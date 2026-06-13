Özgür Özel: Mücadelemiz halkın iktidarı için

(KIRKLARELİ)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Lüleburgaz Halk Buluşması'nda "Bizim başlangıcımız, bizim yürüyüşümüz bir kişisel itiraz, bir parti ya da bir partinin kendi içindeki mücadelesi değil, bizim yürüyüşümüz varsa yoksa 103'üncü yılında yeniden halkın iktidar olması, yeniden Gazi'nin evlatlarının iktidar olması mücadelesidir" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen halk buluşmasına katıldı. Özel, alana gençlik kortejiyle beraber yürüyerek geldi.

"Biz bugün buraya Lüleburgaz'a bir miting yapmaya gelmedik. Biz bugün Lüleburgaz'dan bir selam vermeye, selam duymaya, tarihin doğru tarafında duranları görmeye, onlarla yol yürüyemeye geldik. Biz bugün buraya binaların, duvarların, tavanların arasına sıkışmaya değil, sizlerle birlikte meydanda tarihin önünde buluşmaya geldik. Biz bugün buraya öyle uzaktan bakmaya değil, göz göze gelmeye, omuz omuza vermeye geldik. Biz bugün buraya yaşadığımız onca sıkıntıya, saldırıya rağmen sinip, pısıp oturup beklemek yerine ayağa kalkmaya, yola çıkmaya geldik. İşte bu yüzden bugün Lüleburgaz'da tam da dedikleri gibi acayip, değişik bir kalabalık var"

Özel şöyle devam etti:

"Ankara'da oturup milletin iradesine kafa tutanlara söylüyorum: Bu meydanlara, heyecana, öfkeye iyi bakın. Bu kalabalıkları toplayan ben değilim, bu kalabalıkları toplayan sizin adaletsizliğinizdir. Bu kalabalıkları toplayan bu milletin vicdanıdır. İktidarın imkanlarından yararlanıp da o koltuklarda oturup da Türkiye'nin huzurunu kaçıranlar bilsin milletin belediyelerine çökenler bilsin, milletin partisine Cumhuriyet'in partisine, CHP'ye çökmeye kalkanlar bilsin diplomalara, mazbatalara çökmeye kalkanlar bilsin siz çökmeye kalkarsınız ama bu millete siz diz çöktüremezsiniz, boyun eğdiremezsiniz. Emin olun elinizdeki tüm güçlerle saldırsanız da ne kadar kötü ne kadar vicdansız ne kadar acımasız olsanız da sizin gücünüz bize sökmez, milleti yenemezsiniz. Siz bizi yenemezsiniz."

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE KIRKLARELİ'Yİ ASLA ÜZMEYECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"

Trakya'nın yeri benim gönlümde ayrı, Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün sevdalıları burada. Kırklareli hep Cumhuriyet'in ve adaletin tarafında oldu. Tekirdağ, Edirne hep bizimle birlikte Cumhuriyet'ten, demokrasiden yana oldu, yönü hep çağdaş uygarlık oldu. Atatürk'ün askerleri hep yan yana durdu, hep birlikte oldu. Lüleburgaz'ı yedi dönemdir sosyal demokratlar yönetiyor. Bugün de bir evladınız Murat Gerenli belediyemizi iki kez üst üste kazandı. Sizlere hizmetler yapıyor. Yaptığı işler önümde yaptığı altyapı hizmetleriyle, parklarıyla, yeşil alanlarıyla, sevgi mutfağı projeleriyle, yeni doğan bebeklere, ailelerine sahip çıkmasıyla, üniversite öğrencileri ile ilgili yaptığı desteklerle, can dostlarımızla ilgili yaptıklarıyla belediye başkanımız sizin bizim güvenimize layık oluyor. Biz de kendisini emeklerinden dolayı kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diğer yandan Kırklareli'nde son seçimlerde çok istememize rağmen istediğimiz sonucu alamadık. Kırklareli'nin sesini duyuyoruz, mesajını alıyoruz. Bundan sonraki süreçte Kırklareli'yi asla üzmeyeceğimize söz veriyoruz.

"263'ÜNCÜ KEZ MEYDANDAYIZ, GÖZ GÖZEYİZ, OMUZ OMUZAYIZ, AYAKTAYIZ"

Bugün burada akrabalarımızla birlikteyiz dedik ama bir akrabamız şu anda bizden ayrı. Hemen yanıbaşınızdaki Silivri'nin seçilmiş belediye başkanı, yüzde 54 oyla seçilmiş Bora Balcıoğlu'nu iftiralarla, haksızca, partisine, ülkesine sahip çıktığı için, dik durduğu için, tarihin doğru tarafında durduğu için kendisini gözaltına aldılar. Şu anda gözaltında Vatan Emniyet'te. Buradan Bora Balcıoğlu'na, ailesine ve Silivri'ye bin selam olsun. Bugün burada 19 Mart darbesinden beri yani Tayyip Erdoğan'ın kendinden sonraki cumhurbaşkanına, AK Parti'nin kendinden sonraki iktidar partisine darbe girişiminden beri 117'nci kez bir otobüsün üstündeyiz, sizlerle birlikteyiz. ve genel başkan olduğum günden itibaren bugüne kadar tam 263'üncü kez bir meydandayız, göz gözeyiz, omuz omuzayız, ayaktayız, mücadeledeyiz, iktidara doğru yürüyoruz.

