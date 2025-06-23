ÖSYM\'nin Yeni Türkçe Sınavı Eylül\'de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Dört Beceri Temelli Türkçe Sınavı'na ilişkin, "İnşallah, bir aksilik olmazsa eylül ayı içerisinde biz tüm Türkiye'de gerçek sınavımızı yapacağız. Bu sınav ile özellikle Türkiye'de öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini, diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak gösteren sertifikalar sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Dil Kurumu işbirliğiyle yabancı dil olarak Türkçe sınavlarında özel gereksinimli adayların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve kapsayıcı sınav uygulamalarının geliştirilmesini amacıyla "Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavlarında Kapsayıcı Uygulamalar Çalıştayı" Ankara'daki bir otelde düzenlendi.

Burada konuşan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bugün ilgili kurumlarla çok önemli bir işbirliği yaptıklarını belirtti.

Çalıştayın, engelli adaylarla ilgili önemine değinen Ersoy, ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığının uyguladıkları sınavlarda tüm aday gruplarını kapsayacak çalışmaları titizlikle yürüttüğünü söyledi.

Dün itibarıyla 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tamamlandığını, sınava 2,5 milyonun üzerinde adayın katıldığını ve 750 bin kişinin görev aldığını anımsatan Ersoy, "Bu süreç içerisinde TYT sınavında 12 bin 700 civarındaki adayımıza, AYT sınavında 8 bin 429 adayımıza ve Yabancı Dil Testi'nde de 1102 engelli/sağlık sorunu olan adayımıza özel uygulamalarla sınav yaptık. Toplam bir yılın tamamında, 2024 yılı içerisinde 14 milyon adaya hizmet verirken bu adaylardan 145 bin 223 engelli/sağlık sorunu adaya çeşitli sınavlarla ilgili özel uygulamalar sunduk." bilgisini verdi.

Ersoy, elektronik sınavlarda görme engelli adaylar için ekran okuyucu olarak JAWS, ekran büyütücü olarak ise MAGİc kullandıklarını, ekranlarda karanlık ve aydınlık mod gibi özelliklerin bulunduğunu aktararak, ayrıca engel gruplarına göre adaylara, tek kişilik salonlar, okuyucu-işaretleyici yardımı, ek süre ve puanlar gibi desteklerin olduğunu kaydetti.

"Sınav içeriklerimizi ve uygulamamızı geliştireceğiz"

ÖSYM Başkanı Ersoy, yabancı dil olarak Türkçe sınavlarının ÖSYM'nin çok ilgilendiği bir konu olduğunu bildirdi.

Bu konunun motivasyonu ve başlangıç noktasının Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olduğunun altını çizen Ersoy, Dört Beceri Temelli Türkçe Sınavı'na ilişkin şöyle konuştu:

"2023 Ocak ayında ilk çalıştayımızı İstanbul'da yaptık. Sonra Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, emin olun 5 veya 6 merkezde 30'dan farklı üniversiteden öğretim üyesinin katılımıyla standardizasyon, kalibrasyon, soru yazarı, değerlendirici eğitimlerini yaptık, değerlendirici güvenirliği çalıştık, son noktaya da geldik şükürler olsun. İnşallah bir aksilik olmazsa eylül ayı içerisinde biz tüm Türkiye'de gerçek sınavımızı yapacağız. Bu sınav ile özellikle Türkiye'de öğrenim görecek olan uluslararası öğrencilerin Türkçe dil düzeylerini, diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni ile uyumlu olarak gösteren sertifikalar sunmayı amaçlıyoruz. Çalışmalarımızda son aşamaya ulaştık. Yarın 6. denememizi yapacağız. Elbette bu sınavın geçerliliği ve kapsayıcılığı için bu çalıştaydan elde edeceğimiz çıktılar ile sınav içeriklerimizi ve uygulamamızı geliştireceğiz."

