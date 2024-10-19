Osmangazi Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası

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Osmangazi Belediyesi, Mehmet Akif Hizmet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Bina, Aile Sağlığı Merkezi, muhtarlık, kütüphane ve sosyal gelişim merkezi gibi hizmetlerin bir arada sunulması amacıyla inşa edildi.

19.10.2024 16:50  Güncelleme: 23:34
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört hizmeti buluşturduğu Mehmet Akif Hizmet Binası'nı düzenlenen törenle hizmete açtı.

Osmangazi Belediyesi, vatandaşların nitelikli hizmetlerle buluşabilmesi için son 6 ayda çalışmalara hız verdi. Yurttaşların ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha ilçeye kazandıran Osmangazi Belediyesi, aynı çatı altında dört önemli hizmetin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası'nı faaliyete açtı.

Toplam 735 metrekare alan üzerine inşa edilen Mehmet Akif Hizmet Binası'nın zemin katında Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık yer alıyor. Mehmet Akif Hizmet Binası'nın birinci ve ikinci katları ise Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi olarak faaliyet göstererek çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı verecek.

Mehmet Akif Hizmet Binası'nın açılış törenine, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Aydın, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 buçuk ay gibi kısa bir sürede 18'inci temel atma ve açılışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Son zamanlarda her günü bir açılış ve temel atma yaparak geçirdiklerini belirten Başkan Aydın, şunları kaydetti:

"Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz"

"Aile sağlığı merkezi, muhtarlık binası, kütüphane ve sosyal gelişim merkezi gibi sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin yer aldığı Mehmet Akif Hizmet Binası'nı hizmete açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 29 Ekim'e kadar açılış ve temel atmalarımız devam edecek. Toplamda 21 açılış ve temel atma gerçekleştireceğiz. Seçimden önce bizlere en büyük projeleriniz ne diye sorduklarında, bizim mega projelerimiz yok en büyük projemiz anlayışı değiştirmek olacak dedik. Gidip milyarlarca parayı heba etmeyeceğiz, onun yerine spor tesisleri, kütüphaneler, kreşler ve sosyal alanlar gibi halka dokunan, insanların kendini mutlu hissedeceği tesisler ve hizmetler yapacağız dedik. Çok şükür halkımıza verdiğimiz bu sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Vakit çok hızlı geçiyor. Bunu bildiğimiz için hızlı davranıp, Osmangazi'de yaşayan yurttaşlarımızın mutlu olması adına çaba sarf ediyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Mehmet Akif Hizmet Binası'nın mahallemize, Osmangazi'ye ve Bursa'ya hayırlı olmasını diliyorum."

"Bir siyasetçinin başarısını yükseldiği makamlar değil, girdiği gönüller belirler" diyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol de şöyle konuştu:

"Erkan Başkan'ımızın çalışmalarını ve siyasette yarattığı farkı görüyorum. Erkan Aydın, bir belediye başkanının bürokrasiyi bildiği zaman, siyasi deneyime ve tecrübeye sahip olduğu zaman herkese nasıl adil ve eşit davrandığının, herkese hizmet götürdüğünün en güzel örneğidir. Bu anlayışı için Erkan Başkan'ımızı kutluyorum. Muhtarımız konuşmasında Erkan Başkan için 'gönüllerin başkanı' ifadesini kullandı. Bir insan tesadüfen veya çalışarak yüksek makamlara erişebilir; ancak gönüllere girmek bir siyasetçi için kolay değildir. Gönüllerin siyasetçisi olmak, gönüllerin başkanı olmak başkadır. Bir siyasetçinin başarısı seçildiği dönem ile değerlendirilmemeli. Birkaç dönem milletvekilliği veya belediye başkanlığı yapabilirsiniz. Önemli olan size oy veren veya vermeyen herkesin gönlünü kazanabilmektir. Eğer gönüllere girebilmişseniz, işte o zaman başarılısınız. Bizim siyasi düşüncelerimiz, tercihlerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir. Ancak devleti yönetenler, kamu adına yönetici olanlar, vatandaşına adil ve eşit davranmak zorundadır. Ben gönüllerin başkanı olan Erkan Başkan'ımızı hem örnek yöneticiliğinden hem de yaptığı hizmetlerden dolayı kutluyorum. Kendisinin, insanlarımızın sorunlarına çare olacağını da çok iyi biliyorum."

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise şunları dile getirdi:

"Bir toplumun, bir ülkenin, bir devletin sonsuza dek yaşayabilmesinin temel koşulu, tartışan, sorgulayan, düşünebilen, kendini ve toplumun haklarını savunabilen bir halk oluşturmaktır. Bu da ancak bağımsız, örgün, bilimsel ve laik bir eğitimle olur. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın kütüphane ve kreş gibi eğitim alanındaki yatırım çabasını görüyorum. Bugün de önemli bir hizmeti halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu tesisin yapımında emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Başkan'ımız ve ekibini de çalışmalarından ve halkımız için yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Bu tesis, Mehmet Akif Mahallesi'ne huzur, kalkınma ve aydınlık yarınlar getirsin."

Aydın, Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin'in talebi üzerine, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak bir spor merkezini Mehmet Akif Mahallesi'ne kazandıracaklarının sözünü verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Yeni Hizmet Binası - Son Dakika

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