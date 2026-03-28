Otel odasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı'na bir şok daha - Son Dakika
28.03.2026 16:14
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel görüntüleri tepki çekerken, destek için yapılan miting çağrısına vatandaşın katılmamasıyla alan boş kaldı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Başkan Yalım'ın Ankara'da 21 yaşında olduğu belirtilen bir belediye çalışanı kadınla konakladığı oteldeki gözaltı görüntüleri ise infial yarattı. 

VATANDAŞ ALANA GİTMEDİ 

Olayın yankıları sürerken Uşak Belediyesi, Yalım'a destek olmak için vatandaşları mitinge çağırdı. Ancak yapılan bu çağrı vatandaşta karşılık bulmadı ve alan boş kaldı. 

BARIŞ YARKADAŞ: DOĞRU TAVIR BUDUR

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da o görüntüyü paylaşıp "Doğru tavır budur. CHP yönetimi bu fotoğrafı önüne koyup düşünsün. 21 yaşındaki bir genç kızla otelde basılan CHP’li Uşak Belediye Başkanı için kurulan 'Demokrasi Çadırı' boş kaldı. Uşak halkı, CHP yönetimi gibi düşünmediğini gösterdi ve çadıra gitmeyerek tepki gösterdi. Şimdi ahlaksızlığa kılıf bulmaya çalışanlar bu fotoğrafa iyi baksın ve neyi savunduklarını bir daha düşünsün" notunu düştü. 

İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
’’Türk olmak isterdim’’ diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti ''Türk olmak isterdim'' diyen Marcao, İspanyol vatandaşlığına geçti
Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Dr. Ekrem Teymur: KKTC’de teknoloji zonu oluşturulmalı Dr. Ekrem Teymur: KKTC'de teknoloji zonu oluşturulmalı
Marmaris’teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

16:16
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu Yıldız futbolcuya büyük şok
Yaptığı paylaşımın bedeli çok ağır oldu! Yıldız futbolcuya büyük şok
16:13
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig’e
Romelu Lukaku adım adım Süper Lig'e
15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:35
Tahran’daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
Tahran'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
