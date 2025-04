Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Görevdeki İlk Yılını Değerlendirdi

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, görevdeki ilk yılında gerçekleştirilen faaliyetleri ve gelecek dönemin yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Aydın, "Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, anlatacak çok hikayemiz var" dedi.

1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Aydın, belediyede yürütülen faaliyetler, projeler ve harcamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Osmangazi Kent Lokantası'nda düzenlenen toplantıya, CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, başkan yardımcıları, birim amirleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

"Kalan 4 yılda da aynı hızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Osmangazi'de geçen bir yılın anlatıldığı kısa filmin ardından sunumuna başlayan Başkan Aydın, "Zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin farkındayız. 8 yıllık milletvekilliği dönemim sanki 8 gün gibi geçti. Osmangazi Belediye Başkanlığı görevindeki bir yılım da sanki bir gün gibi geçti. Zamanın çok hızlı geçtiğinin bilinciyle, seçilir seçilmez çalışmalara başladık. Bursa'nın kalbi Osmangazi dedik ve bu sözümüze ve ilçemize yakışır hizmetler yaptık. Önümüzdeki 4 yılda da aynı hızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

365 gün içinde açılışını yaptıkları ve temelini attıkları yatırımları kronolojik sıra ile basın mensupları ile paylaşan Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Osmangazi Meydanı ve Soğukkuyu Mahallesi'nde olmak üzere iki tane Osmangazi Kent Lokantası'nı yurttaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu hizmetimizden 200 bin vatandaşımız faydalandı. Gençlerimizin kaliteli kahveye uygun fiyat ile ulaşabilmeleri adına Osmangazi Meydanı, Soğukkuyu Mahallesi ve Soğanlı Millet Bahçesi'nde Genç Kafe'ler açtık. 105 bin gencimizi Genç Kafe'lerde ağırladık. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Nasrettin Hoca Parkı ve İsmet Paşa Parkı'nın yanı sıra 5 parkı daha ilçemize kazandırdık. İlçemizdeki mevcut park sayısını 701'e çıkardık. Osmangazi'deki kütüphane sayısını arttırıyoruz. Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi'ni yurttaşlarımızın hizmetine sunduk. Yenibağlar Kadın Spor ve Yaşam Merkezi'ni hizmete açtık. Belediyemizin girişine Atatürk Anıtı yaptık. Seçim öncesinde Osmangazi'nin birçok noktasına kreşler inşa edeceğiz dedik ve bu söz doğrultusunda ilk adımımızı Hamitler Mahallesi'nde atarak Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni hizmete açtık. Emek Spor Tesisi ile sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Yunuseli, Küçükbalıklı ev Küplüpınar mahallelerimizde yeni kreşler için temeller attık. İnşaatlarının tamamlanmasının ardından hizmete açacağımız yeni kreşler ile Eylül ayı içerisinde 500 çocuğumuza hizmet vermeyi hedefliyoruz. Aynı çatı altında dört hizmeti buluşturduğumuz Mehmet Akif Hizmet Binası ile ilçemize değer kattık. Çirişhane Spor Kulübü Lokali de spor alanında yaptığımız yatırımlarımızdan bir tanesi oldu. Osmangazi Gösteri Merkezi ve Nikah Evi ile ilçemizdeki önemli bir eksikliği giderdik. Demirtaş Meydanı'nda inşa edeceğimiz Atatürk Evi'nin temelini attık. Genç girişimcileri desteklemek ve gençlerin proje üretmesine olanak sağlamak adına hayata geçirdiğimiz Gençlik ve Girişimcilik Merkezi de son olarak ilçemize kazandırdığımız projemiz oldu."

