Otoparkta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
Otoparkta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Otoparkta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
20.08.2025 15:59  Güncelleme: 16:59
Samsun'da otopark işletmecisi, ücret yüzünden müşterisini tabancayla yaraladı. Olayda işletmeci de yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde otopark işletmecisi Hikmet U. (72) park ücreti sebebiyle çıkan tartışmada müşterisi Murat S'yi (52) tabancayla vurarak yaraladı. Hikmet U.'nun da arbede sırasında patlayan tabancayla sağ elinden yaralandığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Necip Bey Caddesi'ndeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otopark işleten Hikmet U. ile müşteri Murat S. arasında otopark ücreti ve küfürleşme sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hikmet U., otomobilinden çıkardığı tabancayla Murat S.'ye ateş etti. Belinden yaralanan Murat S., arbede sırasında Hikmet U.'nun elindeki tabancayı aldı. Hikmet U., da bu sırada patlayan tabancayla sağ el baş parmağından yaralandı. Çevredekilerin araya girerek tarafları ayırdığı kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Otopark Ücreti Kavgası Kanlı Bitti

KISA SÜREDE YAKALANDI

Otomobiliyle özel bir hastaneye giden Murat S., tedaviye alınırken, ihbar üzerine çalışma başlatan polis ekiplerine tabancayı teslim etti. Hikmet U., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hikmet U., adliyeye sevk edildi.

Otopark Ücreti Kavgası Kanlı Bitti

SABIKALI ÇIKTI

Hikmet U.'nun 1994 yılında işlediği cinayet sebebiyle cezaevine girdiği, 8 yıl hapis yattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Otoparkta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
Otoparkta Silahlı Kavga: 1 Yaralı
