Özgür Özel, Diyabet Günü\'nde Vakıf Heyetini Ağırladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Türk Diyabet Vakfı'nın İkinci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Temel Yılmaz ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Görüşmede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e; Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan eşlik etti.