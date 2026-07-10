Özgür Çelik Eyüpsultan'da Esnaf Ziyareti Yaptı

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Mahkeme kararıyla görevden alınan eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eyüpsultan'da pazar ve esnaf ziyareti yaptı. Bir yurttaşın, "Akşam evde uyku uyumadık hiç. İmamoğlu'nun posterini aldılar. Şu Kılıçdaroğlu'nu konuşayım. Ne olacak böyle" demesi üzerine Çelik, "Ne bileyim, gitmiş saray ittifakının bir parçası haline gelmiş" yanıtını verdi.

Özgür Çelik, bugün partisinin Eyüpsultan İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti, ardından ilçede pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Yurttaşlara halini, hatrını ve geçimlerini soran Çelik, diyaloglarında şunları söyledi:

"Değiştirmemiz lazım. Değiştirmeden olmaz. Demokrasi yoksa, hukuk yoksa, adalet yoksa ekonomik refah olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Sandık geldiğinde hep beraber toplayacağız. Hep birlikte sahadayız, sokaktayız. Pazardaydık. Emeklilerle, işçilerle, memurlarla konuştuk. Şimdi esnafımızla birlikteyiz. Hep beraber yüzümüzü millete döndük. Sürecimizi yürütüyoruz. Toparlayacağız. Türkiye'nin yeniden ayağa kalkması lazım. Yoruldular. Bunların enerjisi kalmadı. Bir avuç insanı zenginleştirme çabası yüzünden milletin derdiyle dertlenmiyorlar. Unuttular milletin derdini. Kendi koltuklarının derdine düştüler. Biz yüzümüzü millete döndük. Size güveniyoruz."

"MAKAMIMIZ SENİN YÜREĞİN"

Bir dükkan çıkışında Çelik'e dert yanan bir yurttaş, "Üzülmeden olmuyor. Ne olacak böyle. Akşam evde uyku uyumadık hiç. Sizin bağrışınızı gördük. Geldiler, İmamoğlu'nun posterini aldılar" dedi. "Hiç moralini bozma. Bizim makamımız il binaları değil, beton binalar değil; bizim makamımız senin yüreğin. Bizim makamımız sokaklar. Bizim makamımız pazar" diyen Çelik'e yurttaş, "Şu Kılıçdaroğlu'nu konuşayım. Ne olacak böyle? Beddua etmekten dilim yara oldu camide" karşılığını verdi. Bu sözler üzerine Çelik de "Ne bileyim, gitmiş saray ittifakının bir parçası haline gelmiş. Biz o işleri geride bıraktık. Biz kendi yolumuza bakıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, milletimiz, siz, biz kenetleneceğiz. Kim ne yaparsa yapsın" ifadelerini kullandı.

"13 SENEDİR YAPAMADIĞI NEYİ YAPACAK"

Kiraz satan bir araca uğrayan Özgür Çelik, "Yerimize kayyum atadılar. Butlan kararı var. Ekonomi bozuk. Zaten esnafın hali duman. Az önce manavdan salatalık aldık. Öbür tarafta bir köfte. Senden de kiraz, böyle devam ediyor ama kiraz çok güzelmiş" dedi. Alışveriş yapan kadınlar, Çelik'e "Geçen sene yemedik başkanım. Bu sene yiyoruz. Hayat pahalı. 20 bin lira emekli aylığı, 30 bin lira kira" diye yakındı. Bu sırada bir kişinin "Bir de Kılıçdaroğlu ne yapacak, 13 senedir yapmadığı" sözü üzerine Çelik, "Abla biz kendi işimize bakıyoruz. O ne yaparsa yapsın" dedi. Yurttaşın "Durduruyor. Önünüzde duruyor" tepkisine karşılık Çelik, "Abla bizi hiçbir şey durduramaz. Özgür Özel'i, Ekrem İmamoğlu'nu hiçbir şey durduramaz ama neden, biliyor musun? Sizin dualarınız ve desteğiniz bizimle beraber olduğu için bizi hiçbiri durduramaz. Merak etmeyin. Kararlılıkla mücadeleye devam" vurgusunu yaptı.

ECZANEYE "ÖZGÜR ÖZEL'İN SELAMINI GETİRDİM" DİYE GİRDİ

Bir eczaneye "Size eczacı Özgür Özel'in selamını getirdim" diye giren Çelik'e eczacı, "Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah atlatacağız. Bunlar da gidecek" dedi. "Türkiye'nin bir rahat nefes almaya ihtiyacı var. Hep birlikte kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" diyen Çelik'e eczacı, "Biz eczacılar her zaman için çözüm buluruz. En kritik anlarda biz çözüm üretiriz. O yönden Türkiye rahat olsun" karşılığını verdi. Çelik de "En kritik anlarda Genel Başkanımız Özgür Özel bir çözüm buluyor. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN YAPAMADIĞINI KILIÇDAROĞLU YAPTI"

Kuyumcu dükkanındaki emekli çift, Çelik'e "Bıktık bundan artık. Mücadelenizin mükafatını alırsınız inşallah" dedi. "Ekrem İmamoğlu'nu, Özgür Özel'i, bizi ayakta tutan şey sizin dualarınız. Dualarınızı eksik etmeyin. Hep beraber başaracağız inşallah" diyen Çelik'e yurttaştan "Erdoğan'ın yapamadığını Kılıçdaroğlu yaptı" tepkisi geldi. Çelik'in "Biz o konularda pek yorum yapmıyoruz. Biz kendi yolumuza, işimize bakıyoruz. Onların takdirini de millet verecek" dediği yurttaş, "Verdik zaten" yanıtını verdi.

AĞLAYARAK "İMAMOĞLU ÇIKSIN" DEDİ

Meydanda Özgür Çelik'e sarılıp ağlayarak konuşan bir kadın, duygularını şöyle anlattı:

"Ben seni çok seviyorum. İnşallah bütün başkanlar çıkar. Allah'ım hepsine yardım etsin. Kurban olduğum Allah bizi bir güldürsün ya. Ağlamayalım artık yeter. Yeter artık son versin. Bu olmaz böyle. Başkanlarımız suçsuz günahsız içeride yatıyorlar. Anneler babalar ağlıyor. Yazık günah. Hepsi de çıksınlar yavrum. Allah yardımcınız olsun sizin. Eyüpsultan'a geldim, şansa seni gördüm. İmamoğlu'nu boşu boşuna niye tutuyorsun? Çıksın kardeşim. Annesine, babasına, çocuklarına yazık. Ben 70 yaşındayım. Allah aşkına şimdi Türkiye'yi bana verseler ben yönetir miyim, bir gence versinler, gençler yönetsin. Ben şimdi ne yapabilirim? Bastonla geziyorum. Hepsi 70, 80, 90 yaşında. Türkiye'yi yönetemezler. İmamoğlu'nu çıkarsınlar. İmamoğlu yönetsin. Başkanlarımızın hepsi çıksın."