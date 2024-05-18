Özbekistan'da "Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi" düzenlendi - Son Dakika
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Özbekistan'da "Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi" düzenlendi

Özbekistan\'da "Batı Azerbaycan\'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi" düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 'Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi'ne Türk, Özbek ve Azerbaycanlı bilim insanları, yetkililer ve uzmanlar katıldı. Zirvede, Batı Azerbaycan'a dönüşün Türk dünyasına etkisi, Azerbaycanlı göçmenlerin dönüşü ve hukuklarının korunması konuları ele alındı.

18.05.2024 21:48
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, "Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi" yapıldı.

Azerbaycan Sivil Toplum Kuruluşlarına Devlet Desteği Ajansının desteğiyle Azerbaycan- Türkiye Kadınlar Cemiyeti, Azerbaycan-Türkiye Evi ve İpek Yolu Vakfının organizatörlüğünde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen "Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi"ne, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Azerbaycan-Türkiye Kadınlar Cemiyeti Başkanı Tanzila Rustamhanlı, Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev'in yanı sıra çok sayıda Türk, Özbek ve Azerbaycanlı bilim insanı, yetkili ve uzman katıldı.

Rustamhanlı, buradaki konuşmasında, bu toplantının büyük bir geçmişe sahip Özbekistan'da yapılmasının kendileri için bir sevinç ve gurur kaynağı olduğunu, şu anda Azerbaycan'ın acısı ve sevincini Özbek kardeşleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Rustamhanlı, Türk dünyasının nadide insanlarının bugün burada bu etkinlik nedeniyle bir araya geldiğini ifade etti.

Ayrım, katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, bu toplantının Türk Dünyasının kadim şehirlerinden Taşkent'te yapılmasını son derece önemli bulduklarını dile getirdi.

Batı Azerbaycan'a dönüş meselesinin Türk Dünyası için çok önemli bir konu olduğunu ifade eden Ayrım, 1988'de topraklarından olan Azerbaycanlıların son Karabağ Savaşı'nda elde edilen zaferin ardından kendi topraklarına dönme imkanı bulduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın savaşı kazanmasıyla geri alınan topraklardaki durumun içler acısı olduğunu, bu topraklardaki cami, okul, ev ve diğer binaların yıkıldığını dile getiren Ayrım, Azerbaycan hükümetinin bu topraklarda insanların yaşamaları için gereken koşulları sağlamak amacıyla yeni yollar ve binalar inşa ettiğini anlattı.

Büyükelçi Guliyev de her zaman Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekleyen, hakkını savunan ülkelerin başında gelen Özbekistan'da, Batı Azerbaycan'a dönüş konulu etkinliğin yapılmasının kendilerini çok sevindirdiğini kaydetti.

Açılışın ardından 2 panelle devam eden etkinlikte, Batı Azerbaycan'a dönüşün Türk dünyasına yansıması, Azerbaycanlı göçmenlerin dönüşü, onların hukuklarının korunmasına yönelik mevcut mekanizma ve stratejiler ele alındı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Özbekistan, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan'da 'Batı Azerbaycan'a Dönüş Türk Dünyası Zirvesi' düzenlendi - Son Dakika

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