Osmaniye\'de TÜGVA üyeleri, İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırılarını protesto etti

Kars, Ağrı, Ardahan, Erzincan ve Iğdır'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmesine tepki gösterdi.

Kars'ta yatsı namazının ardından Sultan Alpaslan Camisi'nin önünde bir araya gelen TÜGVA İl Temsilciliği üyeleri, ABD'yi protesto etti.

TÜGVA Kars Teşkilat Başkanı Emre Yeğin, yaptığı açıklamada, işgal edilen Filistin topraklarındaki zulmün hesabının hukuk önünde sorulması gerektiğini belirterek, "Bu ret kararı şüphesiz Amerika halkının değil iktidarda bulunan siyonist Biden hükümetinin bir kararıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yeniden reforme edilmeli, bütün dünya milletlerinin karşısına alan Amerika bu katliama ortak olmanın bedelini ödemelidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından dövizler taşıyan grup, slogan atarak dağıldı.

Ağrı

Ağrı'da Hacı Halis Ünsal Camisi önünde toplanan TÜGVA üyeleri, ABD'nin kararına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Muhammet Hanifi Yerlikaya, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımın insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini ve bütün dünyanın bu soykırıma şahit olduğunu söyledi.

Son 68 günde İsrail tarafından 18 bin masum insanın katledildiğini dile getiren Yerlikaya, "7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere binlerce masum, ibadethanelerin, okulların, hastanelerin bombalanması sonucu acımasızca öldürülmüştür. Bu rakamlar bir matematik hesaplaması değil katledilen masum insanlardır." ifadelerini kullandı.

Ardahan

Ardahan'da vatandaşlar, Kura Nehri'nin kıyısındaki Serhat Ulu Camisi'nin önünde toplandı.

Filistin bayrakları ile caminin önüne gelenler, tekbir getirdi.

TÜGVA Ardahan Temsilcisi Osman Yıldız, Gazze'deki zulme artık "Dur" denilmesini istediklerini belirterek, Gazze'ye saldıranların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Erzincan

Erzincan'da Cami Kebir Camisi'nde bir araya gelen vakıf üyeleri ve vatandaşlar, tasarıyı veto eden ABD'ye tepki gösterdi.

Erzincan TÜGVA Teşkilat Koordinatörü Fatih Balkan, yaptığı konuşmada, "Daha iyi, daha adil bir dünya için bu ret kararını kınıyor, bütün dünya halklarını Amerika'ya karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.

Iğdır

Iğdır'da TÜGVA, Memur-Sen, Cihannuma, Diyanet-Sen, 15 Temmuz Şehitleri Derneği üyeleri ile vatandaşlar, ABD'ye tepki için bir araya geldi.

Ulucami önünde düzenlenen programda konuşan TÜGVA İl Temsilcisi Cemalettin Cantepe, Filistin'de yapılanların hesabının sorulması gerektiğine dikkati çekerek, "Artık özgürlük, barış, insan hakları konusunda Amerika hükümetinin hiçbir iddiası ve samimiyeti söz konusu olamaz. Bu kararla dünyanın da 5'ten büyük olduğu açıkça görülmüştür. Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır." ifadelerini kullandı.