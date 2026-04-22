Özgür Obalı: Sigortasızlığı azaltmada bankalarla iş birliği kritik rol oynuyor

22.04.2026 12:01
2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi İstanbul’da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirirken, TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı bankalarla iş birliklerinin sigortasızlığı azaltmada kritik rol oynadığını vurguladı. Obalı, bankaların güçlü müşteri tabanı sayesinde sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti.

İstanbul, bankacılık ve sigortacılık dünyasının önemli buluşmalarından biri olan 2026 Türkiye Bankasürans Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. “Bankasürans’ta Reach4 Dönemi Başlıyor! ‘Akıllı Büyüme Stratejisi’” temasıyla Radisson Collection Hotel Vadistanbul’da gerçekleştirilen zirve, banka ve sigorta şirketlerinden insurtech–fintech girişimlerine kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. Etkinlikte, bankasürans alanındaki gelişmeler ve büyüme stratejileri kapsamlı şekilde ele alındı.

"BANKALARLA İŞ BİRLİĞİ SİGORTASIZLIĞI AZALTIR"

Haberler.com mikrofonuna konuşan Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, bankalarla kurulan iş birliklerinin sektöre sağladığı katkıya dikkat çekti. Bankaların güçlü müşteri ve veri tabanına sahip olduğunu vurgulayan Obalı, bu iş birliklerinin sigorta ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladığını ifade etti. Obalı, “Bankalarla sigorta şirketlerinin iş birliği, daha fazla insana ulaşmak ve sigortasızlığı azaltmak adına önemli bir fırsat sunuyor” dedi.

“HİBRİT MODELLER DAHA ETKİLİ SONUÇLAR GETİRECEK”

Sigorta sektöründe dağıtım kanallarının entegrasyonuna da değinen Obalı, bankaların ilk temas gücü ile acente ve diğer kanalların satış sonrası deneyiminin birleşmesinin önemine işaret etti. Bu yaklaşımın hibrit modellere geçişi hızlandıracağını belirten Obalı, söz konusu modelin daha başarılı sonuçlar doğuracağını dile getirdi.

GENÇLERE VE TOPLUMA SİGORTA BİLİNCİ AŞILANIYOR

Sigorta bilincinin artırılmasının Türkiye Sigorta Birliği’nin temel hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Obalı, bu alandaki çalışmaların son dönemde hız kazandığını söyledi. Özellikle gençlere, öğrencilere ve hane halkına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin artırıldığını ifade eden Obalı, sosyal medyanın yanı sıra yüz yüze iletişim yöntemlerinin de aktif şekilde kullanıldığını belirtti.

ÜNİVERSİTELER VE AKADEMİYLE İŞ BİRLİĞİ

Üniversitelerde düzenlenen bilgilendirme toplantılarıyla hem sigortanın bir kariyer alanı olarak tanıtıldığını hem de gençlere sigortanın faydalarının anlatıldığını dile getiren Obalı, akademiyle güçlü bir iş birliği içinde olduklarını söyledi. Ayrıca her yıl düzenlenen sigorta zirvesi kapsamında gerçekleştirilen makale yarışmasının gençlerin sektöre katkı sunması açısından önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
