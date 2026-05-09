Osmangazi Belediyesi, Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin Temelini Attı

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temelini düzenlenen törenle attı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "8 kreşi bu yaz sonunda tamamlayıp 2027'de de 10 kreş hedefine ulaşmayı planlıyoruz. İnşallah görev sonuna kadar da hedefimiz 20 kreş ile Osmangazi'yi buluşturmak" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin temelini, Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde düzenlenen törenle attı. Törene; Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 19-20-21 ve 24. Dönem Bursa Milletvekili Turhan Tayan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Emek Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Naci Özbay, Mustafa Bakraç ve kızı Esra Bakraç ile belediye başkan yardımcıları, belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ile mahalle sakinleri katıldı.

HEDEF, GÖREV SONUNA KADAR 20 KREŞ

Belediye Başkanı Erkan Aydın, hedeflerinin 20 kreşi Osmangazili vatandaşlarla buluşturmak olduğunu kaydetti. Hayırsever iş insanı Mustafa Bakraç ve ailesiyle birlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Aydın, şöyle konuştu:

"Mustafa bey sağ olsun, sadece ufak bir konuşmayla ne demek dedi, annesinin de burada inşallah uzun yıllar adını taşıyacak, yaşatacak çok güzel bir esere imza atıyor. Şu anda altıncı kreşimiz, iki tane kreşimizi de yaz aylarında bitirmeyi ve 8 kreşi bu yaz sonunda tamamlayıp 2027'de de 10 kreş hedefine ulaşmayı planlıyoruz. İnşallah görev sonuna kadar da hedefimiz 20 kreş ile Osmangazi'yi buluşturmak. Bu hedefleri koymak kolay ancak yerine getirmek çok kolay olmuyor. Malumunuz içerisinde bulunduğumuz süreç, ekonomik şartlar, enflasyon, birçok olumsuzluğa rağmen bu konuda elimizden gelen her çalışmayı yapıyoruz, inşallah da hedefimize ulaşacağız. İlk kreşin temelini atarken de değerli genel başkan yardımcımız Gökan Zeybek, o gün oradaydı, 5 ay sonra açılışını yaptığımızda yine oradaydı. Biz Osmangazi'de Atatürkçü, Cumhuriyetçi, ülkesini, milletini seven çocuklar yetiştirmek istiyoruz dedik, o hedef için uğraşacağız dedik. Çok şükür, bugün de bu hedefe bir adım daha yaklaştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah hem Osmangazi'de, hem Bursa'da, hem de ülkemizde güzel günler bizimle olacak, güzel günler göreceğiz, her şey çok güzel olacak. Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi'miz hayırlı, uğurlu olsun."

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Başta Zübeyde hanım olmak üzere tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise kreşin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Eğitimin bir milletin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasını, ekonomik ve siyasal anlamda dünyada rekabetçi olmasını sağlayan en temel unsur olduğunu belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından hemen sonra Anadolu'ya bir talimat gönderiyor; 1921 yılından itibaren Türkiye'nin bütün yerleşim yerlerinde ilk öğretim okulları, açılamıyorsa da üç sınıfın okullarının açılmasının emrini veriyor. Eğitim aslında bütün dünyada ülkelerin birbiriyle rekabet ederken, en çok değer verdikleri konu başlığı. Türkiye'de ortalama 1 milyon çocuk dünyaya geliyor. 3-4-5 yaşlarını esas aldığımızda 3 milyon çocuktan bahsediyoruz, bugün temelini attığımız tesis ile birlikte tam 803 tane gündüz bakımevi ve kreşi Türkiye'de CHP'li belediyeler milletimizin hizmetine sunmuş olacak. Memleketimizin, ileride teknolojinin bu kadar yaygınlaştığı bir dünyada başka memleketlerin üzerine çıkaracak olan kendi çocuklarımızı iyi yetiştirmek, onları gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamaktır. Mustafa bey size de çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Erkan Başkanım siz, gündüz bakımevi ve kreşlerin temelini atın, ben her zaman yanında olacağımın sözünü veriyorum, nerede bu millete kim hizmet ediyorsa, sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de söylüyor, gün cesaretle hareket edenlerin, millet için çalışanların başı dik, alnı açık toplumda uzun süre yürüyecekleri günlerdir. Tesisimiz Osmangazi'mize hayırlı olsun."

"İNSAN OLMA DEĞERİNİ YAŞATAN BİR YAPI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Hayırsever Mustafa Bakraç da emeği geçenlere teşekkür ederek sözü kızı Esra Bakraç'a bıraktı. Böyle bir projede bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Esra Bakraç, "Babaannemizin adının böyle bir projede yaşayacak olması bizim için çok kıymetli ve özel. Bir yandan geleceğimiz olan çocuklarımızın sevgiyle eğitim alacağı kreş, diğer yandan bizlere yol gösteren büyüklerimizin huzurla zaman geçireceği merkez. Aynı çatı altında iki neslin buluşacağı bu anlamlı projenin sadece bir bina değil, dayanışmanın, sevginin, insan olma değerini yaşatan bir yapı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, butona basarak temel atma törenini gerçekleştirdi. Ardından Başkan Erkan Aydın, protokol üyelerine şantiye alanında proje hakkında bilgiler verdi.

KREŞ 7 DERSLİKTEN OLUŞACAK

Bin 824 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Hatice Bakraç Kreş ve Gündüz Bakımevi, zemin ve birinci katta yer alan toplam 7 derslikli kreş bölümü ile ikinci katta bulunan kurs merkezinden oluşacak. Proje çerçevesinde zemin katta 3 kreş dersliği, yemekhane, mutfak, etkinlik alanı, giriş holü, depo, teknik alanlar ve sığınak; birinci katta 4 kreş dersliği, geniş etkinlik alanı, idari birimler, rehberlik ve öğretmenler odası yer alacak. İkinci katta ise 5 derslikli kurs merkezi, çok amaçlı salon, kafeterya, koordinatör ve idari odalar ile teras bulunacak. Bahçe düzenlemesi kapsamında ise otopark, çocuk oyun alanı ve yeşil alan planlanıyor.