Ersoy, ayrıca tüm adaylara yönelik dört temel dil becerisini ölçen yabancı dil sınavını da İngilizce olarak 19 Temmuz'da hayata geçireceklerini söyledi.

ÖSYM'nin dil sınavlarında engelli adaylar için uygulamalar sunsa da dört temel beceriyi ölçen dil sınavlarının ÖSYM tarihinde ilk kez Türkiye'de uygulanacağının altını çizen Ersoy, dinleme, yazma, okuma ve konuşma becerilerinin ölçülmesine yönelik uyarlama üzerine ilk kez tartışılacağını kaydetti.

"PIKTES kapsamında dört temel dil becerisini ölçen sınav geliştirdik"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de Bakanlıkça 2016'dan beri yürütülen Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi (PIKTES) Projesi ile yabancı uyruklu çocukların nitelikli eğitime erişimlerinin ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla yabancılara Türkçe öğretimine ağırlık verildiğini belirtti.

PIKTES kapsamında çalışmaları sosyal uyum çerçevesinde ele alan ve okullarda eğitim-öğretim dönemi boyunca uygulanabilecek uluslararası standartlarda "Sosyal Uyum Başvuru Metni"nin hazırlığının devam ettiğini aktaran Ökten, bu metinde dil öğrenim sürecini sosyal uyum ve aracılık faaliyetlerinden faydalanarak eylem odaklı yaklaşımla destekleyeceklerini vurguladı.

Ökten, "PIKTES kapsamında çocuklar için dört temel dil becerisini ölçen bir sınav geliştirdik. Bu sınavın pilot uygulamaları tamamlandı ve şu an ölçme-değerlendirme süreçlerinde bilimsel çalışmalarımız devam ediyor. Bu sürecin en önemli bileşenlerinden biri de özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerimizin Türkçe öğrenme ve değerlendirme süreçlerine kapsayıcı şekilde erişebilmesini sağlamak olacak." dedi.

"Sınavlar, alandaki mevcut sorunlara çözümler üretecek"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert de çalıştayın, sınav uygulamalarında karşılaşılan dilsel engellerin tespitine, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesine, alanda yaşanan eksikliklerin giderilmesine ve standartların belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Yabancı dil olarak Türkçe sınavları, Türkçenin uluslararası düzeyde tanınırlığını artırması ve sürdürülebilir bir öğretim dili olarak yerini sağlamlaştırması açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Mert, "Sınavlar, CEFR başta olmak üzere uluslararası ölçme ve değerlendirme standartlarıyla uyumlu biçimde yapılandırılması, geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması, erişilebilirliğinin artırılması ve ortak sınav standartlarının oluşturulması, hem sınavların uluslararası geçerliğini pekiştirecek hem de alandaki mevcut sorunlara çözümler üretecektir." dedi.

Çalıştayın, Türkçe sınavlara katılmak ve Türkçe eğitim alanında isteyen farklı niteliklere sahip bireyler için eşit ve erişilebilir bir sınav ortamının oluşturulmasına katkı sunacağını ifade eden Mert, dilde uluslararası standartların oluşturulması ve sınav dilinin açık, anlaşılır ve ölçme-değerlendirme amacına uygun olması yönünde yürütülecek çalışmaların eşitlik ilkesi doğrultusunda geliştirilmesi büyük önem arz ettiğini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cahid Şenel ise özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit, adil ve kapsayıcı bir ortamda var olmalarını sağlanmasını en temel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkçenin yabancı veya ikinci dil olarak öğrenilmesine dair her geçen gün artan ilginin bu disiplindeki çalışmaların da giderek yoğunlaşmasına sebep olduğunu belirten Şenel, "Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler de eğitimin materyallerinden ölçme değerlendirmeye, öğretim, öğretmen eğitiminden dijital içerik üretimine kadar pek çok konuda yoğun bir gayret içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından alanında uzmanların masa çalışmalarıyla devam eden çalıştay, 25 Haziran'da sona erecek.