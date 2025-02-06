Osmaniye'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Osmaniye'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi

Osmaniye\'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi

Osmaniye'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümünde düzenlenen mevlit programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Programda, depremde hayatını kaybedenler anıldı ve Bakan Tekin başsağlığı dileklerinde bulundu.

06.02.2025 14:27  Güncelleme: 14:32
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OSMANİYE'de deprem felaketinin 2'nci yıl dönümünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılımıyla mezarlıkta mevlit programı düzenlendi. Bakan Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 1010 kişinin hayatını kaybettiği kentte, felaketin 2'nci yıl dönümünde Osmaniye Belediyesi ve İl Müftülüğü tarafından Asri Mezarlık'ta mevlit programı düzenlendi. Programa, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel ve Suat Özçağdaş, kurum temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Bakan Yusuf Tekin ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı. Bakan Tekin, depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve sabır dileklerini iletti. Programa katılanlara Osmaniye Belediyesi tarafından helva ikram edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Osmaniye'de Deprem Felaketinin Yıl Dönümünde Mevlit Programı Düzenlendi - Son Dakika

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