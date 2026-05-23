Özgür Çelik'ten Kurultay Soruşturması Gözaltılarına Tepki: Türkiye'de Demokrasiye Karşı Monarşi Hayalleri Kuranlar Vardır, İzin Vermeyeceğiz

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, iptal edilen kurultayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 ismin gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Gözaltındaki isimlerden Melda Tanışman Tutan'ın il yöneticisi olduğunu belirten Çelik, "Hangi gerekçeyle Melda'yı gözaltına aldılar? Diyorlar ki senin kardeşin bir belediyede işe girmiş ve bunun karşılığında da değişime oy vermiş. Melda'nın kardeşi bir kere kongre delegesi değil, kurultay delegesi de değil, o tarihte partiye, üye de değil. İşte evrak burada, CHP kongrelerinden ve kurultayından bir yıl sonra belediyede işe girmiş" dedi. Çelik "Türkiye'de demokrasiye karşı monarşi hayalleri kuranlar vardır. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirip demokrasiyi askıya almaya çalışanlar vardır. Buna asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında arasında CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan'ın da bulunduğu 13 isim sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gözaltılarla ilgili bir açıklama yaptı."İftiralarla, dedikodularla, kongrelerimizde, kurultaylarımıza davalar açıldığını ve kayyum ve butlan meseleleriyle nasıl karşı karşıya geldiğimizi somut örnekleriyle açıklamak istiyorum" sözleriyle açıklamasına başlayan Çelik "Bugün gözaltına alınan arkadaşlardan bir tanesi Melda Tanışman Tutan. Eski Çekmeköy İlçe Başkanı, bugün il yöneticisi. Hangi gerekçeyle Melda'yı gözaltına aldılar? Diyorlar ki senin kardeşin bir belediyede işe girmiş ve bunun karşılığında da değişime oy vermiş. Melda'nın kardeşi bir kere kongre delegesi değil, kurultay delegesi de değil, o tarihte partiye, üye de değil, işte evrak burada Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinden ve kurultayından bir yıl sonra belediyede işe girmiş" dedi. Çelik gözaltılarla ilgili şu bilgileri verdi:

"KURULTAYDAN BİR BUÇUK YIL SONRA DAVALAR AÇILDI"

"Çağlayan Adliyesi'nden geliyoruz. Bugün yine güne bir şafak operasyonuyla uyandık. Bugün yapılan şafak operasyonu İstanbul Kongresi'ne neden kayyum atandığının kurultaya hangi gerekçelerle butlan kararı verildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Tam bir turnusol kağıdı bugün yapılan operasyon. İstanbul Kongresi'ne, İstanbul Kongresi'nden bir buçuk yıl sonra davalar açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayına, kurultaydan bir buçuk yıl sonra davalar açıldı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olmuştu ve bir iktidar iddiası ortaya koymuştu ve tamamen sosyal medya dedikodularıyla ve gizli tanık ifadeleriyle ve iftiranamelerle İstanbul Kongresi'ne ve kurultayımıza davalar açılmıştı. Bugün yapılan operasyonun çok önemli detayları var. Tam bir turnusol kağıdı olarak ifade ettiğim şey şu. Bugün bir şafak operasyonu yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Bunların altısı İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü."

"İFTİRALARLA, DEDİKODULARLA KAYYUM VE BUTLAN MESELELERİYLE NASIL KARŞI KARŞIYA GELDİĞİMİZİ SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Şimdi teker teker nasıl iftiralarla, dedikodularla, kongrelerimizde, kurultaylarımıza davalar açıldığını ve kayyum ve butlan meseleleriyle nasıl karşı karşıya geldiğimizi somut örnekleriyle açıklamak istiyorum. Bugün gözaltına alınan arkadaşlardan bir tanesi Melda Tanışman Tutan. Eski Çekmeköy İlçe Başkanı, bugün il yöneticisi. Hangi gerekçeyle Melda'yı gözaltına aldılar? Diyorlar ki senin kardeşin bir belediyede işe girmiş ve bunun karşılığında da değişime oy vermiş. Melda'nın kardeşi bir kere kongre delegesi değil, kurultay delegesi de değil, o tarihte partiye, üye de değil, işte evrak burada Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinden ve kurultayından bir yıl sonra belediyede işe girmiş. İkinci göz altına alınan insan Metin Kaya isimli bir büyükşehir belediye meclis üyemiz diyorlar ki Metin Kaya kurultayda değişime oy toplamak için menfaat teklif etmiş, değişimin yanında yer almış. Bakın çok açık ve net. İstanbul Kongresi'nde Cemal Canpolat'ın listesinde kurultay delegesi adayı Cemal Canpolat'ın kırmızı listesinde kurultay delegesi adayı olduğu için zaten İstanbul Kongresi'nde değişimi değil, değişimin karşısında rakip olan adayı desteklemiş. Üçüncüsü Hayati Kaya isimli meclis üyemiz daha önce Ankara'da ifadeye çağrıldı şüpheli olarak ifade verdi. Ancak savcılar kendisini sanık olarak dosyaya eklemedi. İstanbul Kongresi ya da kurultayla ilgili yazılan iddianameye sanık olarak eklenmedi hiç tanık olarak eklenmedi. Dördüncüsü Safi Karayalçın isimli bir delegemiz Safi Karayalçın bugün verdiği ifadede kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklediğini açık olarak ifade etti kendisini neyle suçluyorlar? Diyorlar ki bir belediyeden ihale almış Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ihaleyle kurultaya destek vermiş değişime.

