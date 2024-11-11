Özbekistan Filistinli Yaralılara Destek Verecek

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İsrail'in saldırılarında yaralanan Filistinli kadın ve çocukları Özbekistan'daki hastanelerde tedavi etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Mirziyoyev, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İsrail'in Filistin topraklarına ve Lübnan'a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Mirziyoyev konuşmasında, dünya toplumunun güçlü çaba ve çağrılarına rağmen İsrail'in uluslararası normlar ve kararları ağır şekilde ihlal etmeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının Lübnan'ın topraklarına sıçramasından üzüntü duyduklarını kaydeden Mirziyoyev, "Binlerce masum çocuk, kadın ve yaşlının ölümüne neden olan bu yıkıcı ve korkunç saldırılar, insanlığın yeni tarihinin en karanlık sayfasına dönüşüyor." dedi.

Mirziyoyev, sosyal altyapı tesisleri, okullar, hastaneler, camilerin ve koca şehirlerin yok edilmesini, milyonlarca sivilin evsiz kalmasını, açlığa ve hastalıklara terk edilmesini acı çekmeden izlemenin mümkün olmadığını kaydederek, "En kötüsü ise hepimizin şahit olduğu bu facia, uluslararası arenada çifte standartla karşılanıyor. Bu ise savaşın geniş çapta yayılma olasılığını önemli ölçüde artırıyor ve uluslararası güvenliği ciddi şekilde etkiliyor." diye konuştu.

Özbekistan'ın Filistin-İsrail sorununun barış ve diplomasi yoluyla çözülmesini amaçlayan tüm yapıcı girişimleri tam olarak desteklediğini anlatan Mirziyoyev, bu bağlamda bugünkü zirvede ortak siyasi irade ve birliği ortaya koyacaklarına, küresel ve bölgesel düzeyde etkili mekanizmalar ve somut çözümler geliştirip en kısa sürede hayata geçireceklerine inandığını belirtti.

Mirziyoyev, uzun süredir devam eden bu çatışmanın çözümünde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin rolü ve etkisinin belirgin şekilde artması gerektiğini dile getirerek, çatışmaların derhal durdurulması, güvenli insani koridorların sağlanması ve en önemlisi barış müzakerelerinin başlatılması gerektiğini vurguladı. Bu konuların, BM Güvenlik Konseyi'nin sürekli odak noktası olması gerektiğini ifade etti.

"Filistin halkı, bağımsız ve özgür bir devlet kurma hakkına sahip"

Kadim ve zengin bir tarihe sahip Filistin halkının, 1967'deki sınırları temel alan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve özgür bir devlet kurma hakkına sahip olduğunu belirten Mirziyoyev, bu bağlamda Suudi Arabistan'ın başlattığı İki Devletli Çözüm için Küresel İttifak'ın faaliyetlerini tam olarak desteklediklerini aktardı.

Mirziyoyev, Filistin ve Lübnan topraklarında benzeri görülmemiş bu insani krizi önlemek için yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşların yardımlarının daha da artırılması gerektiğini kaydederek, "Savaşta yaralanan Filistinli kadın ve çocukları Özbekistan'daki hastanelerde tedavi etmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." dedi.

Seneye Semerkant'ta düzenlenecek "Körfez Arap Devletleri- Orta Asya Zirvesi"nde Filistin halkına yardım meselelerini ele almayı amaçladıklarını vurgulayan Mirziyoyev, ayrıca İİT çerçevesinde Mescid-i Aksa ile Kudüs'teki diğer eşsiz tarihi ve kültürel eserlerin dokunulmazlığının sağlanması ve korunması konularına da önem vermeleri gerektiğini kaydetti.