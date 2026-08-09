Özdağ\'dan Özel\'e: Atatürk\'ün çizgisine gelin

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Grubu'nun "çerçeve yasa"ya "evet" oyu vereceği iddialarına tepki göstererek, "Sayın Özel, Atatürk'ün çizgisine gelin. Bu yasaya 'evet' diyerek yasanın Türk devleti ve Türk milletine karşı bir suç olduğunu zımnen kabul eden bir sürecin parçası olmayın" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin yarın Genel Kurul'da yapılacak görüşmelerinde, YENİ Parti Grubu'nun teklife "evet" diyeceği iddialarına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, "Demokratikleşme noktasında komisyonda somut neler yapılabilir?" sorusuna verdiği, "Orada herkes imza attı bunun altına. İmza namustur. Şimdi biz imzamızın arkasındayız, görüyorsunuz. Tüm kötülüklere rağmen arkasındayız, tüm zulümlere rağmen arkasındayız. Biz bu ülkede bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için, bu ülkede Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden bir damla yaş akmasın diye, bu kadar zorluğa ve bile bile, bizi zorla bu işin karşısına itmeye çalışmalarına rağmen çok doğru bir yerde bu işin arkasındayız. Ben bu işi Kürt'ün anasıyla Türk'ün anasını da ayırmadığım için, bu sabah kucaklaştığımız gazilerin de şehit ailelerinin de bir daha kimsenin de elinde proteziyle park köşelerinde oturmamasını istediğimiz için her şeye rağmen biz bu işin arkasındayız" yanıtının yer aldığı videoyu paylaşan Özdağ, şunları kaydetti:

"BU YASA TASARISINA 'EVET' DEMEK, ERDOĞAN İLE İTTİFAK YAPMAK DEMEKTİR"

"Öcalan ile müzakereler, PKK'nın yurt içinde tükendiği, kahraman ordumuzun Kuzey Irak'ta PKK'yı Kilit-Pençe Operasyonu ile sınır bölgesinden söktüğü ve Irak-Suriye sınırını kontrol altına aldığı bir aşamada devreye girdi. Bu süreç, askeri anlamda PKK için can suyu oldu. Sürecin en büyük hedefi Anayasa'yı, Erdoğan'ı iktidarda tutacak şekilde değiştirmektir. AK Parti-MHP-DEM ittifakı bunun için kurulmuştur. Bu yasa tasarısı Bahçeli'nin 'Önümüzdeki süreçte çok şey değişecek, her şey değişecek, inşallah Türkiye değişmez' dediği sürecin ilk adımıdır. Bu yasa tasarısı, Öcalan'ın Cumhuriyet'in kuruluşu kadar önemli, demokratik Cumhuriyet'e gidişin ilk adımı olarak ifade ettiği, milli, üniter, laik devletten çok uluslu-özerk, bölgeli devlete geçişin ilk adımıdır. Bu yasa tasarısına 'evet' demek, Erdoğan ile ittifak yapmak, AK Parti'ye payanda olmak demektir.

"HANGİ MUHALEFET İKTİDARIN PLANINA DESTEK OLUR"

Yurttaşlar sizi neden eleştiriyor? YENİ Parti'nin programında bir PKK kavramı olan 'eşit yurttaşlık' yazdığı için (Bütün yurttaşlar Anayasa'nın 10'uncu Maddesi'ne göre yasalar önünde eşitken neden amacı Türk ve Kürt için iki ayrı siyasi kimlik isteyen eşit yurttaşlık kavramının YENİ Parti'nin programına girmesine neden karşı çıkmadınız?) Öcalan'ın 'Bu bize yeter dediği' Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na Türkiye'nin koyduğu şerhleri kaldıracağınızı söylediğiniz için. Şimdi de PKK'ya af yasasına karşı çıkmadığınız için. Bütün bunları muhalefet olduğunuzu söylerken yaptığınız için. Hangi muhalefet iktidarın iktidarda kalma projesine destek olur? Biz iktidarla ve bu yıkım projesiyle zaten mücadele ediyoruz. Bugün anlamaya çalıştığımız şey, Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için sizinle de mücadele etmek zorunda kalıp kalmayacağımız.

"CHP'NİN DE YENİ PARTİ'NİN DE TABANI AFFA KARŞI"

Bizim esas meselemiz, muhalefet gibi görünüp kritik anlarda, 'Ekmelettin operasyonu'yla iktidara destek atan, kirli referandum gecesi YSK'nın önüne gitmeyen, seçimden önce, 'Çok da fazla Suriyeli'ye vatandaşlık verilmedi' diyerek iktidara destek atıp sonra kongrede, 'Seçimleri çok fazla Suriyeli'ye vatandaşlık verildiği için kaybettik' diyen majestelerinin muhalefetiyle.

"BU KRİTİK ANDA NE YAPACAĞINIZI İZLİYORUZ"

Şimdi bu kritik anda sizin ne yapacağınızı bekliyor, izliyoruz. Karınca gibi, 'Tarafım belli olsun' diyerek Cumhuriyet yanarken söndürmek için su mu taşıyacaksınız, yoksa destek mi olacaksınız? Hem Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Öcalan'ın sözde demokratik cumhuriyetini birlikte savunmak mümkün değildir. 'Bizi zorla bu işin karşısında durmaya itiyorlar' diyerek mevcut politikanızı eleştiren yurtsever solcu entelektüellere kızıyorsunuz. Oysa CHP'nin de YENİ Parti'nin de yurtsever, Atatürkçü tabanı PKK affına karşı; AK Parti ve MHP tabanları da. Referandum yapılsa 'evet' oyları yüzde 25'i geçmez.

ÖZEL'E ÇAĞRI

Sayın Özel, Atatürk'ün çizgisine gelin. Bu yasaya 'evet' diyerek yasanın Türk devleti ve Türk milletine karşı bir suç olduğunu zımnen kabul eden bir sürecin parçası olmayın. 24 yıl boyunca iktidarın yanlış yaptığını söyleyip günün sonunda onun getirdiği yasaya imza atmak muhalefet değil, kendi itirazını inkar etmektir. Aynı siyasete ortak olup farklı bir sonuç beklemekse olsa olsa siyasi bir akıl tutulmasıdır. Özetle Özgür Bey açık olun, net olun, gerçek muhalefet olun. ve son olarak bu yasa tasarısına 'evet' derseniz, sakın 'Biz muhalefet partisiyiz' diye ortaya çıkmayın. Kemal Kılıçdaroğlu da muhalefet olduğunu söylüyordu. Bu yasaya 'evet' derseniz ancak Kemal Bey kadar muhalefet olursunuz."