Özdağ 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etti, hukuk devleti vurgusu yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etti, hukuk devleti vurgusu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ 29 Ekim\'de Anıtkabir\'i ziyaret etti, hukuk devleti vurgusu yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ 29 Ekim\'de Anıtkabir\'i ziyaret etti, hukuk devleti vurgusu yaptı
Haber Videosu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i ziyaret etti. Akdeniz Caddesi'nden yürüyerek gelen Özdağ, vatandaşların bayramını kutladı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasının aşılacağını söyledi.

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Can KILINÇ - Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, "Cumhuriyet'in güçlü ve müreffeh geleceğinden bugün yaşanan zorluklara rağmen de eminiz. Bu zorlukları aşacak Türkiye. Hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasını aşacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Akdeniz Caddesi'nden yürüyerek Anıtkabir'e geçen Özdağ, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Özdağ, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 103'ncü yıl dönümünü kutluyoruz. Tabii şanla, şerefle, onurla, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Cumhuriyet'in güçlü ve müreffeh geleceğinden bugün yaşanan zorluklara rağmen de eminiz. Bu zorlukları aşacak Türkiye. Hukuk devletinin yok edilmeye çalışılmasını aşacak. Büyük ekonomik buhranı ve yolsuzlukları elbet aşacak.

İnşallah Mustafa Kemal'in bize vadettiği çağdaş uygarlık seviyesini aşmış, zengin, güçlü bir Türkiye'ye doğru güvenle yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıZafer PartisiÜmit ÖzdağAnıtkabirPolitikaAkdeniz29 EkimGüncelHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
Köylüler direğe bakınca donup kaldı Köylüler direğe bakınca donup kaldı
70 yıl önce adaya getirdiler Sonra başlarına bela oldu 70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:32
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
Çölün ortasında bir anda çoğaldılar! Nereden geldiklerini kimse bilmiyor
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:20
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:29
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
13:11
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
13:10
Elazığ’da yürekleri ısıtan olay Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Elazığ'da yürekleri ısıtan olay! Küçük çocuğun hareketi yaşlı adamı ağlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 15:44:23. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ 29 Ekim'de Anıtkabir'i ziyaret etti, hukuk devleti vurgusu yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android