Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tarım ve Teknolojiye Yatırım Vurgusu Yaptı

Güncel

(BURSA)- Bursalı sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Yeni dönemde tarım, teknoloji, turizm ve yeşil enerji gibi alanlarda yapılacak yatırımlara özellikle büyük önem veriyoruz. Hep birlikte Osmangazi ve Bursa'yı daha yaşanabilir, daha güçlü bir kent haline getireceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursalı sanayici ve iş insanlarının Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu çatısı altında düzenledikleri Salı toplantılarının konuğu oldu. Başkan Aydın, göreve başlamalarının ardından Osmangazi Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlattı, Bursa ve Türkiye'nin gelişiminde iş dünyasının önemine vurgu yaptı.

Belediye olarak her zaman sanayici ve iş insanlarının yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini dile getiren Başkan Aydın, "Şehrimizin ekonomisini büyütmek, istihdamı artırmak ve halkımızın refahını yükseltmek adına sanayici ve iş insanlarımız ile ortak projeler geliştirmeyi istiyoruz. Yeni dönemde tarım, teknoloji, turizm ve yeşil enerji gibi alanlarda yapılacak yatırımlara özellikle büyük önem veriyoruz. Hep birlikte Osmangazi ve Bursa'yı daha yaşanabilir, daha güçlü bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Aydın, misafirperverliklerinden dolayı iş insanlarına teşekkür ederek, "Bursa'mıza ürettikleri ürünlerle katma değer sağlayan, sanayi yatırımlarıyla kentimizin gelişmesine yön veren değerli iş insanı dostlarımızla bir araya geldik. Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu çatısı altında düzenledikleri etkinlik, dost meclisinde birbirimizin ufkunu açan, vizyon katan bir buluşma oldu. Sanayiden tarıma, turizmden ülke ekonomisine Bursa'nın ve ülkemizin durumunu, atılması gereken adımları konuştuk. CHP Bursa İl Başkanı'mız Nihat Yeşiltaş'ın da katıldığı buluşmayı düzenleyen, Bur Salı Değer Üretenler Dostluk Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.