"KİTAP KAFE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN TALİMATIYLA 2022 YILINDA AÇILMIŞ"

Bakın Safi Karayalçın'ın şirketi ihaleyi 18.04.2023 tarihinde almış. Daha ilçe kongresi yapılmamış ortada ilçe delegesi yok. Daha il kongresi yapılmamış ortada da il delegesi yok. Daha kurultay yapılmamış ortada kurultay delegesi yok. Kongre ve kurultay süreçleri 2023'ün ağustos ayında başladığı, eylül ayında devam etti, ekim'de İstanbul Kongresi, kasımda kurultay gerçekleşti. Orta delege yokken 2023'ün dördüncü ayında ihale almış. Hatta aldığı ihalenin karşılığında da hak edişlerini alamadığı için belediyeyle davalık ve icralık olmuş. Geliyoruz en önemli noktalardan bir tanesine. Kalender Özdemir. Kalender Özdemir bir bürokrat, daha önce başka bir operasyon kapsamında gözaltına alındı, cezaevinde kaldı. Kalp krizi geçirdi. Sadece dün bir gizli tanık ifadesinde olduğu için bugün yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Daha ilginç olan bir şey var. Eski Erzurum İl Başkanı. 2022- 2023'te il başkanlığı yapmış, kurultay döneminde il başkanı değil, Fuat Dülger isimli bir kişi, kendisini sununla suçluyorlar. Suat Dülger, Erzurum İl Başkanı iken Beşiktaş Belediyesi, Erzurum'a Kitap Kafe açtı ve bunun karşılığında da kurultayda değişimi destekledi. Erzurum'a açılan Kitap Kafe Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2022 yılında açılmış 2022 yılında Kemal Kılıçdaroğlu talimat vermiş Erzurum'a bir Kitap Kafe açın, gençler gelsin burada çok ucuz çay içsinler, ders çalışsınlar diye, açılmış kafe.

"KONGRE KURULTAYDA, PIRIL PIRILDIR, TERTEMİZDİR"

Şimdi gelip bunu kurultaya bağlayarak hatta kurultay döneminde de daha sonra kapatılmış bir kitap kafe, kurultaya bağlayarak Ne diyorlar? Efendim, Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanı Kitap Kafe açtı, Erzurum delegeleri bunun karşılığında değişimi destekledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 2022 yılında açılmış bir Kitap Kafe. Bakın, tamamen işte bu, bugün yapılan operasyon yaklaşık bir yılı aşkın zamandır Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerine, Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarına nasıl davalar açıldığının en somut göstergesidir. Cumhuriyet Halk Partisi kongreleri, sosyal medya dedikodularıyla gizli tanık ifadeleriyle, iftiracı ifadeleriyle kirletilemez Cumhuriyet Halk Partisi'nin il kongresi de, kurultayı da, pırıl pırıldır, tertemizdir. Biz buradayız. İstanbul İl Başkanlığı'ndayız görevimizin başındayız.

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYE KARŞI MONARŞİ HAYALLERİ KURANLAR VARDIR"

İstanbul'un 39 ilçesinde bir kez daha bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Ben bugün saat 19.00'da Kadıköy'de Süreyya Operası'nın önündeyim. Kadıköy'den bir yürüyüş gerçekleştireceğim. İstanbul'un 39 ilçesinde yürüyüş gerçekleştireceğiz. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezinde görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisi bir bütün olarak dimdik ayaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir iç tartışma yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kenetlenmiştir. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, toplumsal muhalefet kenetlenmiştir dünden bugüne İstanbul il binamızı onlarca siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek örgütü ziyaret etmiştir. Genel merkezimizi onlarca siyasi partinin genel başkanı, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ziyaret etmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi kenetlenmiştir Toplumsal muhalefet kenetlenmiştir. Mesele çok açıktır çok nettir. Türkiye'de demokrasiye karşı monarşi hayalleri kuranlar vardır. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirip demokrasiyi askıya almaya çalışanlar vardır. Türkiye'de milletin önünden sandığı kaçırmaya çalışanlar vardır. Buna asla izin vermeyeceğiz. Biz görevimizin başındayız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel görevinin başında. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız 12 metrekarelik hücrelerinde dimdik ayakta. Hep birlikte topyekun bir mücadeleyle topyekun bir direnişle bu karanlığı, bu topraklardan sileceğiz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum"