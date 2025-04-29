Osmanlı Başkentleri Osmangazi'de Buluştu

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Osmanlı Başkentleri Osmangazi'de Buluşuyor" programı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşti. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Osmangazi Belediyesi olarak 20 yıldır Bursa'nın fethi kutlamaları kapsamında Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinliklerini düzenliyoruz. Sempozyum, fetih yürüyüşü, köy düğünü, rahvan at koşusu ve uluslararası tarihi kent koşusu gibi birbirinden özel etkinlikler ile nisan ayı boyunca fetih coşkusunu tüm kente yayıyoruz" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bursa Bilecikliler Derneği ve Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Osmanlı Başkentleri Osmangazi'de Buluşuyor" programı, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleşti. Programa, Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Zafer Milli, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar, Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Fetih coşkusunu tüm kente yayıyoruz"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, program öncesinde Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ve protokol üyelerine, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdirdi. Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış olan Bursa ve Bilecik'in tarihsel yolculuğuna bir kez daha şahitlik ettiklerini ifade eden Aydın, "Bu yıl, Bursa'nın fethinin 699'uncu yıl dönümünü kutladık. Osmangazi Belediyesi olarak 20 yıldır Bursa'nın fethi kutlamaları kapsamında Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın Fetih Günü etkinliklerini düzenliyoruz. Sempozyum, fetih yürüyüşü, köy düğünü, rahvan at koşusu ve uluslararası tarihi kent koşusu gibi birbirinden özel etkinlikler ile nisan ayı boyunca fetih coşkusunu tüm kente yayıyoruz" dedi.

"Ülkemizin barış, hoşgörü ve adalet içerisinde yönetilmesi için çaba sarf ediyoruz"

Bursa'nın 23 yıl süren bir kuşatma sonunda kan dökülmeden fethedildiğini hatırlatan Aydın, "Atalarımız yurt edindikleri bu toprakları, adalet, barış ve hoşgörü ile yönetmiş. Bizler de bugün aynı şekilde, ülkemizin ve Bursa'mızın barış, hoşgörü ve adalet içerisinde yönetilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bursa'nın fethi kadar kurtuluşu da çok önemli. 11 Eylül 1922'de Bursa'nın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Şükrü Naili Paşa'yı, Keles Kıranışıklar Köyü'nden Saadettin Efe'yi, Harmancık'tan Canım Efe'yi ve tüm dağ müfrezesini de sevgi saygı ve rahmet ile anıyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bilecik'te doğan kıvılcım Bursa'da büyüdü"

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ise yaptığı konuşmada, Bilecik ve Bursa'nın tarih boyunca kaderleri birbirine bağlanmış, iki kadim şehir olduğunu ifade etti. Bilecik'in büyük bir medeniyetin ilk adımı olduğunu kaydeden Subaşı, "Osman Gazi'nin cesareti, Şeyh Edebali'nin bilgeliğiyle yoğurulan bu topraklar, bir devletin değil aynı zamanda bir inancın, bir anlayışın, bir yaşam biçiminin de temelini attı. Kısa süre sonra bu yürüyüşün bayrağı Bursa'ya geçti. Bursa, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak yalnızca yönetim merkezi değil, aynı zamanda mimarisiyle, kültürüyle, ticaretiyle ve ilim irfan ocaklarıyla bir uygarlığın simgesi haline geldi. Bilecik'te doğan kıvılcım, Bursa'da büyüdü. Anadolu'dan Rumeli'ye uzanan büyük bir çınara dönüştü. Bu iki şehir yüzyıllar boyunca sadece Osmanlı Devleti'nin değil, insanların ortak değerlerini de taşıdı. Hoşgörü, üretim, ilim ve adalet, işte bu miras hepimize yol gösteren bir pusula oldu" ifadelerini kullandı.

"Yerelden yükselen dayanışma, ülkemizin geleceğini aydınlatacak en büyük ışıktır"

Tarihin yalnızca geçmişte yaşananlardan değil, aynı zamanda geleceğe duyulan sorumluluk olduğunu vurgulayan Subaşı, "Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, bu kadim mirası halk iradesi ile taçlandırarak yeni bir sayfa açtı. Milletimiz adına medeniyet seviyesini aşacak yeni bir anlayış belirledi. Bizler de bu yeni tarihsel sorumluluğumuzu demokrasiyle, toplumsal eşitlikle, çevre duyarlılığıyla, eğitimle ve sanatla bütünleştiriyoruz. Daha yaşanabilir, daha adil şehirler kurmanın da mücadelesini veriyoruz. Bu buluşmanın en kıymetli yönü, iki şehir arasında geçmişten bugüne uzanan köprünün, aynı zamanda geleceğe de umutla bakan bir iş birliğine dönüşmesidir. Biz bu birlikteliği ortak projelere ve ortak çözümlere dönüştürmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki yerelden yükselen dayanışma, ülkemizin geleceğini aydınlatacak en büyük ışıktır. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"İş birliğimizi arttırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur"

Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı ise şöyle konuştu:

"Bilecik ve Bursa, sadece komşu şehirler değil, aynı zamanda köklü bir tarihin, ortak kültürün ve güçlü bağların temsilcileridir. Osmanlı'nın doğduğu topraklardan, imparatorluğun ilk başkentine uzanan bu yolculuk bizleri birbirimize daha da yakınlaştırıyor. Ecdadımızın mirasını yaşatmak, kültürel ve ekonomik iş birliğimizi arttırmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugünkü buluşmamız sadece bir dostluk buluşması değil, aynı zamanda geleceğe dönük bir birliktelik mesajıdır. Bilecik ve Bursa'nın dostluğu daim olsun, birliğimiz ve beraberliğimiz her zaman güçlü olsun."

Osmangazi Kent Konseyi Genel Sekreteri Mutlu Çınar da Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklara başladıkları bir dönemde, bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.