyleyen Aydın, 175 ton mama dağıttıklarını duyurdu.

"Yüzde 75 memnuniyet oranına çıktık"

Temizlik işleri faaliyetleri kapsamında da konuşan Aydın, şikayet oranının daha önce yüksek olduğunu anımsatarak, "'Şehrin Gözleri' projesini yaptık. Ocak ayında yaptığımız ankette bu oran yüzde 4'e kadar düştü. 160 tane çöp kamyonuna kameraları yerleştirdik. Yapay zekayla destekleyerek her hafta 9 bine yakın sokağı arkadaşlarımız temizliyor. Çalışanın da entegre olmasıyla yüzde 75 memnuniyet oranına çıktık. Bu kadar geniş alanda memnuniyet oranının yükselmesi, bizleri mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde 2 bin dönüm tarım arazinin kirlenmesini, 207 bin 706 adet ağacın kesilmesini, 339 milyon litre suyun da kirlenmesini önlediklerini vurgulayan Aydın, 10 tona yakın pil toplandığını, 905 ton atık giysi ve diğer eşyaların toplandığını söyledi. Kültür ve sanat alanında 2 yılda 103 tiyatro ve sergi etkinliği düzenlediklerini belirten Aydın, "350 bin kişinin toplam katılımıyla konserler ve sanat gösterileri gerçekleştirdik. 116 farklı atölye çalışması yaparak kadınından, gencine, yaşlısına herkesin kendi alanıyla ilgili buluşmalar yapmasına imkan sağladık" diye konuştu.

Aydın, son olarak 700 gün gibi bir süre içerisinde 30 müdürlük ve 3 bin çalışan ile Osmangazi'de fark yaratmaya çalıştıklarını söyleyerek, "700 gün önce burada yaptığımız toplantıya katılanlar hatırlayacaktır; salonda bir koltuk vardı ve 'Biz o koltuğu itiyoruz, koltukta oturmaya gelmiyoruz' demiştik. Bu bir metafordu. Bugün o sözümü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm mesai arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın, program sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.