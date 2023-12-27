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Özdağ, Oktay'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğini açıkladı - Son Dakika
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Özdağ, Oktay'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğini açıkladı

Saadet Partisi-Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile ilgili bir araştırma önergesi vereceğini açıkladı. Oktay ise iddiaları reddederek, temiz siyaset yaptığını ve mal varlığının açık olduğunu belirtti.

Özdağ, Oktay\'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğini açıkladı
27.12.2023 - 22:54,
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Saadet Partisi- Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile ilgili; "Gelin Fuat Oktay ile ilgili bir araştırma önergesi verelim. Meclis açıldığında bir araştırma önergesi vereceğim. Fuat Oktay'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğim ve Adalet Kalkınma Partililer 'evet' diyecekler. Göreceğim sizi de..." dedi. Oktay ise "Temiz siyaset yapamayanlar tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerde aramaktalar. Yanlış yerde arıyorsunuz. Benim alnım açıktır. Sonuna kadar hodri meydan. Sorun arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. Yerli ve millilikle ilgili sorunumuz yoktur. FETÖ ile mücadelede sorunumuz yoktur. PKK ile birlikte yürüyenlerle yürümek istiyorsanız devam edin" karşılığını verdi.

Saadet Partisi – Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, bugün TBMM Genel Kurulu'nda; Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ile ilgili şunları söyledi:

"Fuat Oktay Bey ile de ilgili bir iddia var. Ben olduğuna inanmıyorum. Ben Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişinin zan altında bırakılmasını doğru bulmuyorum. Ne yapması lazım mal varlığını birinci derecede akrabaları dahil olmak üzere açıklaması gerekiyor. Bunu açıklar ve kamuoyunun huzuruna çıkarsa doğru bir iş yapmış olur. Türkiye'de yolsuzluk vardır ve bu yolsuzluk arş-ı alaya çıkmıştır."

OKTAY: BİRİNCİ DERECE YAKINLARIMIN MAL VARLIĞI AÇIKTIR

Fuat Oktay, Özdağ'ın sözleri üzerine söz alarak şunları

"İnternet Interpol tarafından aranan bir tescilli bir FETÖ'cü, tescilli bir suçlu, tescilli bir teröristin iftiralarından, beyanlarından oluşan iftiraları meclis kürsüsüne taşıyacak kadar ileri gidilmesi son derece üzücü. Yani ben olayın kendisinden ziyade adresi belli olan, kimler tarafından talimat verildiği belli olan ve FETÖ'cülüğü tescilli edilmiş olan, Türkiye'den kaçan ve bir başka yere sığınma talebinde bulunan bir teröristin beyanlarının meclis kürsüsüne getirilmesi. Ben buradan ifade edeyim. Sonuna kadar hiçbir konuda, bu konularda hangi konu olursa olsun, sonuna kadar açığım hodri meydan. Kamuda başladığım günden bugüne, hatta öncesi, doğduğum günden bugüne alnım açıktır ve bununla ilgili de zerre kadar hiçbir konuda şüphe yoktur, şüphem yoktur. Burada arkadaşlar da var. Onların rahatsız olmasını anlıyorum da sizin niye rahatsız olduğunuzu anlamakta sorun yaşadım... Dolayısıyla mal varlığımı merak ediyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne zaten sunulmuştur. Zaten orada açıktır, mevcuttur. Kamuda olduğum sürece de mal varlığı açıktır. Birinci derece yakınlarımı merak ediyorsanız onların da açıktır... Çamur atmayla alakalı eğer bahane arıyorsanız yanlış adama takıldınız. Dolayısıyla bununla ilgili de ilk andan itibaren Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş durumdayım. Şahsımda dahil bununla alakalı. Ne var ne yoksa sonuna kadar gidebilirsiniz."

ÖZDAĞ: "FUAT OKTAY'IN MAL VARLIĞINI ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEĞİM"

Bunun üzerine Selçuk Özdağ tekrar kürsüye çıkarak, "Ben herhangi bir iftirada bulunmadım" dedi. AKP sıralarından Özdağ'a, "Bu bilgi sana nereden geldi" diye sordu.

Özdağ, "Kimin paylaştığı önemli mi? Bir iddia var diyorum, tahammül edeceksiniz. Dinlemeyi öğrenin önce. Var mısınız, gelin Fuat Oktay ile ilgili bir araştırma önergesi verelim. Evet diyecek misiniz? Söz mü? İlk Meclis açıldığınızda bir araştırma önergesi vereceğim. Fuat Oktay'ın mal varlığını araştırma önergesi vereceğim ve Adalet Kalkınma Partililer 'evet' diyecekler. Göreceğim sizi de... Bu iddialar tabi burada konuşulur, nerede konuşulur" dedi.

OKTAY: "PKK İLE BİRLİKTE YÜRÜMEK İSTİYORSANIZ DEVAM EDİN"

Oktay, Özdağ'ın sorularına cevap verdi:

"Temiz siyaset yapamayanlar tabanda zerre kadar karşılığı olmayanlar, siyasette bile hırsızlık yapabilecek kadar ileri gidenler ne yazık ki varlık sebeplerini başka yerde aramaktalar. Yanlış yerde arıyorsunuz. Benim alnım açıktır. Sonuna kadar hodri meydan. Sorun arıyorsanız aynaya bakabilirsiniz. Yerli ve millilikle ilgili sorunumuz yoktur. FETÖ ile mücadelede sorunumuz yoktur.  PKK ile birlikte yürüyenlerle yürümek istiyorsanız devam edin."

Kaynak: ANKA
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