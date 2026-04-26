Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Projelerini Uluslararası Kongrede Tanıttı

(BURSA) - Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından "Yaşamın, Kentlerin ve Mimarlığın Geleceği" ana temasıyla 29. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi kapsamında düzenlenen "Yerel Yönetimler Vizyon Projeler" oturumuna katılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri akademisyenlerle paylaştı.

Başkan Aydın, Mimarlar Odası Bursa Şubesi tarafından kentlerin ve mimarlığın çevresel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dönüşüm süreçleri çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi amacıyla 24-25 Nisan'da Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 29. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi kapsamındaki "Yerel Yönetimler Vizyon Projeler" oturumuna konuşmacı olarak katıldı.

Yerli ve yabancı pek çok akademisyenin bulunduğu, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da yer aldığı oturumda bir sunum gerçekleştiren Aydın, ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaştı.

Oturumda yaptığı konuşmada Bursa'nın kalbi olan Osmangazi'de, köklü tarihsel ve kültürel mirası anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bursa'daki taşınmaz kültür varlıklarının yarısından fazlası Osmangazi'de"

"Yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Bursa; Bitinya'dan Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu ve Osmanlı'ya, oradan da Cumhuriyet dönemine uzanan çok katmanlı bir medeniyet birikimine sahiptir. Bu zengin mirasın merkezinde ise Osmangazi yer almaktadır. Bugün yaklaşık 1 milyona yaklaşan nüfusu, 136 mahallesi ve 9 bine yakın sokağıyla Osmangazi, bin 725 kilometrelik yol ağıyla yalnızca Bursa'nın değil, Türkiye'nin de en büyük ilçelerinden biri olup, nüfus bakımından 5'inci sırada yer almaktadır. Aynı zamanda Bursa, taşınmaz kültür varlığı sayısında Türkiye genelinde İstanbul, İzmir ve Muğla'nın ardından 4'üncü sıradadır. Şehrimizde bulunan 2 bin 505 taşınmaz kültür varlığının yarısından fazlası Osmangazi sınırları içerisinde yer almaktadır. Sivil mimari örnekleri de dahil edildiğinde bu sayı 5 binlere kadar ulaşmaktadır."

İlçeyi daha da canlandırmak, hak ettiği turizm potansiyeline ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Aydın sözlerine, şöyle devam etti:

"Hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetleri 9 ana başlık altında topladık"

"Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, tarihin ve kültürün başkenti olan Bursa'yı, özellikle de Osmangazi'yi daha da canlandırmak, hak ettiği turizm potansiyeline ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Osmangazi'de güçlü bir tema kurgusu oluşturduk. Hayata geçirdiğimiz tüm faaliyetleri 9 ana başlık altında topladık. Bunlar; Osmanlı, sanat, mimari, alışveriş, nefes, gastronomi, ahilik, zamanın ruhu ve inanç temalarıdır. Bu yaklaşımı görünür kılmak adına logomuzu Osmangazi Meydanı'na yerleştirdik. Amacımız, Osmangazi'de neler olup bittiğini herkesin yalnızca bu ana başlıklara bakarak anlayabilmesi ve zihninde net bir çerçeve oluşturabilmesidir. Bu temaları somut bir deneyime dönüştürmek için tarihi İpek Yolu aksını yeniden canlandırdık."

Osmangazi'nin tarihini koruyan, yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Aydın, sunumunu şu ifadeler ile tamamladı:

"Projemize Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 600 bin ziyaretçiyi ağırlayan bu müze, Bursa'nın fethini etkileyici bir şekilde anlatıyor. Buradan devam ettiğimizde Kayhan bölgesinde gastronomi durağına ulaşıyoruz, Bursa'nın meşhur pideli köftesiyle ziyaretçileri karşılıyoruz. Ardından Abdal Meydanı'nda tahinli pide ve simit gibi yerel lezzetlerle bu deneyimi zenginleştiriyoruz. Sonrasında çarşı bölgesinde alışveriş durağına geçiliyor. Hemen ardından inanç teması kapsamında Bursa Ulu Cami, Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi ve Üftade Hazretleri Türbesi ziyaret ediliyor. Bu aks, Hisar Arkeopark ile devam ediyor ve son olarak Romangal'da tamamlanıyor. Böylece Bursa'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin, Osmangazi'de yaya olarak 3-4 gün geçirebileceği, dolu dolu bir kültür ve tarih rotası oluşturmuş olduk."

"Hedefimiz 2 bin 500'e yakın tarihi yapıyı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak"

Osmangazi'nin tarih içerisindeki yeri ve konumundan hareketle 'Bursa'nın Kalbi Osmangazi' dedik. Çünkü bu bölge, şehrin kültürel ve tarihsel hafızasının en yoğun şekilde hissedildiği merkezdir. Burada öncelikli olarak öne çıkardığımız değer, sahip olduğumuz zengin kültürel mirası korumak ve yaklaşık 2 bin 500'e yakın tarihi yapıyı gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmaktır. Bu yılki mottomuz '700 yıldır buradayız.' İnşallah, nice 700 yıllar boyunca da burada olmaya devam edeceğiz. Ancak bizim asıl hedefimiz, sadece varlığımızı sürdürmek değil; bu eşsiz tarihi mirası daha yaşanabilir, daha erişilebilir ve daha fazla ziyaret edilebilir hale getirerek geleceğe taşımaktır. Bu doğrultuda, Osmangazi'nin tarihini koruyan, yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Oturumda yer alan akademisyenler de Aydın'ın sunumu dikkatle takip etti.