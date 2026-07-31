Özgür Çelik YENİ Parti İstanbul İl Başkanı oldu
Eski CHP Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti'nin İstanbul kurucu İl Başkanı olarak atandı.
(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Merkezi tarafından İstanbul'un kurucu İl Başkanı olarak Özgür Çelik görevlendirildi.
Eski CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, YENİ Parti Genel Merkezi tarafından kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirildi.
Çelik, İstanbul'da il yönetimi ve ilçe başkanlıkları kuruluş işlemlerini 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar gerçekleştirecek.
Kaynak: ANKA
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