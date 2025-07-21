Özgür Özel, Cezaevindeki Partilileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özgür Özel, Cezaevindeki Partilileri Ziyaret Etti

21.07.2025 14:14
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi’nde tutuklu partilileri ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan, partisinin İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, İzmir Buca Ceza İnfaz Kurumu'nda Aslanoğlu ve Soyer'i ziyaret etti, ardından kurum önünde açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasında, Aslanoğlu ve Soyer'in, İzmir'in gösterdiği dayanışmadan, CHP'nin kendilerine sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktardı.

İzmir'de özel bir görevlendirme yaptıklarını bildiren Özel, şunları kaydetti:

"O görevlendirme hakkında kendilerine bilgi verdim. Önceki dönem Genel Sekreterimiz Bihlun Tamaylıgil, İzmir'de bu süreçte benim özel temsilcim ve tam yetkili olarak konunun tüm tarafları ile ilgileniyor. Aydın milletvekilimiz Evrim Karakoz ve Ardahan milletvekilimiz Özgür Erdem İncesu da kendisinin yardımcıları. Ayrıca Genel Sekreter Yardımcımız Tarık Balyalı, Bihlun Hanım'la birlikte İzmir'deki ekipte görev yapacak. Temel amacımız, hem yargı süreci ile ilgili örgütümüz, arkadaşlarımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordinasyonu ile partinin birlik ve beraberliğini sağlamak."

Özel, İzmir'de kentsel dönüşümle ilgili dolandırıcılık amacıyla hareket edildiği yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını ancak sorunun, hükümetin yıllardır İzmir'e bu konuda destek vermemesi olduğunu ileri sürdü.

İnşaat maliyetlerinin 10 kat arttığı bir dönemde kooperatiflerin zorlandığını, bazı projelerin bu nedenle ilerleyemediğini, bazılarının ise başlayamadığını belirten Özel, bu konunun iktidar tarafından "Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, vatandaşı dolandırmaya çalıştı." gibi haksız bir iftiraya dönüştürüldüğünü savundu.

Özel, kooperatif projelerinin mutlaka ilerlemesi ve tamamlanması, bu konuda öz eleştiri yapılması gerektiğini ifade ederek, temel amaçlarının kimseyi mağdur etmeden, hak kaybına yol açmadan ve suçlamalarla karşı karşıya kalan partilileri yalnız bırakmadan ortak bir mücadele yürütmek olduğunu, Tamaylıgil'in bu kapsamda görev yaptığını anlattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta içinde cezaevindeki partilileri ziyaret edeceklerini dile getirdi.

"İzmir'i duyan, ona cevap veren çizgimizi bundan sonra da sürdüreceğiz"

İzmir'de basın üzerinden karşılıklı açıklamalar ve atışmaların sona ereceğini, partiden artık ortak ve tek sesli bir duruşun çıkacağını vurgulayan Özel, farklı tavırlara taviz verilmeyeceğini ve basından bu sürece yönelik destek beklediklerini kaydetti.

Özel, "İzmir'in istediği İzmir'i duyan, ona cevap veren çizgimizi bundan sonra da sürdüreceğiz. En büyük hedefimiz, ortaya çıkan ya da çıkması olası mağduriyetlerin giderilmesi. Daha günü gelmemiş ve teslim edilmemiş evler de var. Ortaya çıkan mağduriyetlerin de giderileceği ama arkadaşlarımızın da bir cadı avıyla hak etmedikleri suçlamalarla karşılaşmayacakları bir süreci hep beraber tamamlamayı umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıca CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardaki tutuklamalara değinen Özel, tutuklama kararının istisna ve son çare olduğunu vurguladı.

İzmir'de de çok sayıda tutuklama yapılmasının yanlış olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

" Türkiye'de çeşitli şehirlerde insanlar 7-8 ay iddianame beklerken İzmir'de birkaç hafta içinde iddianamenin yazılmış olması çok kıymetlidir. Hızla tensip tutanağının düzenlenip duruşma gününün verilmesini, arkadaşlarımızın da iddianamenin kabulü ile birlikte tutuksuz yargılanmaya başlayacakları bir süreci umut ediyoruz. Bu yönüyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının iddianameyi bu kadar hızlı yazılması noktasında gösterdiği yaklaşımı da birçok noktada nasıl eleştiri hakkımızı kullanıyorsak, takdir ettiğimizi, bundan memnuniyet duyduğumuzda ifade etmem lazım."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Tunç Soyer, Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Güncel, Yargı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Cezaevindeki Partilileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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