Özgür Özel\'den Kağıthane Mitingi

05.03.2026 00:58
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluk ve terör soruşturmalarına karşı mitingde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince başlatılan mitingler kapsamında Kağıthane'de katılımcılara hitap etti.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, bugün Eyüpsultan ile Kağıthane'nin sınırında Nurtepe'de ikinci bölge mitinginde birlikte olduklarını söyledi."

Özel, "35 yıldır kazanamadığımız, kusuru kimsede bilmediğimiz, daha çok çalıştığımız, doğru adayı aradığımız bu seçimde, Dr. Mithat Bülent Özmen'le büyük bir başarı yakaladığımız güzelim Eyüpsultan'ın güzel insanlarına selam olsun. Siz ona inandınız, yüzde 48 oyla başkan seçtiniz. O günden beri Eyüpsultan'a hizmet için var gücüyle çalışıyor." diye konuştu.

Toplamda 14 belediye başkanının tutuklu olduğunu belirten Özel, "Buradan tüm başkanlarımızı selamlarken, iddianameyi bekliyoruz. Yargılanmak için değil, iftiralarınızı yargılamak için bekliyoruz. İçeride olan arkadaşlarımızdan istenen cezayı alsalar, yatarı olmayanlar tutuklu. İstenen cezayı zaten yatmış olanlar tutuklu. Bir yandan haklarında hiçbir iddia olmayan, iddianame bekleyenler tutuklu." diye konuştu.

Özel, bugün Türkiye'de yoksulluk sınırının 104 bin lira, açlık sınırının da 32 bin lira olduğunu dile getirerek, "Ama en düşük emekli maaşı 20 bin liradır, yani 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamamaktadır. Ne emeklimiz, ne emekçimiz, ne esnafımız, ne çiftçimiz halinden memnun değildir." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Biz her ne kadar İran'daki rejime, kadınlara muamelelerine, hak ihlallerine karşı olsak da, İran'a demokrasi gelmesini, demokratik bir cumhuriyet olmasını, başta kadın ve insan haklarına saygılı olmasını beklesek de bu işi yapacak olan İran'dır, İranlıların kendisidir. Elinde Irak savaşından 1,5 milyon Müslüman'ın kanı olanlar, elinde Gazze'de 76 bin Müslüman'ın, çoğu çocuk ve kadın kanı olanlar, Netanyahu gibi bir savaş suçlusuna savaş kahramanı diyen küstah Trump ve Netanyahu, İran'a demokrasi getiremezler. Attıkları füzelerle, İran'a yaptıkları saldırılarla uluslararası hukuk ayaklar altındadır ve buna sessiz kalan herkes bu suçun ortağıdır."

Özel, ABD'nin de İsrail'in de karşısında cesaretle durduklarını aktararak, "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi. Kahrolsun İsrail'in soykırımları. Yazıklar olsun bunlara susanlara ve teslim olanlara. ABD ve İsrail'in İran'a saldırdığı saatlerde, AKP ve Erdoğan bu sefer Bolu'ya saldırdı. Aynı saatlerde. Tanju Başkan'ı sanki düşmanmış gibi, iki koluna iki jandarma alıp da gözaltına götürdüler. Üç gün tuttular, mahkemeye çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisinin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son seçimlerin birinci partisidir, gelecek ilk sandıkta Türkiye'nin iktidar partisidir. Bu AK Parti iktidarında, duyduğunuzda kulaklarınıza inanamayacaksınız. Son 14 yıldır bir tek savaş uçağı Hava Kuvvetlerine kazandırılamamıştır. Hava savunma sistemimiz yoktur. İHA'lar vardır ama bu durumlarda savaş uçaklarına, dışarıdan gelen saldırılara karşı Deniz Kuvvetlerinin güçlü hava savunma sistemi olan firkateynlerine, yüzer birliklerine ihtiyaç vardır. Erdoğan hükümetleri hepsini ihmal etmiş. Bugün Hatay'a yönelen füze NATO tarafından düşürülmese, büyük bir facia ortaya çıkacaktı. F35'leri Erdoğan'ın dostu Trump vermemektedir. F16'ları Erdoğan hükümetleri modernize ettirememektedir. S400'leri aldığı için F35 projesinden çıkmış ama Amerika korkusundan S400'leri de hangarda tutmuş ve bugün Hatay'a, Kahramanmaraş'a konuşlandıramamaktadır."

Kaynak: AA

