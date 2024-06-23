Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turizmi canlandıracak projeleri açıkladı - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turizmi canlandıracak projeleri açıkladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turizmi canlandıracak projeleri açıkladı

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turizmi canlandırmak için yapacakları projeleri vatandaşlarla paylaştı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan eski ipek fabrikası tarih, kültür ve sanat merkezi olacak. Ayrıca Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi de yakında hizmete açılacak.

23.06.2024 17:44  Güncelleme: 17:48
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(BURSA)- Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yapacakları projeleri vatandaşlarla paylaştı. İlçede turizmi canlandıracaklarının altını çizen Aydın, 1924'te açılan eski ipek fabrikasının kamulaştırma işleminde sona geldiklerini ve Türkiye'de bir ilk olacak Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni açacaklarının müjdesini verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Halk TV'de Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programına konuk oldu. İlçenin tarihi ve kültürel değerlerini anlatan Başkan Aydın, hayata geçirecekleri projeleri de canlı yayında paylaştı.

Halk TV ekranlarında Serhan Asker'in hazırlayıp sunduğu "Görkemli Hatıralar" programı, Sümbüllü Bahçe Konağı'nda canlı olarak yayınlandı. Programa, Başkan Aydın'ın yanı sıra sanatçı Nida Ateş ve Menteşeli Cengiz de katıldı. Rennkli anların yaşandığı programda belediyenin halk dansları topluluğu üyeleri de gösterilerini sergiledi.

"Turist konaklama süresini arttırmamız gerekiyor"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni nesil belediyecilik anlayışından hareketle ilçede hayata geçirecekleri projelere ilişkin bilgi verdi. Hazırladıkları en önemli projelerden birinin 'eski şehri' ortaya çıkarmak olduğunu belirten Başkan Aydın, " Bursa'da turistlerin konaklama süresi maalesef 1-8 gün. Bizim bu süreyi çoğaltmamız gerekiyor. Gelen turistin konaklaması, alış veriş yapması, gezmesi, yemesi içmesi ekonomiyi de canlandırmak adına çok önemli. Bunu başarabileceğimiz nokta da Hisar bölgesi. Kaleiçi, Tahtakale Hanlar bölgesi ve Muradiye gibi tarihi noktaları içine alan Hisar bölgesini 'eski şehir' olarak ortaya çıkararak, buralarda turist konaklama süresini uzatma adına çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"İpek Yolu Aksı Projesi'ne çok önem veriyoruz"

Başkan Aydın, şöyle devam etti:

"İpek Yolu Aksı Projesi, bizim önümüzdeki dönem için en önem verdiğimiz projemiz. Stratejik planda da en önemli noktaya koyuyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nden başlayacak olan bu aks, Bursa'nın gastronomi merkezlerinden Kayhan Çarşı üzerinden devam edecek. Kent ekonomisinin kalbinin attığı Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı'yı içine katacak olan tarihi aks, inanç turizmi için önemli bir noktalardan olan Ulucami ile birlikte Bursa surları içerisinde yer alan Üftade Türbesi'nin ardından Osmanlı Devleti'nin kurucuları Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerinin de yer aldığı yer aldığı Hisar bölgesine doğru devam edecek. Bu tarihi aks, Fabrika-i İpekhane Hümayun dediğimiz Muradiye Mahallesi'nde yer alan eski ipek fabrikasında son bulacak."

"Fabrika-i İpekhane Hümayun tarihin, kültürün ve sanatın merkezi olacak"

1924'te kurulan eski ipek fabrikası için kamulaştırma çalışmalarında sona geldiklerini belirten Başkan Aydın, "1992 yılında faaliyetlerine son vermiş olan, eski ipek fabrikasını tarih, kültür ve sanat merkezi yapacağız. Konserlerin, sergilerin, gastronomi festivallerinin yeni adresi burası olacak. Bursa'ya gelen bir turist, bu tarihi ipek yolu aksında tarihi, kültürü, sanatı, inanç turizmini ve gastronomiyi bulabilecek. 500 bin metrekarelik Hisar Bölgesi'ni kent turizmine kazandırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi açılıyor

Başkan Aydın, Osmangazi Meydanı'nda yakın zamanda hizmete açılacak Genç Kafe içerisinde Türkiye'de ilk olacak bir kütüphaneyi de yurttaşlara kazandıracaklarının müjdesini vererek, "Genç Kafe içerisinde 600 kitaplık Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi'ni de çok yakında vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Gençlerimizi, ücretsiz wifi hizmeti ve çorba ikramının olacağı güzel bir mekan ile önümüzdeki günlerde buluşturacağız" dedi. Belediye Başkanı Aydın, Bursa'nın önemli değerlerinden olan Zeki Müren ve Müzeyyen Senar'ın eserlerinin yaşatılacağı müzeleri de açacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, turizmi canlandıracak projeleri açıkladı - Son Dakika

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