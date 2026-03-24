Otel Yenileme İhtiyacı Tehdidi

24.03.2026 20:49
Murat Toktaş, Türkiye'de otellerin yenileme ihtiyacının 5-7 yıl içinde kaçınılmaz olduğunu belirtti.

KARADENİZ Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, pandemi ve artan maliyetler nedeniyle ertelenen renovasyon yatırımlarına dikkat çekerek, "Önümüzdeki 5-7 yıl içinde toplu renovasyon ihtiyacı kaçınılmaz. Zamanında müdahale edilmezse bazı destinasyonlarda 'otel çöplüğü' riski var" dedi.

KATİD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, Türkiye'nin en büyük sermayesi olan otel stoklarının hızla yaşlandığını ve bu durumun sürdürülebilir turizm hedefleri için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Sektörün son 6 yılını 'Ayakta kalma mücadelesi) olarak nitelendiren Murat Toktaş, pandemi süreci, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve yeni yangın yönetmeliği gibi baskıların yatırımları durma noktasına getirdiğini ifade etti. Bu süreçte tesislerin amortisman ayıramadığını vurgulayan Toktaş, kapsamlı renovasyon çalışmaları, dijital ve teknolojik dönüşüm hamleleri ile enerji verimliliği sağlayan yeşil projeler gibi yatırımların da ertelendiğini dile getirdi.

TESİSLER 5-7 YIL İÇİNDE TOPLU BİR YENİLENME İHTİYACIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Toktaş, 5 ila 7 yıl içinde tesislerin toplu bir yenilenme ihtiyacıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, bu süreçte otel işletmelerinin üç farklı kadere sürükleneceğini ileri sürdü. Sermaye gücü olan tesislerin yenilenerek rekabette güçleneceğini, finansal olarak zorlananların ortaklık arayışına gireceğini, süreci yönetemeyenlerin ise tesislerini satışa çıkarmak zorunda kalacağını vurgulayan Toktaş, "Yaşlanan tesisler, rekabet edebilmek için ilk olarak 'fiyat düşürme' refleksi gösterecek. Bu durum tüm sektörü etkileyecek bir domino etkisine yol açacak. Ortalama oda fiyatlarının (ADR) düşmesi, hizmet standartlarının gerilemesi ve nihayetinde ülke imajının 'ucuz ama kalitesiz destinasyon' algısına bürünmesi, sektörün karşı karşıya olduğu en büyük yapısal risk olarak görülüyor" dedi.

Mevcut turizm politikalarının halen yeni yatak arzını teşvik ettiğine dikkat çeken Murat Toktaş, stratejik bir makas değişikliği önerdi. Türkiye'nin bir 'Otel çöplüğüne' dönüşmemesi için acilen atılması gereken adımlara değinen Toktaş, "Hızlı ve etkili renovasyon teşvikleri, sektöre özel uygun finansman ve kredi modelleri, enerji verimliliğine yönelik doğrudan destekler verilmeli" diye konuştu.

Toktaş, turizmdeki gerçek büyümenin sadece oda sayısıyla değil, o odaların ne kadar süre boyunca dünya standartlarında rekabetçi kalabildiğiyle ölçülmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi Eski eşinin yanına gitti, sokak ortasında dakikalarca darbedildi
Köksal Baba’dan A Milli Takım’a sürpriz Sosyal medyayı salladı Köksal Baba'dan A Milli Takım'a sürpriz! Sosyal medyayı salladı
Galatasaray’da taraftara ’’Eyvah’’ dedirten haber Galatasaray'da taraftara ''Eyvah!'' dedirten haber
Kocaeli’de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli Kocaeli'de tramvay hattında sevgi dolu duraklama: Vatmandan kaplumbağaya yardım eli
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi
Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi

21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
21:09
Görenler gözlerine inanamadı Holland Woods’tan görülmemiş hareket
Görenler gözlerine inanamadı! Holland Woods'tan görülmemiş hareket
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:12
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
19:28
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
19:14
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
18:30
Erol Köse’nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı’dan manidar sözler
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
17:13
Pendik’te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
Pendik'te otopark kavgası cinayetle bitti: Kızının gözü önünde öldürüldü
