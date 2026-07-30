Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

İstanbul Esenyurt’ta özel harekat polislerinin de katıldığı nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Operasyon esnasında kaçmaya çalışan kadın şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalanırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ BASKIN

Esenyurt'ta bulunan bir siteye, özel harekat polislerinin de destek verdiği geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin siteye giriş yaptığı sırada hareketli dakikalar yaşandı.

KİM BU KADIN?

Polis ekiplerini fark edince kaçmaya çalışan kadın şüpheli, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kıskıvrak yakalanarak etkisiz hale getirildi. Çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde; özel harekat ekiplerinin siteye operasyon düzenlediği ve kaçmaya çalışan kadının polisler tarafından yakalanarak yere yatırıldığı anlar net bir şekilde görüldü.