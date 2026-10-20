Özdağ, Özel'e çerçeve yasada Cumhuriyeti yıkacak projeye ortak olmaması çağrısı yaptı - Son Dakika
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Özdağ, Özel'e çerçeve yasada Cumhuriyeti yıkacak projeye ortak olmaması çağrısı yaptı

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Özdağ, Özel\'e çerçeve yasada Cumhuriyeti yıkacak projeye ortak olmaması çağrısı yaptı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya paylaşımında YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i 'çerçeve yasa' konusunda eleştirdi. Özdağ, Özel'e 'Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın' çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "çerçeve yasa" konusunda eleştirerek, "Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Özel, PKK terör eylemlerinin bitirilmesi için Kürt siyasi kimliğinin anayasal olarak kabulünü (66. maddenin kaldırılmasını), yani Türkiye'nin iki ayrı milletten oluşan çok uluslu bir devlete geçişini şart koşuyor. Tuncay Bakırhan ise milli devletin sona ermesi gerektiğini söyleyerek bunu olanca açıklığıyla dile getirdi. Ayrıca PKK ve DEM Anayasa'nın 42. maddesinin değiştirilerek Kürtçe eğitim hakkı tanınmasını istiyor. Cengiz Çandar da Anayasa'nın 42. ve 66. maddeleri değişirse DEM Parti Erdoğan'a oy verir, dedi.

Konuşmanızda bahsettiğiniz komisyon raporunun 7. maddesindeki yasal değişiklikler aslında tam olarak bunlar. Sayın Özel, AK Parti, MHP ve DEM ile aynı Türkiye projesine evet diyorsanız, siz neye ve kime muhalifsiniz? Sayın Özel, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti yıkacak projenin ortağı olmayın! Yeni Parti'nin 55 milletvekilinin hayır diyerek tarihin yanlış tarafında yer aldığını söylemeyin. Çünkü o vekiller hayır diyerek Atatürk'ün yanında yer aldılar. Siz de onların ve Atatürk'ün yanında yer alın!"

Kaynak: ANKA
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