Sosyal çalışmalara ilişkin de bilgi veren Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"Sosyal çalışmalarımız ile yüreklere dokunduk"

"33 mahalleden 160 çocuğumuzu Uludağ'a götürerek kayak eğitimi almalarını sağladık. Gençlerimize Bursaspor sevgisi aşılamak adına 15 mahalleden yüzlerce çocuğumuza stadyumda maç izlettik. Binlerce vatandaşımızı sosyal tesislerimizde ağırladık. Sosyal destek hizmetlerimiz ile yüreklere dokunduk. Sevgi Mağazası ile 2 bin 559 yurttaşımıza sıfır kıyafet yardımında bulunduk. 17 merkezde, 3 bin 879 OSMEK kursiyerini mezun ettik. 2 noktada 72 bin 900 çorba dağıttık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 1 milyon 500 bin ekmeği ücretsiz ulaştırdık. 10 bin öğrencimize kırtasiye yardımı yaptık. 25 bin 192 aileyi ziyaret ettik. 16 bin aileye erzak yardımında bulunduk. Geçtiğimiz Ramazan ayında da 103 bin vatandaşımızı kurduğumuz iftar sofralarında ağırladık. Altıparmak İstihdam Merkezi'nde 29 bin 769 iş başvuru aldık. 4 bin 243 vatandaşımızın iş bulmasını sağladık. 33 aileye de 363 bin lira yangın nakdi yardımı yaptık. Bize gelen herkese, gücümüz ve imkanlarımız doğrultusunda sosyal anlamda destek olduk. Kimseyi geri çevirmedik."

Sosyal işlerin yanında standart belediyecilik işlerini de en güzel şekilde yerine getirdiklerini söyleyen Aydın, şunları aktardı:

"Belediyecilik hizmetlerini en güzel şekilde yerine getirdik"

"80 bin ton asfalt ile yollarımızın kalitesini arttırmak. 63 bin metrekare kaldırım ile yaya güvenliğini sağladık. Yeni parklar ile ilçemizdeki yeşil alanları çoğalttık. 14 çıkmaz sokağı açarak ulaşımı kolaylaştırdık. 10 kilometre uzunluğundaki yeni imar yolları ile ulaşım ağını geliştirdik. Yeni hizmete açtığımız kütüphaneler ile ilçemizdeki kütüphane sayısını 13'e yükselttik. Merkeze uzak mahallelerdeki çocuklarımızın kitaba ulaşmasını sağlamak için Gezici Kütüphane hizmetini başlattık. Kütüphanelerimizdeki kitap sayısını 51 bin 531 adete çıkardık. 6 bine yakın üye sayısına sahibiz. 5 bin 100 öğrencimiz bu dönem başlattığımız diji ders uygulamasından faydalandı. 40 bin defa kütüphanelerimizdeki çalışma salonları kullanıldı. 29 bin 127 kitap ödünç alındı."

Toplumun güvenliği ve sokak hayvanlarının sağlığı için en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"153 dönüm üzerinde yeni bir hayvan barınağı oluşturacağız"

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde birçok belediye CHP'li belediye başkanlarının yönetimine geçtikten sonra hükümet tarafından yasalarda da değişiklikler yapılmaya başlandı. Bu değişikliklerden bir tanesi de Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapıldı. Yasada değişiklik yapılmadan önce de yapıldıktan sonra da sokak hayvanları bizim için aynı öneme sahip. Veterinerlik Fakültesi ile protokol yapmış tek belediyeyiz. Veteriner Hekimler Odası ile de protokol imzaladık. Can dostlarımız için 75 ton kuru mama aldık. 18 bine yakın medikal tedavi uyguladık. 13 bin 491 sokak hayvanını topladık. 115 dönüm arazi üzerine kurulu Türkiye'nin en modern hayvan barınağına sahibiz. Can dostlarımız için 153 dönümlük arazi üzerinde yeni bir barınak daha oluşturacağız. Bu projemizle birlikte Osmangazi'nin sokak hayvanları konusunda bir sıkıntısı kalmayacak."

