Özgür Özel, Büyükçekmece'de konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Özgür Özel, Büyükçekmece'de konuştu

Özgür Özel, Büyükçekmece\'de konuştu
25.06.2025 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece'de düzenlediği mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece'de düzenlediği mitingde konuştu.

İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükçekmece'de düzenlediği mitingde konuştu. Özel, "Gece-gündüz çalışan, bir an durmayan, bitmeyen enerjisi ile koşturan Başkan, geçen sene martta 30 yılı tamamlayınca 'Yeter' demiş. 30 yıl boyunca çoğu, tamamı neredeyse muhalefetteki hizmetlerinde. Erdoğan İBB Başkanı'yken, kendi grubunun başkanı olduğu dönemden başlayarak çalışmış. Defalarca denetlenmiş. 30 yıl boyunca buraya binlerce müfettiş gelmiş, incelemiş. Hiçbir kusur bulmamış. Şimdi bu sene bir yıl içinde yedinci döneminde güya gelmişler, Hasan Başkan'da kusur bulacaklar, kara çalacaklar. Bakın buldukları kusuru ben söyleyeyim, Türkiye duysun. Bu ilçenin tanınmış müteahhitlerinden biri inşaat yaparken, yapması gereken fore kazıkları çakmamış. Vatandaşın biri de bunu CİMER'e şikayet etmiş. CİMER almış, buraya yollamış. Hasan Başkan gitmiş, baktırmış. Kazıkları çakmamış. İnşaatı mühürlemiş. Müteahhit mahkemeye gitmiş. Mahkeme Hasan Başkan'ı haklı görmüş. Bu süreçte, 'Ona, buna iftira at' kampanyasında bu müteahhiti götürmüşler, Hasan Başkan aleyhine 'Rüşvet istedi. Vermedim diye inşaatımı mühürledi' diyor. Buradan Başsavcıya sesleniyorum. Dedim ya 'Sert kayaya çarptınız' diye. Şimdi yaz iddianameyi, göreyim bakalım bu müteahhitin söylediğini. CİMER'e şikayet var. Yollayan CİMER. Mühürlüyor, mahkemeye başvuruyor. Hasan Başkan'ı haklı gören mahkeme. Ama siz iftiracı üzerinden bunu getirip ifade verdirtiyorsunuz. İkinci bir husus: Yine bir başka müteahhit. Bir AVM var, emsal artışı istiyor. AVM olacak ama bu emsal artışından da müteahhit yararlanacak. Hasan Başkan diyor ki, 'Bunu veririm ama 45 derslikli kız meslek lisesi yaparsın.' Kabul ediyor. Resmi protokol yapıyorlar. 45 derslikli kız meslek lisesi karşılığı AVM'ye emsal veriliyor. Savcı bunun adına 'Rüşvet' diyor. Ey Savcı, bu İstanbul'da ne AVM'ler diktiniz, ne gökdelenler diktiniz. Tayyip Erdoğan diyor ya 'Bu şehre ihanet ettik. Ben dahil ihanet ettik.' Geldiklerinde 4 gökdelen vardı, şimdi 257 tane. O artışlardan ayakkabı kutuları doldu, çikolata kutuları doldu, elbise askıları doldu. 'Babacığım sıfırladım' dedi, o da oldu. Hasan Akgün, cebine bir lira koymamış, 45 derslikli kız meslek lisesi yaptırmış. Eğer suçu buysa, helal olsun Hasan Başkan'a. O emsal artışlarıyla kimler neleri cebine koyuyor. Dolarları nerelere istifliyor, neler yapıyor. Bütün İstanbul biliyor. En iyi de AK Partililer biliyor. 'Biz bu partiyi Erdemliler Hareketi diye kurduk, sonra Emsalciler Hareketine döndü' diyorlar. Emsalciler size söylüyorum. Bizde leke yok. Kirli ellerinizi çekin başkanımızın üzerinden. Bir başka müteahhite şikayet yaptırmışlar. 'Bana kreş yaptırdı.' Bir başkasına şikayet yaptırmışlar. 'Bana hasta bakım evi yaptırdı.' Bunu şuradan söylüyorum. Ankara Büyükşehir'de 97 yolsuzluk dosyasına savcıdan önce Süleyman Soylu el koydu. Birini bile açmıyorlar. Her birisi Melih Gökçek'in haksız emsal artışları karşısında aldıkları. Bugün okul yaptırana, kreş yaptırana, huzur evi yaptırana, cebine bir kuruş koymayıp bu kentin rantını bu kente aktarana iftira atamazsınız" dedi.

Özel, " Adalet Bakanlığı, savcısından hakimine, zabıt katibinden mübaşirine ve cezaevlerindeki infaz koruma memurlarına kadar çile çeken insanların, güçlük çeken insanların cansiperane çalıştığı bir bakanlıktır, bir teşkilattır. Bugün 45 bin lira alıyor İnfaz Koruma Memuru. İhtiyacın üçte biri kadar lojman var. Üç memurun ikisi lojmanda kalamıyor. Maaş 45, kira 20 ve geçinmeye çalışıyorlar. Savcılar, hakimler, bunların hepsi önemli görevler yapıyorlar ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na Boğaz'da, Boğaziçi öngörünümün içinde, hem de korunması gereken kültür varlığıyken, üzerine çivi çakmak yasakken villa veriyorlar. En pahalı malzeme ile donatıyorlar. Korumalar, şoförler için müştemilat yapıyorlar. Havuz yapıyorlar. Biz bunu söyleyince beyefendinin avukatı çıkıyor televizyona 'Ya bu yapımına başsavcı gelmeden başlandı' diyor. Bu ne demek? Diyorlar ki 'Seni oraya vereceğiz, güzel bir ev istiyor.' Gelmeden hazırlığına başlıyorlar. Bundan önce başka başsavcı oturmuş mu orada? Yok. Havuz var mı? Havuz yapıyor ama diyor ki 'Kendine mi yapıyor. Başsavcılığın konutuna yapıyor.' Öyle bir masraf yapılıyor oraya. Devletin ödeyebildiği para belli, yapılan masraf belli. Parası nereden geldi? O da Özgür Özel'in kara defterinde kayıtlı. Soracağım hesabını. Havuzda çalışan 3 işçiye kimin kapris yaptığını, kimin burnundan getirdiğini, evin camları takılırken neler olduğunu, oradaki işçileri teker teker, oranın masrafını yapanları teker teker biliyorum. Hepsinin hesabını soracağım, bu yaptıklarınızı burnunuzdan getireceğim. Haydi çıkın açıklayın. O lojmana yapılan ödemeleri dökün, faturaları dökün. Devletin ödediği para da görünsün, açıktan ödenen para da görünsün. Hodri meydan. Hani önüne gelene 'Yolsuzluk, rüşvet, yok efendim soğuk cüzdan, yok efendim kuyumcudan açtırmış, doları saydırmış.' Bir tanesini ispat edemediler, bir tanesini. Ama ben biliyorum nereden çıkıyor bu laflar. Kişi kendinden bilir işi. Oradan çıkıyor bu laflar" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Özgür Özel, İstanbul, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Büyükçekmece'de konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

21:21
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:33
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
Bir dönemin gençlik idolü Bobby Sherman hayatını kaybetti
10:29
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
18 aylık bebeği yere fırlatıp komaya soktu
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:10
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Yanardağın içine düşen turistin 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:13
Erdoğan’ın elindeki zarfta ne var İşte olası 2 senaryo
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 01:06:09. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Büyükçekmece'de konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.