"EMEKLE BERABERİZ, EMEKÇİYLE BERABERİZ"

Bağımsız Maden-İş, Manisa Soma'da haksızlıklara karşı susmayan, teslim olmayan, mücadele eden madencilerin kurduğu benim kardeşlerim, evlatlarımız, daha sonra geçtiğimiz ay izleyip sizlerin desteğiyle Ankara'da haklarını söke söke alan Bağımsız Maden-İş şimdi de Edirne'deki Özşen Madencilik'teki haksızlığa direniyor. Bugün madenciler yer altında açlık grevine başladılar. Vicdansız parton telefonları kesti, haberleşmeyi, elektriği kesti. Onlarla yukarıdaki arkadaşlarını irtibatsız bırakıyor. Buradan ilgili bakanları uyarıyorum: Maden şirketine derhal müdahale edilmesi, irtibat kesilen madencilerin can güvenliğinin sağlanması lazım. Bir tek madencinin burnu kanarsa bunun hesabını sizden soracağım. Buradan Özşen Madencilik işçilerine Türkiye'deki tüm emekten yana meslek örgütlerinin, sendikaların, muhalefet partilerinin ve vicdanlı herkesin desteklerini iletiyoruz. Sonuna kadar arkanızdayız. Emekle beraberiz, emekçiyle beraberiz.

"ÇİFTÇİLERİN DURUMUNU GÖRMEK LAZIM, ONLARA SAHİP ÇIKMAK LAZIM"

Tabii Kırklareli, Trakya olunca mevsim buğday mevsimi olunca ve maalesef buğdayın fiyatı 16,5 lira olunca aslında bizim ana gündemimizin, esas gündemimizin ne olduğunu hatırlamak, aynı madencinin emeğini savunduğumuz gibi anlının terini toprağa damlatan o topraktan bereket fışkırtan, o bereketle çoluğunun, çocuğunun geçimini sağlamaya çalışan çiftçilerin durumunu görmek lazım. Onlara sahip çıkmak lazım. Bugün ben bir bahçıvan torunu olarak 12 yaşından beri traktör üzerinde çalışan bir kardeşiniz, evladınız olarak bugün buğdaya yüzde 22 zam vermişler. Mazot yüzde 50 artmış. Gübre yüzde 115 artmış. Kırklareli'nde ekmek 17,50 lira, 1 kilo buğday 16 lira. Böyle bir alışverişle 1 kilo buğdayın satılıp 250 gram ekmeğin alınamadığı bu düzenin adı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzeni yıkacağız. Alnının terini toprağa damlatanlara sesleniyorum: Bu haksızlığa son vereceğiz. 21 lira maliyeti olan buğdaya 16,5 lira ödeyen bu kara düzenin karşısında hep birlikte duracağız. Biz çiftçiye AK Parti'nin kanundaki desteklemenin beşte birini verdiğini yani yüzde 1 vereceğine binde 2 verdiğini biliyoruz. Biz zirai kredilerde yapılan büyük haksızlıkları biliyoruz. Biz Türkiye'de Trakya kadar bir alanın çiftçilerin mallarının bankalarda ipotekli olduğunu, bankaların eline geçtiğini biliyoruz.

"BİZİM YÜRÜYÜŞÜMÜZ 103'ÜNCÜ YILINDA YENİDEN HALKIN İKTİDAR OLMASIDIR"

Ve buradan açıkça söylüyoruz: Bu düzen değişecek. Bir devir kapanıp yeni bir devir başlayacak. O dönemin ilk başında çiftçilerin bütün kredilerinin faizleri bir seferlik silinecek. Ana para üç ila beş yıla bölünecek. Bundan sonraki süreçte yeni bir sayfa açılacak ve zenginlere geçiş garantisi, uçuş garantisi, gelir garantisi verilmesi bir tarafta artık onlar duracak ama çiftçiye geçim garantisi, üretim garantisi, alım garantisi verilecek. En büyük değişimi siz hissedeceksiniz. Sonuncusu gibi çiftçiye 'Al ananı da git' diyen bir Cumhurbaşkanı gidecek. Birincisi gibi çiftçiyi milletin efendisi gören bir cumhurbaşkanı gelecek. AK Partinin bu kara düzenini bitirmeye var mısınız? İşte AK Partinin kara düzeni bitecek, bakan evlatlarının devri bitecek vatan evlatlarının devri başlayacak. Hiç şüphe yok. Bugün Lüleburgaz'da bu enerjiniz, öfkenizi enerjiye dönüştürdüğünüz bu azminiz, bu kararlılığınız, bu sahip çıkışınız, bu yola koyuluşunuz arkamızda duruşunuz Bize kazandıracak, size kazandıracak, Türkiye'ye kazandıracak. Asla korkmayacağız, asla durmayacağız, asla teslim olmayacağız.

Bu kara düzenin mağduru sadece çiftçiler değil, her zaman meydanları dolduran 20 bin lira maaşa mahkum edilen emekliler, 28 bin lirayla geçinmek zorunda bırakılan asgari ücretliler, sayısı 10 milyonu aşan işsizler, siftah yapamayan esnaflar hep birlikteler. Gelecekten ümidi kesmiş gençler ve aileleri yeni bir umut için, yeni bir başlangıç için yarına umutla bakabilmek için buradalar. Bizim başlangıcımız, bizim yürüyüşümüz bir kişisel itiraz, bir parti ya da bir partinin kendi içindeki mücadelesi değil bizim yürüyüşümüz varsa yoksa, 103'üncü yılında yeniden halkın iktidar olması, yeniden Gazi'nin evlatlarının iktidar olması mücadelesidir."

Özel, konuşmasının devamında "Emekliler burada mı? Emekçiler burada mı? Çiftçiler burada mı? Madenciler burada mı? Gençler burada mı? O zaman kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" diyerek Lüleburgazlılar ile birlikte şarkıya eşlik ederek, slogan attı.

(SÜRECEK)