Temizlik çalışmalarının yanı sıra çevrenin ve doğanın da korunması için önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Başkan Aydın, şu bilgileri verdi:

"Çevremizi temizledik, doğamızı koruduk"

"Göreve gelmeden önce birçok anket çalışması yaptırdık. Bu anket çalışmalarında temizlik işleri ile alakalı şikayet oranı yüzde 18'lerdeydi. Bugün bu şikayet oranı yüzde 4'lere kadar düştü. Bir yıl içerisinde 163 bin metrekare alan süpürülerek temizlendi. 13 bin 805 katı atık ve 23 bin 374 katı atık yönetildi. 270 bin evsel atık toplandı. Camilerimizdeki temizlik çalışmalarını düzenli hale getirdik. İlçemizdeki yeşil alanların sayısını artırmak adına da önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 1 milyon 700 bin metrekare yeşil alanın bakımını yaptık. 17 bin yeni fidan diktik. 650 bin çiçek ekimi yapıldı. 9 parkımızı kapsamlı olarak yeniledik. 10 yeni park ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. 171 milyon litre suyun kirlenmesini, 56 bin 440 adet ağacın da kesilmesini önledik. Doğaya büyük zararı olan 3.7 ton atık pili, 1 ton atık floresanı, 638 ton da atık giysiyi, 11 ton elektronik atığı, 170 ton bitkisel atığı, 6 ton ambalaj atığını, 9 ton ömrünü tamamlamış lastiği ve 1 ton atık ilacı topladık. 8 bin 828 öğrencimize çevre ve doğanın korunması adına da eğitim verdik."

Bir yıllık dönemdeki gelir-gider bütçesi konusunda da açıklamalar yapan Başkan Aydın, şunları dile getirdi:

"Yüzde 61 tasarruf sağladık"

"2024 yılında gider bütçemiz 3,5 milyardı. 833 milyonluk bir ek bütçe ile 4,3 milyon liralık bir gider bütçesi oluşturduk. Bu bütçenin 4,1 milyarını harcadık. Yüzde 95'lik gerçekleşme oranı ortaya çıktı. Gelir bütçemiz ise 4,3 milyar olarak öngörülmüştü. 3,7 milyar liralık gelir elde ettik. Yüzde 87'lik gerçekleştirme oranına sahip. Gelir-gider dengesi arasındaki fark yüzde 8. Bu başarılı bir oran. 2024 yılının ilk üç ayında doğrudan teminler ile 108 milyon lira harcanmış. Biz göreve geldikten sonra ise 9 aylık sürede 131 milyon lira harcamışız. Aylık harcama oranı 36 milyondan 14,5 milyona düşmüş. Yüzde 61 oranında tasarruf sağlamışız. 2019-2024 yılları arasında yapılan açık ihalelerdeki kırım oranı yüzde 8 iken, biz son 1 yılda bu oranı yüzde 21'e taşımışız. Yani kamu kaynaklarının doğru kullanılması ve en iyi hizmeti en ucuza alma noktasında iyi iş yapmışız."

Afet Koordinasyon Merkezi kurulacak

Gelecek dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler arasından önemli gördüklerini basın mensupları ile paylaşan Başkan Aydın, "Deprem kuşağında yer alan bir kentte yaşıyoruz. Kahramanmaraş depremlerinin ardından yürütülen kurtarma çalışmalarında yaşanan aksaklıkların kentimizde meydana gelecek olası bir depremde yaşanmaması adına Afet Koordinasyon Merkezi projemizi hayata geçireceğiz. İçerisinde deprem simülasyon merkezi, enkaz eğitim alanı, afet lojistik merkezi, yangın eğitim simülatörü alanı, ilk yardım merkezi, enkaz koridoru eğitim alanı, kuru gıda stoku alanı gibi bölümler yer alacak. Ayrıca 136 mahallemizin tamamına Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu yerleştirmek istiyoruz. İstasyonların içerisinde deprem ve diğer afetler anında gerekli müdahalelerin yapılacağı aletler bulunacak" dedi.

Yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları Tarihi İpek Yolu Aksı projesi ile ilgilide açıklamalar yapan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Tarihi İpek Yolu Aksı projemiz kent turizmine değer katacak"

"500 bin metrekarelik alana sahip olan Hisar bölgesi, Bursa'nın kalbi konumunda. Bursa'da turistler ortalama 1,8 gün konaklıyor. Bu konaklama süresini arttırmamız gerekiyor. Bütün dünya, 'eski şehir' dediğimiz bölgelerde tarihini, kültürünü, gastronomisini gelen turistlere sunuyor. Biz de, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlayarak, Kayhan Çarşısı, Açık Çarşı, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı boyunca devam eden, Ulucami, Osman Gazi, Orhan Gazi türbelerini içine alarak Kavaklı Caddesi boyunca devam eden ve Üftade Türbesi, Alaattin Camii, Filiboz Mescidi, Arkeopark'ı kapsayacak şekilde Turgut Yılmazipek Fabrikası'nda son bulan Tarihi İpek Yolu Aksı projesi ile kentimizin turizmine hareketlilik katmak istiyoruz. İpek Yolu Aksı'nı yürüyerek gezecek olan turistler, kentimizin tarihi, kültürü ve gastronomisini bir arada yaşayacaklar. Tarihi İpek Yolu Aksı projemizin önemli bir ayağını da Turgut Yılmazipek (Romangal) İpek Fabrikası oluşturuyor. Kamulaştırmasını tamamladığımız fabrikada gerçekleştireceğimiz çalışma için bir çalıştay yaptık. Çeşitli üniversitelerden akademisyenler bu çalıştaya katıldı. 70 kişilik bir ekip ile iki gün boyunca ne yapabiliriz konusunda fikir alışverişi yaptık. Burası tarih kokan 10 bin metrekarelik bir alan. Burasını Bursa'nın kültür, sanat ve etkinlik alanı olarak hayata geçirmek istiyoruz. Bu projeye çok önem veriyoruz."

"Kavaklı'ya ödüllü proje"

Hisarönü Meydan Kentsel Tasarım Projesi ve Sur Restorasyonu kapsamında Kavaklı Caddesi üzerinde bulunan son altı binanın yıkımını da gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aydın, "Bölgedeki surların restorasyonunu yapacağız. Vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturacağız. Ayrıca bir asansör ile vatandaşlarımızı Üftade Türbesi'nin yanında bulunan seyir terasına çıkaracağız. Ayrıca bölgenin tarihini anlatacağımız bir müzeyi de bölgede oluşturacağız. Bu projemiz, Tarihi Kentler Birliği'nden ödül aldı. İnşallah bu projemizi yakın zamanda hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm ve Planlama konusunda da önemli çalışmalar yapmak istediklerini ancak bürokratik engellere takıldıklarını paylaşan Başkan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Davul bizde tokmak başkasında"

"Kentsel dönüşüm konusunda beş bölgede çalışmalar yürütüyoruz. Soğanlı-Çişftehavuzlar bölgesinde yapacağımız dönüşüm için her şey hazır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan onay bekliyoruz. Soğukkuyu Mahallesi'nde yapmayı planladığımız kentsel dönüşüm çalışması için bütün kat malikleri ile görüştük. Çalışmalara başlayacağımız sırada bölgedeki beş mahallenin bütün planları iptal oldu. Şimdi tekrardan planların yapılmasını bekleyeceğiz. Ebu İshak Mahallesi'nde de kentsel dönüşüme başlamak istiyoruz. Ancak her taraf kentsel park alanı olarak belirlenmiş. Binayı yıkıp yerine bina yaptığınızda yoğunlaşma artışından kaynaklı planın iptal olma riskiyle karşı karşıyasınız. Hüdavendigar Kentsel Dönüşüm'de 2. etap başlamak üzere. Maalesef sürekli bürokratik engellerle karşılaşıyoruz. Biz her zaman sözümüzün arkasındayız. Kentsel dönüşüm ve deprem bizim birinci önceliğimiz. Ancak davul bizde tokmak başkasında. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz, anlatacak çok hikayemiz var."

Aydın, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.