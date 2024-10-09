Otomobil Tamircisi Krikonun Altında Kaldı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde krikonun inmesiyle tamir ettiği otomobilinin altında kalan Selamettin A. (42), yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Mesudiye Mahallesi Derya Sokak'ta meydana geldi. Selamettin A., otomobilin tamir ederken aniden kriko indi. Aracın altında kalan Selamettin A., kendi imkanıyla çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve sağ gözünden yaralanan Selamettin A., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.