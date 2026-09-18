Özgür Özel, Bursa\'da lastik fabrikası işçilerinin taleplerini dinledi

(BURSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da Birleşik Lastik Fabrikası işçileriyle buluştu.

Bursa'da çeşitli temaslarda bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüfer ilçesinde bulunan Birleşik Lastik Fabrikası'nı ziyaret etti. Özel, burada fabrika işçileriyle bir araya gelerek çalışma hayatına ilişkin görüş ve talepleri dinledi.

Özgür Özel, Bursa'daki temasları kapsamında Fadıllı Köyü'nde incir üreticileriyle bir araya gelecek. Özel, akşam saatlerinde ise Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Acıbadem Kavşağı arasında düzenlenecek yürüyüşe katılacak.