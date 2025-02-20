Özdağ: Anayasa Mahkemesi fiilen kapatılıyor

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(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Anayasal hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın son sığınağı olan Anayasa Mahkemesi bu insanlara anayasal haklarını iade ettiği zaman iktidar mahkeme kararını tanımamakta, fiilen Anayasa Mahkemesini kapatmaktadır. Durum o kadar vahimdir ki, tanınmış bir ceza hukukçusu akademisyen gelinen bu durumda bazı mahkumların hapishaneden kaçmasının meşru müdafaaya girip suç teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir" dedi.

19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" demişti. Bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Özdağ ertesi gece yarısı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklanıp, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konmuştu. Özdağ, sosyal medya hesabından hakimlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa'ya bağlılığınız devletin temellerini adalet üzerine kurabilecek tek gerekliliktir"

"Değerli hakimler, adalet mülkün temelidir. Bu kısa cümlede 'Berlin'de hakimler var' sözünden katbekat güçlü bir adalet ifadesi dile getirilir. Devletin ancak adalet zemininde inşa edilebileceği ve varlığını sürdürebileceği bu üç kelimeye sığmıştır. Bu ifade de bütün siyasal düşünceler tarihi ve hukuk felsefesinin özü bulunur. Bu ifade 'Devletin dini adalettir' tespiti kadar güzel bir ifadedir. Adalet mülkün temelidir ifadesini duvardaki bir süs olmaktan çıkarıp yaşama geçirenler, adaleti devletin temeli haline getirenler hükümleri ile siz hakimlersiniz. Siz hakimlerin hukuk bilgisi, vicdanı, aklı, muhakeme gücü, entelektüel cesareti, hukukun temel ilkelerine ve Anayasa'ya bağlılığınız devletin temellerini adalet üzerine kurabilecek tek gerekliliktir. Siz hakimler vermiş olduğunuz kararlar ile anayasal ve yasal haklarını korumakla görevli olduğunuz yurttaşların kaderi üzerinde söz sahibi oluyorsunuz. İnsanın kaderi Tanrı'nın iradesine bağlıdır. Siz insanların kaderi/yaşamının bir bölümü üzerinde karar vererek, yarı-tanrısal bir misyonu temsil ediyorsunuz.

"Değerli hakimler lütfen korkmayın. Siz korkarsanız, devletin temelleri çürür"

Değerli hakimler, lütfen korkmayın. Anayasa ve yasalar çerçevesinde sizin hukuk bilginiz ve vicdanınıza emanet edilen yurttaşların bir bölümüne düşman ceza hukuku uygulanmasına izin vermeyin. Siz korkarsanız, toplum korkar. Siz korkarsanız, devletin temelleri çürür. İlkokul mezunu bile olmayan, köyünden çıkmamış yurttaşlarımız dahi 'Allah devlete, millete zeval vermesin' derler. Devletler hukukçusu akademisyenler bir araya gelse bu kadar özlü bir cümleyi kuramaz. Bu cümle binlerce yıllık Türk tarihinin milli şuurla ifadesidir. Allah'ın devlete ve millete zeval vermemesi 'adalet mülkün temelidir' düsturunun siz hakimler tarafından yaşama geçirilmesi ile mümkündür.

"İktidar mahkeme kararını tanımamakta, fiilen Anayasa Mahkemesini kapatmaktadır"

FETÖ'nün Türk adaletine yaptığı en büyük kötülük 'adalet mülkün temelidir' ilkesini yok etmiş olmasıdır. Düşman olarak gördüğü kurum ve kişilere karşı düşman ceza hukukunu sahte deliller ile uygulaması olmuştur. Ne yazık ki, FETÖ temizlenmiş ancak kullandığı yöntemler ve düşman ceza hukuku uygulamaları yer yer devam etmektedir. Bazı savcılık ve mahkemeler muhalif kimliği ile tanınan yurttaşların anayasal ve yasal haklarını fütursuzca ihlal etmektedir. Anayasal hakları ihlal edilen yurttaşlarımızın son sığınağı olan Anayasa Mahkemesi bu insanlara anayasal haklarını iade ettiği zaman iktidar mahkeme kararını tanımamakta, fiilen Anayasa Mahkemesini kapatmaktadır. Durum o kadar vahimdir ki, tanınmış bir ceza hukukçusu akademisyen gelinen bu durumda bazı mahkumların hapishaneden kaçmasının meşru müdafaaya girip suç teşkil etmeyeceğini ifade etmektedir.

"Sizin hukuka bağlılığınız ve cesaretiniz Adaleti mülkün temeli yapacaktır"

Değerli hakimler, sizin anayasa ve hukuku savunma cesaretiniz ülkemizin geleceğini de belirleyecektir. Türk milletinin anayasa ve yasalara aykırı olarak ikili hukuk zihniyeti ile düşman ceza hukuku uygulamaları neticesinde bölünmesine izin vermeyin. Sizin hukuka bağlılığınız ve cesaretiniz Adaleti mülkün temeli yapacaktır. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak."