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Oyuncu ve sunucu Kenan Işık, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 10 yıldır komada olan ve önceki gün hayatını kaybeden Kenan Işık (76) için öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Işık'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kenan Işık'ın 10 yıldır komada olduğunu hatırlatan Erbaş, "Cenabıhak, yaşamış olduğu bu süreçte çektiği sıkıntıları seyyiatının hasenata tebdiline vesile eylesin. Biz kendisini tanıyoruz, çok iyi bir insan, çoluğunu çocuğunu en güzel şekilde yetiştirmeye çalışan bir kardeşimizdi. Örnek sanatçıydı." dedi.

En büyük sanatçının Cenabıallah olduğunu ve yarattığı kulları üzerinde Esma-ül Hüsnası'nı yansıttığını belirten Erbaş, "Kenan Işık kardeşimiz, bilgisiyle, birikimiyle, duruşuyla, ahlakıyla örnek bir sanatçımızdı. Tanıyanlar onun için her zaman hüsnü şahadette bulunmuştur." diye konuştu.

Cemaatten Kenan Işık için helallik isteyen Erbaş, dua etti.

Işık'ın fotoğrafını, hiç göremediği torunu taşıdı

Sanatçının eşi Beril Işık, oğlu Ahmet ve Mehmet Işık'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın yanı sıra bazı milletvekilleri de katıldı.

Eski Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin hazır bulunduğu törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk çelenk gönderdi.

Sanatçının 8 yaşındaki torunu Doruk Işık, dedesinin fotoğrafını tören boyunca taşıdı.

Cenaze törenin ardından Işık'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Bütün Türkiye'nin ağabeyiydi"

Kenan Işık'ın kardeşi Cengiz Işık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ağabeyinin tüm Türkiye'nin ağabeyi olduğunu belirterek, "İnsanlığa ışık tutan bir rol modeldi. Başımız sağ olsun. Ankara'da defnedilmesi ailenin isteğiydi. Annemin yanına defnedeceğiz." dedi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Kenan Işık'ın sadece bir oyuncu değil, yönetmen ve yazar olduğunu, ekran önünde çok iyi işlere imza attığına işaret ederek, "Çok insanın kalbine dokundu, acımız çok büyük." dedi.

Devlet Tiyatroları oyuncusu Eray Eserol da "Yönettiği ve oynadığı oyunlardaki oyuncularla iletişimi çok güçlüydü. Değerli bir sanatçıyı, büyük üstadı, yazarı, oyuncuyu kaybettik. Ülkemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kenan Işık

1 Ekim 1947'de Malatya'da dünyaya gelen Kenan Işık, ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Işık, lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi.

Üniversite eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde sürdüren Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan kopmadı ve 1973'te Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra Şehir Tiyatroları genel sanat yönetmenliği ve senaristlik de yapan usta isim, çeşitli dizilerde de rol aldı.

Bir dönem gazetecilik de yapan Kenan Işık, "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programıyla seyircilerin beğenisini kazandı. Işık, 10 yıl önce fenalaşıp dengesini kaybetmiş, başını yere çarparak beyin kanaması geçirmişti.