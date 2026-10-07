Özgür Özel\'den, şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

Özgür Özel'den, şehit polis memuru Ahmet Türkoğlu için taziye mesajıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Pursaklar'da görevi sırasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Türkoğlu için sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:
"Ankara Pursaklar'da görevi esnasında uğradığı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."
Kaynak: ANKA
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