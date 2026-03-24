Otel Yenileme İhtiyacı Tehdidi

KARADENİZ Turistik İşletmecileri Derneği (KATİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, pandemi ve artan maliyetler nedeniyle ertelenen renovasyon yatırımlarına dikkat çekerek, "Önümüzdeki 5-7 yıl içinde toplu renovasyon ihtiyacı kaçınılmaz. Zamanında müdahale edilmezse bazı destinasyonlarda 'otel çöplüğü' riski var" dedi.

KATİD Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Murat Toktaş, Türkiye'nin en büyük sermayesi olan otel stoklarının hızla yaşlandığını ve bu durumun sürdürülebilir turizm hedefleri için ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti. Sektörün son 6 yılını 'Ayakta kalma mücadelesi) olarak nitelendiren Murat Toktaş, pandemi süreci, yüksek enflasyon, artan maliyetler ve yeni yangın yönetmeliği gibi baskıların yatırımları durma noktasına getirdiğini ifade etti. Bu süreçte tesislerin amortisman ayıramadığını vurgulayan Toktaş, kapsamlı renovasyon çalışmaları, dijital ve teknolojik dönüşüm hamleleri ile enerji verimliliği sağlayan yeşil projeler gibi yatırımların da ertelendiğini dile getirdi.

TESİSLER 5-7 YIL İÇİNDE TOPLU BİR YENİLENME İHTİYACIYLA KARŞI KARŞIYA KALACAK

Toktaş, 5 ila 7 yıl içinde tesislerin toplu bir yenilenme ihtiyacıyla karşı karşıya kalacağını belirterek, bu süreçte otel işletmelerinin üç farklı kadere sürükleneceğini ileri sürdü. Sermaye gücü olan tesislerin yenilenerek rekabette güçleneceğini, finansal olarak zorlananların ortaklık arayışına gireceğini, süreci yönetemeyenlerin ise tesislerini satışa çıkarmak zorunda kalacağını vurgulayan Toktaş, "Yaşlanan tesisler, rekabet edebilmek için ilk olarak 'fiyat düşürme' refleksi gösterecek. Bu durum tüm sektörü etkileyecek bir domino etkisine yol açacak. Ortalama oda fiyatlarının (ADR) düşmesi, hizmet standartlarının gerilemesi ve nihayetinde ülke imajının 'ucuz ama kalitesiz destinasyon' algısına bürünmesi, sektörün karşı karşıya olduğu en büyük yapısal risk olarak görülüyor" dedi.

Mevcut turizm politikalarının halen yeni yatak arzını teşvik ettiğine dikkat çeken Murat Toktaş, stratejik bir makas değişikliği önerdi. Türkiye'nin bir 'Otel çöplüğüne' dönüşmemesi için acilen atılması gereken adımlara değinen Toktaş, "Hızlı ve etkili renovasyon teşvikleri, sektöre özel uygun finansman ve kredi modelleri, enerji verimliliğine yönelik doğrudan destekler verilmeli" diye konuştu.

Toktaş, turizmdeki gerçek büyümenin sadece oda sayısıyla değil, o odaların ne kadar süre boyunca dünya standartlarında rekabetçi kalabildiğiyle ölçülmesi gerektiğini hatırlattı.