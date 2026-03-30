Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

30.03.2026 11:11
Ordu’da turizm yöneticiliğini bırakan Sezgin İğneci, küresel ısınmaya dikkat çekmek için susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlatırken, bu modelle klasik yıkamaya göre daha yüksek kazanç elde ettiğini belirtti.

Ordu'da uzun yıllar turizm sektöründe üst düzey yöneticilik yapan 43 yaşındaki Sezgin İğneci, mesleğini bırakarak küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı.

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan ancak uzun süredir Ordu'da ikamet eden Sezgin İğneci, turizm sektöründe görev yaptığı yıllarda müşterilerin araç yıkama konusunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak farklı bir fikir geliştirdi. İğneci, yöneticilik mesleğini bıraktıktan sonra, küresel ısınmayı da dikkate alarak susuz ve mobil araç yıkama hizmeti başlattı. Minibüsünü iş yerine çeviren İğneci, müşterilerinin araçlarının bulundukları konuma giderek araçları susuz olarak temizliyor, araçlarda yoğun çamur olması durumunda ise az bir miktar su kullanıldığını belirtiyor.

"YÖNETİCİLİKTEN GİRİŞİMCİLİĞE"

Hizmet sektöründe yıllarca yönetici olarak çalıştığını ifade eden İğneci, "Turizm sektöründe yoğun bir talep vardı, biz o talebi karşılayamıyorduk. Müşterilerimiz, işletmelerimize geldiklerinde araçlarını yıkatmak için yer bulamıyorlardı. Biz bu konuda bir takım projeler gerçekleştirdik fakat devreye sokamadık. Ben de bölgede tek olmak üzere bir proje hayata geçirdim. Dünyada malum küresel ısınmanın etkilerini ülkemizde de hissediyoruz. Dolayısıyla biz buna alternatif olarak araçlarımızı susuz olarak iç ve dış yıkayarak vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bunun dışında su ve kimyasal ürün kullanmadan araçların içerisini buharlı bir şekilde dezenfekte ediyoruz" dedi.

"MOBİL OLARAK HİZMET VERİYORUZ" 

Araçları, bulundukları noktada temizlediklerini söyleyen ve bu sayede normal bir yıkamadan sağlayacakları kazançtan daha fazlasını kazandıklarını belirten Sezgin İğneci, "Araçlarımız bazen yaylalardan gelebiliyor, çok yoğun çamurlu olduğunda ise biz araçlarımızı öncelikle az bir su ile çamurlarını akıtıyoruz, sonrasında ise çeşitli solüsyonlar ile araçları susuz yıkamaya devam ediyoruz. Bu işlemlerin araçlara zararı yok, kesinlikle çizmiyor. Şu anda insanlar çalışıyorlar ve zamanları kısıtlı. Biz de insanların çalıştığı zamanlarda attıkları konuma giderek, araçlarını bulunduğu yerde mobil olarak temizliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

